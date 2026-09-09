"Ще помогне за победата". Руската православна църква разнася по фронта в Донбас мощите на руски княз-светец

На фронта в Украйна за "духовно укрепване на воините" е изпратена частица от мощите на московския велик княз Дмитрий Донски, за чието откриване Руската православна църква официално обяви през август. Според съобщение на Синодалния отдел на Московската патриаршия за взаимодействие с въоръжените сили и правоохранителните органи, ковчежето с частица от дясната ръка на великия княз "е на път към линията на бойното съприкосновение".

"Светият пълководец се отправя там, където днес се решава съдбата на Отечеството, за да застане невидимо в един боен строй с нашите защитници", цитират изявлението на Руската православна църква РИА Новости и The Moscow Times.

Във вторник ковчежето с мощите на Дмитрий Донски, който през 1380 г. печели победата в Куликовската битка, е било доставено в храм в мемориалния комплекс "Саур-Могила" в т.нар. Донецка народна република (ДНР), съобщи руското Министерство на отбраната. След церемонията е бил отслужен молебен от Донецкия и Мариуполски митрополит Владимир и председателя на Синодалния отдел за взаимодействие с въоръжените сили на РФ и силовите структури — Ставрополския и Невиномиски митрополит Кирил.

Владимир заявил, че пренасянето на мощите на княза "ще послужи за укрепване на духа, за разпалване на следването на Божията истина", както и ще помогне на участниците във войната срещу Украйна и на цивилните да укрепят и мобилизират силите си, за да "постигнат победа над врага".

"И нашите военни, и хората, които живеят в Донбас, се нуждаят от подкрепа свише, нуждаят се от Божията помощ, от благословията на нашите светци. Затова това е дълбоко символично и важно", казал той.

Руската православна църква призова вярващите да се помолят на Дмитрий Донски "за укрепване на нашето Отечество, за даряване на храброст, духовна устойчивост и Божия помощ на нашето христолюбиво войнство".

Второто "чудесно" откриване на мощите на княза — като първото се смята намирането на гроба му и канонизирането му през 1988 г., по случай 1000-годишнината от приемането на християнството в Русия — е станало на 18 август, съобщиха от Руската православна църква.

Останките му са били "открити" по време на реставрационни работи в Архангелския събор на Московския Кремъл, където, както е добре известно, са погребани московски князе и царе.