Последни дни с летни температури, започва захлаждане

Петък, 11 септември, ще е последният ден с летни температури. От събота започва захлаждане, което ще е по-осезаемо в неделя. Възможни са и превалявания на места. Това показва 3-дневната прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.

В петък ще е предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31° и 36°, в София - около 31°.

В планините ще е предимно слънчево. След обяд в Западна Стара планина, а до вечерта и в масивите от Югозападна България ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър, от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението ще бъде 2 - 3 бала.

Прогнозата за събота, 12 септември, е температурите да бъдат по-ниски. Минималните ще са между 15° и 20°, а максималните от 27° в София до 35° в Сандански. Прогнозата е за валежи в Западна и Централна България. По-чувствително захлаждане се очаква в неделя, когато максималните температури ще са между 23° и 27°, а валежи се очакват в цялата страна.

Допълнително понижение на температурите се очаква в понеделник, а във вторник, 15 септември, максималните температури ще са до 22 градуса.