 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Румъния опроверга хибридка, че се включва във войната в Украйна

0 коментара
Сн. ЕПА/БГНЕС
Президентската институция в Румъния отхвърли информацията, че страната се готви да изпрати военни в Украйна, за да участват във войната. В официална позиция тези твърдения са определени като "фалшив наратив".
 
"Това е манипулация, която умишлено изопачава административно решение, за да подхрани неоснователната теза, че Румъния бива въвлечена в конфликта. Румъния не изпраща бойни части в Украйна, нито пък изпраща военнослужещи на фронтовата линия“, посочват от администрацията на държавния глава.
 
Във вторник президентът Никушор Дан поиска от парламента да одобри участие на румънската армия с до 20 военнослужещи в оперативното командване на Многонационалните сили в подкрепа на Украйна.
 
"Става дума за командната структура, която функционира на ротационен принцип и осъществява дейността си във Франция и Обединеното кралство – на хиляди километри от фронтовата линия“, уточняват от президентската институция и отново подчертават, че участието на румънски военнослужещи в тази структура не предполага изпращането им в зоната на конфликта за участие в бойни действия.
 
В позицията е отбелязано още, че Румъния участва в международни формати, насочени към укрепване на регионалната сигурност, предвид това, че военната агресия на Русия срещу Украйна засяга държавите от региона на Черно море и че така наречената Коалицията на желаещите за Украйна е един от тези механизми.
 
"Участието на Румъния в тази структура трябва ясно да се разграничава от всякакво евентуално пряко участие в бойни действия на територията на Украйна", уточняват от президентската администрация.

Ключови думи

Украйна Румъния война
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

0 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.

Препоръчано от редакцията