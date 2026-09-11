Жертви и десетки ранени след поредна руска атака в Украйна

Седем души загинаха и повече от 70 бяха ранени при мащабна руска атака в Павлоград в Югоизточна Украйна. На въздушни удари беше подложена и столицата Киев, където бяха ранени двама души, а жилищна сграда беше запалена.
Украински дронове пък удариха рафинерия и логистична база в руския град Саратов, намиращ се на река Волга.
Руските удари в Украйна
По-рано беше съобщено, че руските сили са използвали дронове, артилерия и авиационни бомби за удари в пет района на Павлоград, който е с важно значение за доставките за украинската армия от Централна Украйна към източните фронтови линии. Нанесени са значителни щети на търговски център. Има жертви и десетки ранени.
На руски удари е бил подложен и международен обект от агробизнеса в Днипро.
Украинският премиер Сергий Корецки заяви, че руските атаки срещу бизнеси и гражданска инфраструктура "бързо се увеличават" и призова правителството да "реагира и действа изпреварващо".
Министерството на отбраната на Русия заяви по-късно, че руските въоръжени сили са нанесли удари по два товарни кораба, превозващи пратки с военно предназначение, по морски катер, по резервоари с горивно-смазочни материали, както и по склад с техника, предназначена за въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на пристанището в Черноморск в Одеска област.
Нанесени били удари и на склад за компоненти за дронове, произведени в чужбина, намиращ се в района на селището Визирка, както и завод за автомобилни агрегати в Одеса, където се е ремонтирала техника на ВСУ.
Украйна удари рафинерия и логистична база
Украински дронове са разрушили гражданска инфраструктура в руския град Саратов, съобщи регионалният губернатор Роман Бусаргин. Атакувана е нефтена рафинерия в Саратовска област. Украински дрон е ударил логистичен център на руската компания за електронна търгови "Озон" и е предизвикал пожар, жертви няма. Вече над двайсет склада на "Озон" и основния ѝ конкурент "Уайлдберис" (Wildberries), са поразени.
При украински удари в Белгородска област са загинали двама души и седем са били ранени. Съобщава се и за двама пострадали след ракетна атака във Волгоградска област.
Най-малко двама души са загинали при украинска атака с дронове срещу руската Тулска област.
Над 25 млрд. долара от Канада за Украйна
Междувременно беше съобщено, че Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25.5 млрд. канадски долара, 8.5 млрд. от които военен пакет, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който разговаря с канадския премиер Марк Карни.
Двамата подписаха декларация, в която двете страни се ангажират да сключат споразумение за 100-годишно партньорство в сферата на сигурността и икономиката. Карни обяви, че страната му ще осигури 350 милиона канадски долара за ракети прехващачи за украинската противовъздушна отбрана.
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21 коментара
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F-f-f-6-6-6-6... Пльок! в москалските блата.
В ночь на 11 сентября украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов, есть погибшие.
Саратов. В городе под удар попал логистический центр Ozon. В компании сообщили, что сотрудников эвакуировали, пострадавших нет. Прием заказов на складе временно остановили, их перенаправляют в другие центры.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о повреждениях гражданской инфраструктуры, не уточнив деталей. По данным украинских мониторинговых каналов, во время атаки также произошел …
пожар на Саратовском НПЗ.
Тульская область. По словам губернатора Дмитрия Миляева, погибли два человека, еще трое получили ранения. Он сообщил, что за ночь в регионе сбили 26 беспилотников, но не уточнил, какой объект был атакован.
Волгоград. Губернатор Андрей Бочаров сообщил о повреждении многоквартирного дома в Красноармейском районе и территории промышленного предприятия на юге города. Двоих мужчин госпитализировали.
Пак си спал отвит и си намокрил леглото.
Украинската армия е изстреляла 777 дрона през нощта, преди или след руските удари не знам, убили са няколко човека, но жал за тях няма да има
Да пейстна и аз като нашата мурзилка Мики от Рой ТВ - Максим Калашников:
В ночь на 11 сентября бандеры атаковали в Сталинграде научно-промышленный центр "Титан-Баррикады". Ныне - часть Московского института теплотехники (МИТ), создателя межконтинентальных твердотопливных "тополей", "ярсов" и "булав". Входит в систему Роскосмоса.
Если брать военную часть, то "Баррикады" - производитель стволов для тяжелой артиллерии и пусковых установок для баллистических ракет. Включая "искандеры".
По некоторым …
сведениям, из 12ти "фламинго" к цели прорвались две КР.
Ну ничего - наше начальство в ответ уничтожит на Украине пару гипермаркетов. Плюс Димон сделает новое грозное заявление (боевая вербальная магия).
Парадите на Червения площад се провеждат само след специално разрешение лично от Зеленски. Както тазгодишния - пусна им гювеч за последно сбогом.
За Рашка ли става въпрос ? Вчера я издъниха в Сочи, Новоросийск, Махачкала,че и в Сибир. За първи път от 1941 г. територията на Раша е обстрелвана и то на места за които Хитлер само е можел да мечтае.
КрасАта пришла в Саратове.