Жертви и десетки ранени след поредна руска атака в Украйна

Седем души загинаха и повече от 70 бяха ранени при мащабна руска атака в Павлоград в Югоизточна Украйна. На въздушни удари беше подложена и столицата Киев, където бяха ранени двама души, а жилищна сграда беше запалена.

Украински дронове пък удариха рафинерия и логистична база в руския град Саратов, намиращ се на река Волга.

Руските удари в Украйна

По-рано беше съобщено, че руските сили са използвали дронове, артилерия и авиационни бомби за удари в пет района на Павлоград, който е с важно значение за доставките за украинската армия от Централна Украйна към източните фронтови линии. Нанесени са значителни щети на търговски център. Има жертви и десетки ранени.

На руски удари е бил подложен и международен обект от агробизнеса в Днипро.

Украинският премиер Сергий Корецки заяви, че руските атаки срещу бизнеси и гражданска инфраструктура "бързо се увеличават" и призова правителството да "реагира и действа изпреварващо".

Министерството на отбраната на Русия заяви по-късно, че руските въоръжени сили са нанесли удари по два товарни кораба, превозващи пратки с военно предназначение, по морски катер, по резервоари с горивно-смазочни материали, както и по склад с техника, предназначена за въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на пристанището в Черноморск в Одеска област.

Нанесени били удари и на склад за компоненти за дронове, произведени в чужбина, намиращ се в района на селището Визирка, както и завод за автомобилни агрегати в Одеса, където се е ремонтирала техника на ВСУ.

Украйна удари рафинерия и логистична база

Украински дронове са разрушили гражданска инфраструктура в руския град Саратов, съобщи регионалният губернатор Роман Бусаргин. Атакувана е нефтена рафинерия в Саратовска област. Украински дрон е ударил логистичен център на руската компания за електронна търгови "Озон" и е предизвикал пожар, жертви няма. Вече над двайсет склада на "Озон" и основния ѝ конкурент "Уайлдберис" (Wildberries), са поразени.

При украински удари в Белгородска област са загинали двама души и седем са били ранени. Съобщава се и за двама пострадали след ракетна атака във Волгоградска област.

Най-малко двама души са загинали при украинска атака с дронове срещу руската Тулска област.

Над 25 млрд. долара от Канада за Украйна

Междувременно беше съобщено, че Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25.5 млрд. канадски долара, 8.5 млрд. от които военен пакет, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който разговаря с канадския премиер Марк Карни.

Двамата подписаха декларация, в която двете страни се ангажират да сключат споразумение за 100-годишно партньорство в сферата на сигурността и икономиката. Карни обяви, че страната му ще осигури 350 милиона канадски долара за ракети прехващачи за украинската противовъздушна отбрана.