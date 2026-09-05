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Георги Господинов бе удостоен с наградата "Жан Моне" за "Градинарят и смъртта"

2 коментара
Георги Господинов
Българският писател Георги Господинов е спечелил френската награда за европейска литература "Жан Моне" за романа си "Градинарят и смъртта". Това съобщи самият автор в публикация във Facebook.
 
Книгата е преведена на френски език от Мари Врина - Николов.
 
Отличието е и за цялостното творчество на писателя.
 
Георги Господинов бе номиниран заедно с още седем европейски автори, след което попадна в краткия списък за наградата заедно с ирландеца Джоузеф О'Конър и Андреа Баяни от Италия.
 
Председателят на журито Жерар дьо Кортанз определя романа "Градинарят и смъртта" като "книга на светлината срещу черната дупка на смъртта".
 
Сред предишните носители на наградата са Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенщайн, Йон Калман Стефансон, Иън Макюън и Паскал Киняр, припомня БНР.
 
Наградата за европейска литература "Жан Моне", на името на един от бащите на съвременна Европа, е създадена през 1995 г. и се присъжда всяка година на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година. Господинов ще получи наградата си на официална церемония на 21 ноември в Коняк в рамките на 39-ия Фестивал на европейската литература.

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Георги Господинов
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2 коментара

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  1. Анита Хегерланд
    #2

    Браво!!! Министерство на куртурата да снабди с двете наградени книги на Георги Господинов всички читалища и библиотеки, защото така се полагат основите на културата.

  2. o.petti
    #1

    Поздравления! И, честито ни.

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