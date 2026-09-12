Пореден пожар в склад за боеприпаси на "Емко". Компанията подозира саботаж

Пореден пожар избухна в склад за боеприпаси на "Емко", като този път той е в района на село Горни Върпища, област Габрово. Инцидентът се размина без пострадали, но стотици декари гори бяха засегнати от пожара.

По информация на управителя на предприятието Славчо Димиев в склада, който се намира в село Горни Върпища, на около 4 - 5 км от село Царева ливада, се съхраняват боеприпаси и барути.

По време на инцидента в помещението не е имало хора.

Жители в района съобщиха за серия от взривове. Активирана бе и системата BG-Alert.

Това е вторият пореден инцидент в база на фирма "Емко", след като преди месец имаше пожар край Трябва.

Президентът Илияна Йотова обяви, че обмисля да свика Консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете в военните складове на "ЕМКО". "Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи, още повече виждате, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украйна. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат", каза държавният глава.

В събота от "Демократична България" призоваха да се разследва руска връзка след поредициата инциденти в Европа. Вътрешният министър Иван Демерджиев остава предпазлив по темата и се ограничава с коментари за разследване на всички възможни версии.

Разследванията на подобни инциденти в България често продължават с години, като обикновено завършват в задънена улица.

След поредния взрив от “Емко“ посочиха, че фактите говорят, че всички подобни инциденти от 2011 г. досега са предизвикани от външни сили. “Няма основание да се предполага, че този случай е различен. Саботажите в България не са изключение. Подобни инциденти се случват с нарастваща интензивност из цяла Европа. Правителствата на нашите партньори и съюзници са единодушни и недвусмислени за мотивите и причините. Като най-пострадалата от подобни действия държава от ЕС и НАТО България трябва да се включи в общи усилия за предотвратяване и неутрализиране на подобни посегателства“, посочиха от “Емко“. МВР започва мащабна проверка Вътрешният министър Иван Демерджиев, който отиде в района на инцидента, съобщи, че ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Правителството, държавата и всички служби ще вземем мерки, защото има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества, боеприпаси, има и неглижиране на начина на охрана, заяви Демерджиев. Той каза, че тази дейност е достатъчен източник на опасност, за да се неглижират каквито и да било мерки. По думите му след като стопаните на подобни обекти не могат да направят необходимото и е очевидно, че се допускат нарушения - държавата ще направи необходимото. Не изключваме външна намеса, но когато си неглижирал условията, при които съхраняваш такива опасни вещества и когато си неглижирал начина, по който ги охраняваш, когато мнозина от работещите с взривни вещества допускат нарушения на протоколите, тогава едното не изключва другото, коментира той. От "Емко" съобщиха обаче, че складът е бил обект на периодични проверки от органите на МВР, 7 (седем) пъти от началото на годината, като последната е преди 20 дни. Неизменно е констатирано пълно съответствие с нормативните изисквания, не е имало никакви бележки или предписания от страна на проверяващите от МВР

Преди месец имаше пожар в завода край Трявна. Прокуратурата все още няма водеща версия за инцидента и продължава да разследва всички възможности - от човешка грешка до външна намеса.