Производителят на украински балистични ракети анонсира удари по Русия още през следващите седмици

Украйна може да започне да нанася удари по Русия с новите тактически балистични ракети FP-7 още през следващите няколко седмици, заяви Ирина Терех, главен изпълнителен директор на компанията Fire Point, която разработва това оръжие.

По думите ѝ FP-7, която може да поразява цели на разстояние до 200 км и да носи бойна глава с тегло до 150 кг, успешно е преминала два етапа от изпитанията и сега се подготвя за бойно използване. "Става дума за седмици, а не за месеци", съобщи Терех по време на изложението за отбранителна техника MSPO 2026 в Полша.

FP-7 представлява наземно изстрелвана система с максимална скорост на полета на ракетата от 1500 м/сек. Основателят и главен конструктор на Fire Point Денис Щилерман е сравнявал ракетата с американската система ATACMS.

По думите на Терех друга разработка на компанията — далекобойната ракета FP-9 с обсег до 850 км — в момента преминава летателни изпитания. Поради голямата ѝ далекобойност изпитанията ѝ не могат да се провеждат на територията на Украйна и следващият етап на практика може да се превърне в бойно използване срещу цели на територията на Русия, съобщи представителката на производителя.

През юни Щилерман заяви, че още през есента украинските въоръжени сили могат да започнат да нанасят първите удари по Москва с украински балистични ракети. По думите му компанията е провеждала заключителния етап от изпитанията на новата далекобойна ракета и след тестовете "ще започнат полетите към територията на Русия".

"Военните ще определят къде [ще бъдат насочени ракетите], но мисля, че това веднага ще бъдат някакви значими цели", подчерта основателят на Fire Point.

Компанията е един от най-големите доставчици на украинската армия, като освен всичко останало произвежда далекобойните ударни безпилотни апарати FP-1 и крилатите ракети FP-5 "Фламинго", които вече многократно са атакували военни цели в дълбочина на руска територия.

За разработването на балистичните ракети FP-7 и FP-9 Fire Point официално обяви през септември 2025 г. През февруари тази година компанията показа първото тестово изстрелване на FP-7.

След предупрежденията от Киев властите в Москва и Московска област започнаха да информират гражданите за местоположението на бомбоубежищата и да извършват основни ремонти на укритията.