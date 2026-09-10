Румъния опроверга хибридка, че се включва във войната в Украйна

Президентската институция в Румъния отхвърли информацията, че страната се готви да изпрати военни в Украйна, за да участват във войната. В официална позиция тези твърдения са определени като "фалшив наратив".

"Това е манипулация, която умишлено изопачава административно решение, за да подхрани неоснователната теза, че Румъния бива въвлечена в конфликта. Румъния не изпраща бойни части в Украйна, нито пък изпраща военнослужещи на фронтовата линия“, посочват от администрацията на държавния глава.

Във вторник президентът Никушор Дан поиска от парламента да одобри участие на румънската армия с до 20 военнослужещи в оперативното командване на Многонационалните сили в подкрепа на Украйна.

"Става дума за командната структура, която функционира на ротационен принцип и осъществява дейността си във Франция и Обединеното кралство – на хиляди километри от фронтовата линия“, уточняват от президентската институция и отново подчертават, че участието на румънски военнослужещи в тази структура не предполага изпращането им в зоната на конфликта за участие в бойни действия.

В позицията е отбелязано още, че Румъния участва в международни формати, насочени към укрепване на регионалната сигурност, предвид това, че военната агресия на Русия срещу Украйна засяга държавите от региона на Черно море и че така наречената Коалицията на желаещите за Украйна е един от тези механизми.

"Участието на Румъния в тази структура трябва ясно да се разграничава от всякакво евентуално пряко участие в бойни действия на територията на Украйна", уточняват от президентската администрация.