Санитарен кордон: "Алтернатива за Германия" ще опита да състави управление след историческа победа

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия“ обяви победа в Саксония-Анхалт, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство от местата в парламента на източната германска провинция, показват предварителните резултати от изборите.

АзГ спечели изборите с 43.8% от гласовете, изпреварвайки консервативния Християндемократически съюз (CDU), който получи 17.2%. Така АзГ се нуждае само от три места за да състави правителство.

Основните германски партии отказват да работят с нея - една политика, известна с широко използвания термини "санитарен кордон“ или "защитна стена“.

Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли възможността за сътрудничество между Християндемократическия съюз (ХДС) и "Алтернатива за Германия“ (АзГ). Мерц обаче призна, че резултатът от вота е разтърсил ХДС до основи. АзГ призова депутатите от консервативната партия на Мерц да подкрепят усилията ѝ да поеме управлението на източната провинция. На масата обаче е възможност за неформална договорка, при която малката партия "Бюнднис Сара Вагенкнехт“ (BSW) да даде негласна подкрепа, която да позволи на "Алтернатива за Германия" да състави правителство на малцинството. В следвоенната история на Германия не е имало случай, в който крайнодясна партия да управлява която и да е от федералните провинции.

Три леви партии - "Левите“, "Зелените“ и Социалдемократическата партия - преминават 5-процентния праг, като всяка от тях получава около 9% от гласовете. Популисткият "Алианс на Сара Вагенкнехт“ също премина 5-процентния праг и ще влезе в регионалния парламент. Пробизнес настроената Свободна демократическа партия получи 2.6% от гласовете и не успя да премине необходимия праг.

Избирателната активност е била почти 78%, според предварителните резултати. Това е най-високата избирателна активност в Саксония-Анхалт от обединението на Германия през 1990 г. Това отразява огромния интерес, породен от изборите вчера.