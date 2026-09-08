Путин и Тръмп си поговориха по телефона след посещенията на американските преговарящи в Москва и Киев

Владимир Путин проведе телефонен разговор с Доналд Тръмп, съобщи помощникът на президента на Руската федерация Юрий Ушаков. По думите му разговорът е продължил точно един час и е бил "конструктивен и откровен".

Двете страни са обсъдили посещенията на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев.

"По присъщия на двамата лидери взаимно уважителен и делови начин те обмениха мнения относно резултатите от проведените на 5 и 6 септември посещения на специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев", разказа Ушаков. Двамата лидери са оценили положително мисията на Уиткоф и Къшнър.

Разговорът между двамата лидери се е фокусирал върху въпросите за намиране на решение на въпроса с Украйна, каза Ушаков.

Президентът на Руската федерация е представил пред американския лидер обективен и подробен анализ на случващото се в хода на специалната военна операция, заяви още Ушаков. "Беше представен обективен и подробен анализ на случващото се в момента в хода на специалната военна операция, както и като цяло на това как ние виждаме перспективите за напредване на бойното поле и за постигане на поставените пред специалната военна операция цели и задачи", каза той.

По думите на Ушаков Тръмп е заинтересован от постигането на пробив в уреждането на войната в Украйна по време на своя президентски мандат. Американският президент е заявил, че прекратяването на войната в Украйна е условие за пълното възстановяване на отношенията между Русия и САЩ и е отбелязал, че това би могло да донесе "колосални ползи" и за двете страни.

Путин от своя страна е оценил положително посредническите усилия на САЩ и е подчертал, че Русия "няма никакви агресивни планове по отношение на Европа, дори и наум".

Като цяло, заключи Ушаков, "разговорът премина в позитивен тон".

В САЩ засега не са коментирали съдържанието на разговора.