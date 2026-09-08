Путин и Тръмп си поговориха по телефона след посещенията на американските преговарящи в Москва и Киев

Владимир Путин проведе телефонен разговор с Доналд Тръмп, съобщи помощникът на президента на Руската федерация Юрий Ушаков. По думите му разговорът е продължил точно един час и е бил "конструктивен и откровен".
Двете страни са обсъдили посещенията на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев.
"По присъщия на двамата лидери взаимно уважителен и делови начин те обмениха мнения относно резултатите от проведените на 5 и 6 септември посещения на специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев", разказа Ушаков. Двамата лидери са оценили положително мисията на Уиткоф и Къшнър.
Разговорът между двамата лидери се е фокусирал върху въпросите за намиране на решение на въпроса с Украйна, каза Ушаков.
Президентът на Руската федерация е представил пред американския лидер обективен и подробен анализ на случващото се в хода на специалната военна операция, заяви още Ушаков. "Беше представен обективен и подробен анализ на случващото се в момента в хода на специалната военна операция, както и като цяло на това как ние виждаме перспективите за напредване на бойното поле и за постигане на поставените пред специалната военна операция цели и задачи", каза той.
По думите на Ушаков Тръмп е заинтересован от постигането на пробив в уреждането на войната в Украйна по време на своя президентски мандат. Американският президент е заявил, че прекратяването на войната в Украйна е условие за пълното възстановяване на отношенията между Русия и САЩ и е отбелязал, че това би могло да донесе "колосални ползи" и за двете страни.
Путин от своя страна е оценил положително посредническите усилия на САЩ и е подчертал, че Русия "няма никакви агресивни планове по отношение на Европа, дори и наум".
Като цяло, заключи Ушаков, "разговорът премина в позитивен тон".
В САЩ засега не са коментирали съдържанието на разговора.
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24 коментара
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Разказ по картинки, снимката. Орандж ман към путлер- обичам те, брадъре! Физиономията на путлер - е---х ти нещастника!
Когато и да пукнат тия двамата все ще е късно.
Разговор между психопат и идиот с деменция. Наполеон от 3-то отделение и той се бил включил в обсъждане на съдбата на света.
Разговорът може да бъде обобщен в едно изречение. пУтЬю е говорил за косатките и печенегите, а Т(р)Ъ(м)П за Zделки.
Днес Лавров припомни думите на президента Путин, че ако Европа атакува Русия, войната ще бъде много по различна, и краткотрайна.
Урсулите кроят всякакви планове, САЩ разбира се произвежда само оръжие, и ще продават на Киев , ракети Пейтриът. И урсулите искат Русия да плаща репарации за вжйната, отвсякъде болна история е това. Негодна пасмина
ЕС разреши на Киев да купува ракети от САЩ от общ европейски дълг. Заемът ще се връща с бъдещи репарации от Русия
Абе , какво става тук , бре?! Май подготвят панахида за Незалежная..Путин се разбира с Тръмп , " Гардиън" / баш те / излизат със статия как Запада не е готов за дълга война с Русия и руснаците печелят... Лека полека всички взеха да се събуждат...
"...РуZия "няма никакви агресивни планове по отношение на Европа, дори и наум"..."? Понятно, "наум" идва от "ум", а същият в Блатная е като "новата" Волга К-30 - рядък копи-пейст! #башобезьянаопятьврьот
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