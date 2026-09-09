"Ще помогне за победата". Руската православна църква разнася по фронта в Донбас мощите на руски княз-светец

На фронта в Украйна за "духовно укрепване на воините" е изпратена частица от мощите на московския велик княз Дмитрий Донски, за чието откриване Руската православна църква официално обяви през август. Според съобщение на Синодалния отдел на Московската патриаршия за взаимодействие с въоръжените сили и правоохранителните органи, ковчежето с частица от дясната ръка на великия княз "е на път към линията на бойното съприкосновение".
"Светият пълководец се отправя там, където днес се решава съдбата на Отечеството, за да застане невидимо в един боен строй с нашите защитници", цитират изявлението на Руската православна църква РИА Новости и The Moscow Times.
Във вторник ковчежето с мощите на Дмитрий Донски, който през 1380 г. печели победата в Куликовската битка, е било доставено в храм в мемориалния комплекс "Саур-Могила" в т.нар. Донецка народна република (ДНР), съобщи руското Министерство на отбраната. След церемонията е бил отслужен молебен от Донецкия и Мариуполски митрополит Владимир и председателя на Синодалния отдел за взаимодействие с въоръжените сили на РФ и силовите структури — Ставрополския и Невиномиски митрополит Кирил.
Владимир заявил, че пренасянето на мощите на княза "ще послужи за укрепване на духа, за разпалване на следването на Божията истина", както и ще помогне на участниците във войната срещу Украйна и на цивилните да укрепят и мобилизират силите си, за да "постигнат победа над врага".
"И нашите военни, и хората, които живеят в Донбас, се нуждаят от подкрепа свише, нуждаят се от Божията помощ, от благословията на нашите светци. Затова това е дълбоко символично и важно", казал той.
Руската православна църква призова вярващите да се помолят на Дмитрий Донски "за укрепване на нашето Отечество, за даряване на храброст, духовна устойчивост и Божия помощ на нашето христолюбиво войнство".
Второто "чудесно" откриване на мощите на княза — като първото се смята намирането на гроба му и канонизирането му през 1988 г., по случай 1000-годишнината от приемането на християнството в Русия — е станало на 18 август, съобщиха от Руската православна църква.
Останките му са били "открити" по време на реставрационни работи в Архангелския събор на Московския Кремъл, където, както е добре известно, са погребани московски князе и царе.
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11 коментара
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Войната може да свърши когато руснаците започнат да се кланят на едни други мощи - тези на Владимир Владимирович.
100 години целуване на онуй умрялото в мавзолея не им помогна и както са я подкарали москалите, някой ден ще разнасят и мощите на жужето, да им допомогне... То поне е лесно за пренасяне, умряло ще тежи колкото един бройлер...
И това ако не хване дикиша, остава едно; Путин и Гундяев лично да хванат калашника и с ураааа да щурмуват украинските окопи! Може и да помогне? Нека опитат...
отчаяние лъха и от тая "инициатива" на руските погански старообрядци ;-)
Един български (или може би руски) историк - Сергей Д. Станишев бе писал дипломна работа на тема "Ролята на униформата за победата на съветската армия". За ролята на мощите сигурно също ще има научен труд. Ако не друг, то поп Гундяев ще го напише, само да дойде победата. Засега не идва, та се събират още мощи и се търси един странен дух. Духа от Анкоридж.
Брадати пАдАрасти, облечени в смешни средновековни рокли, разнасят мър-ша, а орки-военни престъпници се събират да я целуват. Смята се, че това щяло да доведе до военна победа. Сигурно си помислихте, че всичко това се случва някъде през 13 век...
Дошло е време почтените вярващи у нас да отхвърлят главенството на сатаниста данаил и неговата мракобесна секта. За целта мога да признаят за свои духовни водачи вселенския патриарх Вартоломей или Българската униатска църква.
Добра мишена за едно дронче, особено ако има сборище на руски човекоядци около нея.
тъпославието е най-голямото проклятие на народа ни. Катострофалните цивилизационни, културни, стратегически, политически, икономически и дори битови последици от този глупав избор са съизмерими единствено с османското владичество.