МВР и ДАНС с акция в 12 области срещу схема с лекарства, източвала НЗОК

Мащабна акция в аптеки и складове за лекарства се провежда в 12 области на страната заради данни за незаконно отклоняване на скъпоструващи медикаменти и последващата им продажба извън България. В акцията участват МВР, ДАНС, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата, съобщиха от полицията.
Проверяват се десетки адреси в София и София област, както и в областите Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстендил, Плевен, Русе, Силистра, Стара Загора и Шумен. Акцията продължава и към момента.
По първоначална информация става дума за схема, при която скъпоструващи лекарства са били отчитани като продадени и са били заплащани от НЗОК, след което медикаментите са били препродавани зад граница.
Така схемата едновременно ощетява НЗОК и създава риск от недостиг на важни лекарства за българския пазар.
От НЗОК съобщиха, че над 40 нейни служители участват в акцията и съдействат на проверяващите органи.
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