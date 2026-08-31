Повече от ремонт: как автомобилният сервиз влиза в нова ера

Автомобилният сервиз навлиза в нова фаза. Ремонтът остава в центъра, но вече е част от по-голяма система, в която се свързват автомобилът, данните, софтуерът, специалистът и клиентът. В този модел клиентът получава не просто ремонтиран автомобил, а повече информация за състоянието му, проследимост на извършеното и по-голяма предвидимост на поддръжката. А специалистът вече не е само човекът, който сменя дадена част. Той е човекът, който разбира системата и интерпретира информацията, която автомобилът генерира.

Станислав Стайков е Директор "Следпродажбено обслужване" с над 15 години професионален опит с марката Mercedes-Benz в България. Завършил индустриално инженерство в Техническия университет, той преминава през редица оперативни и управленски роли в областта на сервизното обслужване, процесите и оптимизацията. Днес отговаря за цялостното управление и стратегическото развитие на следпродажбената дейност на "Силвър Стар" в страната, като поставя фокус върху високите професионални стандарти, ефективността на процесите и развитието на хората.

Автомобилният пазар в България продължава да се движи към нов рекорд и през 2026 г. През първите седем месеца на годината са регистрирани 34 283 нови леки автомобила от категориите M1 и N1, от които 5492 само през юли. За сравнение, за същия период на 2025 г. броят им е бил 31 940, което означава ръст от над 7% на годишна база.

Тези числа обаче не са важни единствено като показател за състоянието на автомобилния пазар. Всеки нов автомобил, който излиза на пътя, има нужда от обслужване, поддръжка и сервизна грижа. Затова ръстът на продажбите създава и все по-голяма база за развитие на следпродажбеното обслужване – от периодичната поддръжка и гаранционните дейности до ремонта, резервните части и специализираните услуги.

А тенденцията вероятно ще се засили. Досегашният рекорд за нови автомобили е 57 927 продажби, отчетени през 2025 г. При оставащи пет месеца до края на 2026 г. текущото развитие на пазара прави напълно реалистично този резултат да бъде надминат. Това означава и още по-голям брой автомобили, които през следващите години ще влязат в редовния сервизен цикъл. Секторът е и сред най-големите работодатели в страната. Средният списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" през 2025 г. надхвърля 370 000 души.

Зад тези числа обаче стои и друг важен въпрос – разполага ли секторът с нужните инструменти, за да е в крак с променящата се автомобилна индустрия?.

От механик към сервизен специалист

Еволюцията в автомобилния сектор променя и професиите в него. Една от най-осезаемите промени е в следпродажбеното обслужване. Сервизният специалист вече не работи единствено с механични компоненти – отвъд традиционните умения се изискват познания по електроника, софтуер, сензори и високоволтови системи при електрическите модели. Затова дигитализацията на сервиза вече не е просто въпрос на удобство, а на конкурентоспособност.

Съвременният автомобил представлява мрежа от управляващи и електронни блокове, сензори и комуникационни системи, свързани със софтуер и механични компоненти. При електрифицираните модели към тях се добавя и работа с високоволтови батерии при спазване на специфични процедури за безопасност.

Това променя самата същност на професията – от "механик, който ремонтира" към специалист, който диагностицира, интерпретира данни и взема техническо решение. Затова и развитието на специалистите придобива все по-голямо значение. В "Силвър Стар" екипите преминават десетки часове подготовка и сертификационни програми годишно, свързани с новите технологии, стандартите на Mercedes-Benz и развитието на автомобилната индустрия.

Кодът за грешка сам по себе си също не е диагноза, а сигнал, който трябва да бъде поставен в контекста на конкретния автомобил, сервизната му история и процедурите на производителя. При Mercedes-Benz тази работа е подпомогната от дигиталната система XENTRY, която свързва диагностиката с техническата информация и ремонтните процедури.

Технологиите не премахват нуждата от специалист. Напротив – колкото по-сложен става автомобилът, толкова по-важна е способността на човека да разбере какво означават данните и да избере правилното действие.

Следващата стъпка е автомобилът да бъде не просто диагностициран, а да предупреждава за потенциален проблем, преди той да се превърне в повреда.

Свързаните автомобили генерират все повече информация за собственото си състояние. Това създава условия за развитие на прогнозната поддръжка, дистанционната диагностика и софтуерната поддръжка.

Логиката постепенно се измества от традиционния модел "повреда – посещение – диагностика – ремонт" към "данни – отклонение – анализ – прогноза – планирано действие – превенция". Идеята не е автомобилът да прекарва повече време в сервиза. Напротив – идеята е да се намалят непланираните посещения и тежките повреди.

Дигитализацията променя и отношенията между сервиза и клиента

Промяната на професията върви заедно с тази на сервиза. "Силвър Стар", генерален дистрибутор на Mercedes-Benz и Daimler Truck за България, развива модел, в който следпродажбеното обслужване включва не само ремонта, а управлението на състоянието и жизнения цикъл на автомобила. Компанията има пет локации, над 300 специалисти и обслужва повече от 44 хил. автомобила годишно.

Целта на компанията е постигането на плавен процес на прием и дигитализирано и персонализирано клиентско изживяване – от първия контакт до предаването на автомобила. Пътят започва с електронно запазване на час за обслужване и прием за сервиз със специален скенер с вграден изкуствен интелект.

"Силвър Стар" въвежда за пръв път в България XENTRY Vehicle Detector – система за автоматизирана първична проверка при постъпването на автомобила за обслужване или ремонт. Тя извършва заснемане за около 2-3 секунди, като използва камери, LiDAR сензор и изкуствен интелект за анализ на външни повреди и състоянието на гумите.

Резултатите се визуализират на таблет, така че клиентът и специалистът да виждат една и съща информация. Според "Силвър Стар" системата може да спести до осем минути при приемането на един автомобил. При десетки хиляди посещения годишно подобна икономия се превръща в освободен сервизен капацитет.

Дигиталното досие и клиентското доверие

Един от най-важните активи на съвременния сервиз е дигиталното досие на автомобила. Натрупаната сервизна информация дава ясна картина за извършените дейности – какво е подменено, кога е направена дадена интервенция и какви процедури са приложени. Това е важно не само за последващата поддръжка, но и за запазването на стойността на автомобила във времето.

При покупка на употребяван автомобил доказаната сервизна история е важен фактор за доверието между продавач и купувач. Тя дава по-голяма яснота за начина, по който е поддържан автомобилът, и може да подкрепи по-висока остатъчна стойност. В официалната сервизна мрежа натрупаната информация може да бъде свързана с техническите процедури, сервизните кампании и препоръките за конкретния модел.

Така данните престават да бъдат просто запис от извършените ремонти. Те се превръщат в част от историята на автомобила – инструмент за по-добра поддръжка днес и за повече предвидимост и доверие утре.

Най-важният ресурс остава човекът

Парадоксът на дигитализацията е, че колкото повече технологии влизат в сервиза, толкова по-висока става стойността на добре подготвения специалист.

Именно това е същинската трансформация – не просто повече технологии в работилницата, а нов начин, по който автомобилът, данните и човешката експертиза работят заедно.

Примерът на "Силвър Стар" показва следното - необходимо е компаниите не само да изграждат специалисти, но и да внедряват повече дигитални технологии, които използват данните за анализ и превенция, вместо сервизът да реагира едва след възникването на проблем.