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България с най-висока преждевременна смъртност в ЕС заради фини прахови частици

2 коментара
Снимката е илюстративна, БГНЕС
България е държавата с най-висока преждевременна смъртност на глава от населението в целия Европейски съюз, дължаща се на излагане на фини прахови частици (ФПЧ). Това отчита последният доклад на Европейския парламент за здравните последици от замърсяването на атмосферния въздух.
 
У нас за 2023 г. са регистрирани 143 преждевременни смъртни случая на 100 000 жители. За сравнение най-ниска смъртност има в Швеция и Финландия - регистрираните смъртни случаи са 39 на 100 000 души.  
 
Данните показват, че 100% от населението на България живее при нива на замърсяване, които надвишават здравните препоръки на Световната здравна организация. За периода между 2021 и 2023 година страни като Финландия, Швеция и Естония са намалили здравния риск с между 50 и 80%. За същия период България отчита намаление с едва от 2 до 5%.
 
Основни източници на замърсяване у нас са изгарянето на дърва и въглища за битово отопление, както и производството на електроенергия от въглищни централи. Тези фактори са пряко свързани с развитието на тежки заболявания като инсулт, диабет, исхемична болест на сърцето, хронични белодробни болести и астма при деца и юноши, съобщи БНР.
 
Докладът идентифицира и друг риск за страната ни. България, заедно с Полша и Италия, e на път да се възползва от възможността за отлагане с 10 години на крайния срок за постигане на по-строгите норми за качество на въздуха до 2030 година.
 
Ситуацията се усложнява и от това, че страната ни разполага с ограничен брой мониторингови станции за измерване на нивата на замърсяване в атмосферния въздух.
 
В допълнение Националният център по обществено здраве и анализи не е включен в процеса на разработване на екологичните политики у нас.

Ключови думи

фини прахови частици прах
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2 коментара

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  1. доктора
    #2

    Европа иска чист въздух, България не иска

  2. стефчо
    #1

    "Да го дишате!" - традиционен поздрав на Софийска община към софиянци.

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