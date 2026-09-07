Санитарен кордон: "Алтернатива за Германия" ще опита да състави управление след историческа победа

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия“ обяви победа в Саксония-Анхалт, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство от местата в парламента на източната германска провинция, показват предварителните резултати от изборите.
АзГ спечели изборите с 43.8% от гласовете, изпреварвайки консервативния Християндемократически съюз (CDU), който получи 17.2%. Така АзГ се нуждае само от три места за да състави правителство.
Основните германски партии отказват да работят с нея - една политика, известна с широко използвания термини "санитарен кордон“ или "защитна стена“.
Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли възможността за сътрудничество между Християндемократическия съюз (ХДС) и "Алтернатива за Германия“ (АзГ).
Мерц обаче призна, че резултатът от вота е разтърсил ХДС до основи.
АзГ призова депутатите от консервативната партия на Мерц да подкрепят усилията ѝ да поеме управлението на източната провинция.
На масата обаче е възможност за неформална договорка, при която малката партия "Бюнднис Сара Вагенкнехт“ (BSW) да даде негласна подкрепа, която да позволи на "Алтернатива за Германия" да състави правителство на малцинството.
В следвоенната история на Германия не е имало случай, в който крайнодясна партия да управлява която и да е от федералните провинции.
Три леви партии - "Левите“, "Зелените“ и Социалдемократическата партия - преминават 5-процентния праг, като всяка от тях получава около 9% от гласовете. Популисткият "Алианс на Сара Вагенкнехт“ също премина 5-процентния праг и ще влезе в регионалния парламент. Пробизнес настроената Свободна демократическа партия получи 2.6% от гласовете и не успя да премине необходимия праг.
Избирателната активност е била почти 78%, според предварителните резултати. Това е най-високата избирателна активност в Саксония-Анхалт от обединението на Германия през 1990 г. Това отразява огромния интерес, породен от изборите вчера.
Регионалният лидер на "Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд спомена за възможността за нови избори в тази германска провинция, ако не може да бъде формирано мнозинство в провинциалния парламент след регионалните избори.
"При най-лошия сценарий просто ще има нови избори и тогава ще получим 50 или 55%“, заяви Зигмунд пред обществената телевизия Цет Де Еф.
35-годишният политик, който би станал най-младият премиер на германска провинция досега, ако бъде избран, потвърди намерението си да извърши радикална промяна в политиката.
"Ако има някой, с когото можем да постигнем това, тогава ще го направим. Имаме ясен мандат да управляваме“, заяви Зигмунд, цитиран от БТА.
"Но няма да правим компромиси с принципите си и няма да се предадем тук“, добави той.
Резултатът от изборите може да постави на изпитание дългогодишния отказ на основните партии в Германия да работят с АзГ, която от своя страна определя този подход като недемократичен.
Американският президент Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа "Трут Соушъл" резултатите от вота. Постът му съдържаше графика с прогнозни резултати, показващи ясна преднина на "Алтернатива за Германия" пред нейните съперници, без Тръмп да добави коментар.
Реакция дойде и от Варшава. Победата на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" е обезпокоителен сигнал, заяви полският външен министър Радослав Шикорски.
Премиерът Доналд Туск написа в профила си в "Екс": "В Полша само идиоти или предатели могат да се радват на триумфа на тази формация."
Милиардерът Илон Мъск поздрави крайнодясната германска партия „Алтернатива за Германия“ за победата ѝ.
"Добре свършена работа!“, написа милиардерът в социалната си платформа Екс в отговор на пост на лидерката на АзГ Алис Вайдел, която поздравяваше партийния лидер в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд.
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не е нужно да повишавате к а Я, да тя е тролл, но не либерален, това е прикритие, именно за да изкарва хората с либерално мислене и д и о ти.Така наречената к а Я, е тролл в коптора на путин с основна задача тук да внася разделение и омраза, особено пред президентските избори, да не би случайно избирателите да задгърбят партийните различия.Независимо, какво пише в програма на алтернативата обаче, проруските им позиции са факт и аз имам достатъчно доказателства, но няма да си губя времето тук да ги споменавам.Просто като всеки тролл така наречената риба к а Я се изхвърля, преиграва си прикритието, иначе тук пише абсолютно глупости и редовно краде чужди постинги.
Тук е публикувана програмата на AfD “Manifesto for Germany” https://www.afd.de/wp-content/uploads/2017/04/2017-04-12_afd-grundsatzprogramm-englisch_web.pdf На коя страница е точката за “засилено изучаване на руски език”? Или опорките свършват, а нови още не са спуснали?
Ех, Антончо-о-о, Антончо! Още не си разбрал, че в Германия никога НЕ Е имало фашизъм. По времето на Хитлер е имало национал-социализъм, но фашизъм не е имало. Фашизъм е имало в Италия на Мусолини. НО, продължавай да драскаш! Даваш ми отличен материал. Нали ти казах, че в момента пиша научен труд за начина на мислене на примитивните мозъци и как те да бъдат манипулирани, и такива участници във форума, като теб, ми дават отличен материал.
Който не дава ракети Таурус на Украйна получава дронове и рашистка агентура в дома си. А иначе е добре тази нацистко - болшевишка партия да бъде поставена извън закона. А има и доста финансови връзки не само с Кремъл, но и с магадебилите в САЩ и това ясно показва че действат като чужда агентура.
До Кая: Моето момиче, хайде сега кажи на всички, в коя точка от програмата на AfD се говори за "засилено изучаване на руски език". И ... ако НЕ можеш да посочиш такава точка - млъкни и се скрий! То бива, бива либepacmkо тролене, ама чак толкова - хич не бива.
Ами означава , че другарите фашисти пак няма да имат абсолютно мнозинство.
След бъдещата победа на Льо Пен във Франция през пролетта , АзГ ще вземе следващите избори в Германия с лекота.. И не съм много убеден, че " санитарният кордон" на грантаджиите ще издържи. Новият лидер на ХДС ще трябва да избира между тотален крах и сътрудничество с АзГ
Да се върнем на темата за изборите в Германия. На 20-ти септември ще има избори в провинция Мекленбург-Западна Померания. Към началото на септември, електоралните нагласи са както следва: AfD 35% (+19.2%); SPD 30% (-9.6%); Linke 11% (+1.1%); CDU 9% (-4.3%); Grune 5.0 (-1.3%); BSW 4.0 (+4.0). Очертава се втора победа на AfD на местни избори. https://politpro.eu/de/mecklenburg-vorpommern
Ей, много льоши тия източно-германци, бе-е! Много льоши! Пък и неблагодарни! А някой от вас, планктончета жълтопаветни, правил ли си е труда да провери, ако днес имаше избори за Бундестаг (тоест и на изток, и на запад), какъв щеше да е резултатът? Ще ви кажа: AfD - 27,6%, CDU/CSU - 20,6%, Зелени - 15,0%, SPD - 12,6%, Die Linke - 11,8%. И имайте предвид, че съотношението на населението западни провинции : източни провинции е 3 : 1, така че влиянието на вота на източно-германците в тази обща картинка е твърде малко. А сега ми кажете демократи ли сте или - не? След като мнозинството от германците искат AfD, то ... . Нали това е демокрацията?