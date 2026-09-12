Пореден пожар в склад за боеприпаси на "Емко". Компанията подозира саботаж

Пореден пожар избухна в склад за боеприпаси на "Емко", като този път той е в района на село Горни Върпища, област Габрово. Инцидентът се размина без пострадали, но стотици декари гори бяха засегнати от пожара.
По информация на управителя на предприятието Славчо Димиев в склада, който се намира в село Горни Върпища, на около 4 - 5 км от село Царева ливада, се съхраняват боеприпаси и барути.
По време на инцидента в помещението не е имало хора.
Жители в района съобщиха за серия от взривове. Активирана бе и системата BG-Alert.
Това е вторият пореден инцидент в база на фирма "Емко", след като преди месец имаше пожар край Трябва.
Президентът Илияна Йотова обяви, че обмисля да свика Консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете в военните складове на "ЕМКО".
"Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи, още повече виждате, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украйна. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат", каза държавният глава.
В събота от "Демократична България" призоваха да се разследва руска връзка след поредициата инциденти в Европа. Вътрешният министър Иван Демерджиев остава предпазлив по темата и се ограничава с коментари за разследване на всички възможни версии.
Разследванията на подобни инциденти в България често продължават с години, като обикновено завършват в задънена улица.
След поредния взрив от “Емко“ посочиха, че фактите говорят, че всички подобни инциденти от 2011 г. досега са предизвикани от външни сили.
“Няма основание да се предполага, че този случай е различен. Саботажите в България не са изключение. Подобни инциденти се случват с нарастваща интензивност из цяла Европа. Правителствата на нашите партньори и съюзници са единодушни и недвусмислени за мотивите и причините. Като най-пострадалата от подобни действия държава от ЕС и НАТО България трябва да се включи в общи усилия за предотвратяване и неутрализиране на подобни посегателства“, посочиха от “Емко“.
МВР започва мащабна проверка
Вътрешният министър Иван Демерджиев, който отиде в района на инцидента, съобщи, че ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната.
Правителството, държавата и всички служби ще вземем мерки, защото има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества, боеприпаси, има и неглижиране на начина на охрана, заяви Демерджиев.
Той каза, че тази дейност е достатъчен източник на опасност, за да се неглижират каквито и да било мерки. По думите му след като стопаните на подобни обекти не могат да направят необходимото и е очевидно, че се допускат нарушения - държавата ще направи необходимото.
Не изключваме външна намеса, но когато си неглижирал условията, при които съхраняваш такива опасни вещества и когато си неглижирал начина, по който ги охраняваш, когато мнозина от работещите с взривни вещества допускат нарушения на протоколите, тогава едното не изключва другото, коментира той.
От "Емко" съобщиха обаче, че складът е бил обект на периодични проверки от органите на МВР, 7 (седем) пъти от началото на годината, като последната е преди 20 дни. Неизменно е констатирано пълно съответствие с нормативните изисквания, не е имало никакви бележки или предписания от страна на проверяващите от МВР
В последните седмици в Европа бяха запалени пет военни завода, в това число и българският. Бившият военен министър Бойко Ноев допусна, че поредните взривове в завод на "Емко" са умишлени и смята, че България системно се проваля при разследването на тези случаи. Публикации допускащи руска намеса имаше и в западната преса.
ДБ допуска руска връзка
В събота съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев направи връзка между случилото се в България и предупрежденията за предполагаема руска саботажна дейност в Европа.
Той посочи като пример случая на летището в Лайпциг, за който, по думите му, Германия е обвинила Русия в опит за атака с дрон и експлозиви.
"Преди дни предупредихме в парламента, че това, което Русия прави в Лайпциг, се случва и в България", заявява Мирчев.
По думите му депутатите са поискали свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, реакция от правителството и информация за действията на българските служби срещу предполагаеми руски саботажни операции.
Пореден взрив в завод на "Емко"
Подобни инцидентни в складови обекти на "Емко" имаше през 2011г., 2022г., 2023г.
Взривове имаше и в други заводи на наша територия, като разследванията се водят бавно и обикновено завършват в задънена улица.
Един от случаите е в склада на "Емко" в Ловнидол.
Срещу собственика на "Емко" Емилиян Гебрев бе извършен през 2015 г. опит за покушение.
Години наред обаче прокуратурата демонстрираше незаинтересованост по тази тема.
Разследващите се задействаха едва след отравянето на Сергей Скрипал във Великобритания три години по-късно.
Чак през 2020 г. бяха повдигнати задочни обвинения на трима руски граждани - Денис Сергеев, Сергей Лютенко и Егор Гордиенко.
Да, нормално е падналият край Кардам дрон да е бил насочен ПЪРВОНАЧАЛНО в посока Русия или окупираните територии. След които има поне няколко възможни причини траекторията на полета му да е била променена. Една от тези вероятни причини е въздействие от руските средства за радиоелектронна борба. Не твърдя, че точно така е станало, възможен е и технически дефект. Но за да не падат дронове тук и там (руски или украински), най-сигурното средство е прекратяването на военните действия от този, който ги започна преди няколко години с разчет да ги приключи за три дни.
Каква загуба на пари от народния джоб, православний празноглавецо? ЕМКО е частна фирма, не е взела нито стотинка/евроцент от държавата, произвежда стока, която продава... и плаща заплати, осигуровки и данъци, от които идва пенсията или социалните помощи на такива като теб! От производството на стока не излизат пари от народния джоб, а напротив - влизат. Хайде сега да обясниш "загубата на пари от народния джоб", но аргументирано!
Гундяев акбар! Пꙋтин наЪкбар!
РУСОБЛИЗЕЦ ХРАБЪР с орден „Мазна тлъстина“ за българофобия. Това си ти, Fa6ага 6ъкнайсет. Айде с плонж във вонящите миазми на москалските блата! Къш!
Хе хе. На нещастни слуги на запада им се подпали килимчето.. :)
Чувал ли си т.нар. Приднестровска република?
Няма руска връзка. Складът бил ял салата с рукола.
И защо сме на дъното по резултати, бе, мозък? Дали няма нещо общо с онзи фосил Такева, дето мъкне учителите на обмяна на опит в Беларус, докато естонците оглавяват всички класации на PISA?