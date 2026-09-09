"Честит 9 септември!" Новото ръководство на БНТ изхвърли водещия на "ИсторияБГ" Георги Ангелов (обновена)

Новото ръководство на БНТ на практика изхвърли от медията водещия на "ИсторияБГ" Георги Ангелов. Той е свален от ефир като водещ на предаването. В допълнение е свалено от ефир и другото предаване, което бе водено от Ангелов – "До Европа и напред" по БНТ 2.

"Прогресивно ми е.

Вчера бях извикан от програмния директор на БНТ и бях уведомен, че съм свален от ефир. Няма да водя повече "История.БГ", както не мога да бъда и редактор на предаването. Ще споделя тук какви са аргументите, когато ги получа в писмен вид, иначе ще е просто спекулация. Същевременно най-сетне официално ми бе казано, че е свалено и другото предаване, което водих по БНТ2, "До Европа и напред".

Признавам, това е наистина ефективен начин да бъда накаран да млъкна. Впрочем, въпреки всичките си усилия, дори Кошлуков не успя да го стори през изминалите години.

За мен бе върховна отговорност да работя с всички вас в името на истината", написа журналистът в своя фейсбук профил.

Пред Mediapool Георги Ангелов обяви, че в момента е в изчаквателна позиция и държи да получи в писмен вид причините за свалянето му от ефир.

"Докато не получа тези причини в писмен вид, не желая да коментирам допълнително темата", обясни журналистът.

Mediapool изпрати официални въпроси до Българската национална телевизия за причините за остраняването на Ангелов като водещ и свалянето на другото му предаване от ефир. "История.БГ" и "До Европа и напред" са определяни от мнозина като едни от най-качествените и свободни предавания в българските телевизии и в частност в БНТ.

Оттам отговориха единствено с официалната позиция на обществената телевизия, разпространена часове след публикацията на Ангелов.

"БНТ се обновява. Не се разделя с дългогодишните си журналисти"

В позицията се съобщава, че предстоя промени в програмата на телевизията, но тя няма да се разделя с нито един от дългогодишните си журналисти.

"БНТ не се разделя с нито едно от своите лица и дългогодишни журналисти. След направен анализ на начина, по който зрителите възприемат предаванията в БНТ, както и анализ на всички предавания и програмни намерения, е взето решение всяко предаване да има титулярно лице", съобщават от телевизията.

Те посочват, че съобразно стратегията, концепцията и визията на програмния директор, социологическо изследване и комплексен анализ, програмната стратегия на БНТ от новия телевизионен сезон е всяко предаване да има свои постоянни водещи, които не са на ротационен принцип, с оглед изграждане на идентичност и разпознаваемост на всяко предаване.

"Част от това са и промените в предаването "История.БГ“, в което досега на ротационен принцип се сменяха Георги Ангелов и Андрей Захариев. Единствената представена концепция е на Андрей Захариев", съобщават от телевизията.

Според БНТ идеята на Захариев предвижда да надгради "познатия формат със специални изнесени издания по повод значими национални годишнини, разкази за родовата памет от наследници на значими за българската история родове, както и специални репортажи от важни за историята на България места из цялата страна".

"Предаването ще разшири и участието на експерти. На Георги Ангелов е предложена възможността да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на БНТ, което ръководството има намерение да развива в по-голяма степен", съобщава телевизията.

По неофициална информация на Mediapool, за която писаха и други медии, са свалени и други предавания и в БНТ са започнали различни промени в програмната схема. Източници съобщават, че е свалено и предаването за международна политика "Светът и ние" с водещи Евгения Атанасова и Йоана Левиева-Сойър.

По неофициална информация на Mediapool промените ще засягат предавания, в които не се спазва наративът да не се говори против Москва.

В началото на август директор на програмното съдържание на БНТ стана журналистката Светлозара Лазарова. Тя смени Валя Гиздарска, която беше назначена на поста в началото на 2024 г., когато БНТ се оглавяваше от Емил Кошлуков.

В позицията на БНТ не се споменава нищо за предаването "Светът и ние", нито за свалянето от ефир на "До Европа и напред".

Телевизията съобщава, че са в подготовка два нови формата. Единият ще е за бизнес и икономика и отразавянето им върху всекидневието на българите, а другият ще се фокусира върху "дълголетието, психологията и родителството".

"Предстои БНТ да оповести финално постоянната програмна схема на всички свои канали", съобщава обществената телевизия.

"Честит 9 септември"

Припомняйки, че новината идва на 9 септември, потребител на мрежата коментира ставащото така: "Новото ръководство на телевизията майка поздравява новата народна власт по случай стария "празник"."

Новината за свалянето на дългогодишния водещ на едно от най-важните предавания в българския ефир породи бурни реакции и препратки в социалните мрежи, свързанни с днешната дата.

"Позорът в “Националната” телевизия е пълен. Явно е, че неокомунистическия режим, установяващ се у нас, е решил да смълчи гласовете на разума. Интересно ми е каква ли история ще се разказва сега в “История.бг” и какво условия ще бъдат прошепнати в ухото на следващият водещ, за да си знае", написа историкът Александър Стоянов в социалните мрежи.

Според историка и активист на "Демократична България" Емил Джасим свалянето на Георги Ангелов точно на 9 септември е целенасочено.

"Просто показват, че отново те управляват и ще го правят по същия комунистически начин", пише той.

"Тече си тих прогресивно-комунистически преврат. Както преди 82 години първата работа на шумкарите е да овладеят полицията, пощата и радиото. Който успее да се запише в Инициативния комитет, ще оцелее, даже може да получи нещо от експроприираното - кожено палто, лачени обувки, нечие бюро от масивна дървесина", написа карикатуристът Христо Комарницки.

Възмутени от новината бяха и видни общественици и културни дейци като Силвия Чолева, Теодор Ушев и други.

Появиха се и мнения, че отстраняването на Ангелов е станало след намесата на вицепремиера Иво Христов. В социалните мрежи дори се разпрастрани меме, че предаването се прекръства на История.ru.

"Няма да има разговор за антифашистите и антинацистите"

Освен че Ангелов няма да води "История.БГ", се оказва, че в края на септември няма да бъде заснет и излъчен епизод, посветен на "Пактът Рибентроп-Молотов, Европа и България", в който да се проследи кои са и не са антифашистите и антинацистите между 1939 и 1941 г.

"Нека да добавя към долното, че за 28 септември, понеделник, се предвиждаше предаване "История.BG" (и с мое участие СЛЕД ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТ ГОДИНИ), което да бъде на тема "Пактът Рибентроп-Молотов, Европа и България", в който да се проследи, кои са и кои НЕ са АНТИФАШИСТИТЕ и АНТИНАЦИСТИТЕ, между 23 август 1939 г. и 22 юни 1941 г.", написа историкът Стефан Дечев.

Георги Ангелов потвърди пред Mediapool, че подобен епизод не би следвало да бъде излъчен, защото именно той е бил негов сценарист.

Отстраняването на журналиста е поредният случай, в който работата на Георги Ангелов като журналист става мишена на ръководството на държавната телевизия. Той бе в конфликт с бившия дългогодишен генерален директор Емил Кошлуков.

Емблематичен бе скандалът около заплахите отправени срещу Ангелов като водещ на предаването "Денят започва с култура" от тогавашния министър на културата от ГЕРБ Вежди Рашидов. Преди десет години Рашидов "посъветва" Георги Ангелов да внимава какво говори, защото държавата му плаща заплатата.

Проблеми и в миналото

Отсраняването на Ангелов е не и първият трус в знаковото предаване. През 2018 г. от него трябваше да си тръгне и Горан Благоев с мотива, че има и друго предаване - "Вяра и общество", което впоследствие спря да води. Благоев също беше сред водещите на "История.БГ" след създаването на предаването през 2012 г.

То ще остане в ефира на БНТ, като трябва да се завърне след две седмици, като засега единствен водещ остава Андрей Захариев.

Преди дни Георги Ангелов разкри и с коментар във Facebook, че на екипа на предаването не му е било позволено да направи издание, посветено на 150-годишнината от Априлското въстание.

Тогава БНТ имаше разширен ефир, воден от журналиста Бойко Василев и Марио Мишев и Иван Kънчев от сдружение "Българска история", но История.БГ така и не излъчи епизод, посветен на въстанието в стандартния за предаването формат.

"А що се отнася до предаване, посветено на 150 години от Българското въстание от 1876 г., то такова не ни бе дадено да направим, а заявено, че ще има разширен ефир, воден от Бойко Василев във времето на История.БГ. Това са фактите", написа Георги Ангелов под публикация на историкa проф. Петко Ст. Петков във Facebook.

Пред Меdiapool Ангелов обяси, че целият екип на предаването е бил изненадан от решението на ръководството.