Георги Господинов бе удостоен с наградата "Жан Моне" за "Градинарят и смъртта"

Българският писател Георги Господинов е спечелил френската награда за европейска литература "Жан Моне" за романа си "Градинарят и смъртта". Това съобщи самият автор в публикация във Facebook.

Книгата е преведена на френски език от Мари Врина - Николов.

Отличието е и за цялостното творчество на писателя.

Георги Господинов бе номиниран заедно с още седем европейски автори, след което попадна в краткия списък за наградата заедно с ирландеца Джоузеф О'Конър и Андреа Баяни от Италия.

Председателят на журито Жерар дьо Кортанз определя романа "Градинарят и смъртта" като "книга на светлината срещу черната дупка на смъртта".

Сред предишните носители на наградата са Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенщайн, Йон Калман Стефансон, Иън Макюън и Паскал Киняр, припомня БНР.

Наградата за европейска литература "Жан Моне", на името на един от бащите на съвременна Европа, е създадена през 1995 г. и се присъжда всяка година на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година. Господинов ще получи наградата си на официална церемония на 21 ноември в Коняк в рамките на 39-ия Фестивал на европейската литература.