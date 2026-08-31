 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Повече от ремонт: как автомобилният сервиз влиза в нова ера

Станислав Стайков 0 коментара
Повече от ремонт: как автомобилният сервиз влиза в нова ера
 
Автомобилният сервиз навлиза в нова фаза. Ремонтът остава в центъра, но вече е част от по-голяма система, в която се свързват автомобилът, данните, софтуерът, специалистът и клиентът. В този модел клиентът получава не просто ремонтиран автомобил, а повече информация за състоянието му, проследимост на извършеното и по-голяма предвидимост на поддръжката. А специалистът вече не е само човекът, който сменя дадена част. Той е човекът, който разбира системата и интерпретира информацията, която автомобилът генерира.
 

Станислав Стайков е Директор "Следпродажбено обслужване" с над 15 години професионален опит с марката Mercedes-Benz в България. Завършил индустриално инженерство в Техническия университет, той преминава през редица оперативни и управленски роли в областта на сервизното обслужване, процесите и оптимизацията. Днес отговаря за цялостното управление и стратегическото развитие на следпродажбената дейност на "Силвър Стар" в страната, като поставя фокус върху високите професионални стандарти, ефективността на процесите и развитието на хората.

Автомобилният пазар в България продължава да се движи към нов рекорд и през 2026 г. През първите седем месеца на годината са регистрирани 34 283 нови леки автомобила от категориите M1 и N1, от които 5492 само през юли. За сравнение, за същия период на 2025 г. броят им е бил 31 940, което означава ръст от над 7% на годишна база.
 
Тези числа обаче не са важни единствено като показател за състоянието на автомобилния пазар. Всеки нов автомобил, който излиза на пътя, има нужда от обслужване, поддръжка и сервизна грижа. Затова ръстът на продажбите създава и все по-голяма база за развитие на следпродажбеното обслужване – от периодичната поддръжка и гаранционните дейности до ремонта, резервните части и специализираните услуги.
 
А тенденцията вероятно ще се засили. Досегашният рекорд за нови автомобили е 57 927 продажби, отчетени през 2025 г. При оставащи пет месеца до края на 2026 г. текущото развитие на пазара прави напълно реалистично този резултат да бъде надминат. Това означава и още по-голям брой автомобили, които през следващите години ще влязат в редовния сервизен цикъл. Секторът е и сред най-големите работодатели в страната. Средният списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" през 2025 г. надхвърля 370 000 души.
 
Зад тези числа обаче стои и друг важен въпрос – разполага ли секторът с нужните инструменти, за да е в крак с променящата се автомобилна индустрия?.

От механик към сервизен специалист

 
Еволюцията в автомобилния сектор променя и професиите в него. Една от най-осезаемите промени е в следпродажбеното обслужване. Сервизният специалист вече не работи единствено с механични компоненти – отвъд традиционните умения се изискват познания по електроника, софтуер, сензори и високоволтови системи при електрическите модели. Затова дигитализацията на сервиза вече не е просто въпрос на удобство, а на конкурентоспособност.
 
Съвременният автомобил представлява мрежа от управляващи и електронни блокове, сензори и комуникационни системи, свързани със софтуер и механични компоненти. При електрифицираните модели към тях се добавя и работа с високоволтови батерии при спазване на специфични процедури за безопасност.
 
 
Това променя самата същност на професията – от "механик, който ремонтира" към специалист, който диагностицира, интерпретира данни и взема техническо решение. Затова и развитието на специалистите придобива все по-голямо значение. В "Силвър Стар" екипите преминават десетки часове подготовка и сертификационни програми годишно, свързани с новите технологии, стандартите на Mercedes-Benz и развитието на автомобилната индустрия.
 
Кодът за грешка сам по себе си също не е диагноза, а сигнал, който трябва да бъде поставен в контекста на конкретния автомобил, сервизната му история и процедурите на производителя. При Mercedes-Benz тази работа е подпомогната от дигиталната система XENTRY, която свързва диагностиката с техническата информация и ремонтните процедури. 
 
Технологиите не премахват нуждата от специалист. Напротив – колкото по-сложен става автомобилът, толкова по-важна е способността на човека да разбере какво означават данните и да избере правилното действие.
 
Следващата стъпка е автомобилът да бъде не просто диагностициран, а да предупреждава за потенциален проблем, преди той да се превърне в повреда.
 
Свързаните автомобили генерират все повече информация за собственото си състояние. Това създава условия за развитие на прогнозната поддръжка, дистанционната диагностика и софтуерната поддръжка.
 
 
Логиката постепенно се измества от традиционния модел "повреда – посещение – диагностика – ремонт" към "данни – отклонение – анализ – прогноза – планирано действие – превенция". Идеята не е автомобилът да прекарва повече време в сервиза. Напротив – идеята е да се намалят непланираните посещения и тежките повреди.
 

Дигитализацията променя и отношенията между сервиза и клиента

 
Промяната на професията върви заедно с тази на сервиза. "Силвър Стар", генерален дистрибутор на Mercedes-Benz и Daimler Truck за България, развива модел, в който следпродажбеното обслужване включва не само ремонта, а управлението на състоянието и жизнения цикъл на автомобила. Компанията има пет локации, над 300 специалисти и обслужва повече от 44 хил. автомобила годишно.
 
Целта на компанията е постигането на плавен процес на прием и дигитализирано и персонализирано клиентско изживяване – от първия контакт до предаването на автомобила. Пътят започва с електронно запазване на час за обслужване и прием за сервиз със специален скенер с вграден изкуствен интелект.
 
"Силвър Стар" въвежда за пръв път в България XENTRY Vehicle Detector – система за автоматизирана първична проверка при постъпването на автомобила за обслужване или ремонт. Тя извършва заснемане за около 2-3 секунди, като използва камери, LiDAR сензор и изкуствен интелект за анализ на външни повреди и състоянието на гумите. 
Резултатите се визуализират на таблет, така че клиентът и специалистът да виждат една и съща информация. Според "Силвър Стар" системата може да спести до осем минути при приемането на един автомобил. При десетки хиляди посещения годишно подобна икономия се превръща в освободен сервизен капацитет.
 

Дигиталното досие и клиентското доверие

 
Един от най-важните активи на съвременния сервиз е дигиталното досие на автомобила. Натрупаната сервизна информация дава ясна картина за извършените дейности – какво е подменено, кога е направена дадена интервенция и какви процедури са приложени. Това е важно не само за последващата поддръжка, но и за запазването на стойността на автомобила във времето.
 
 
При покупка на употребяван автомобил доказаната сервизна история е важен фактор за доверието между продавач и купувач. Тя дава по-голяма яснота за начина, по който е поддържан автомобилът, и може да подкрепи по-висока остатъчна стойност. В официалната сервизна мрежа натрупаната информация може да бъде свързана с техническите процедури, сервизните кампании и препоръките за конкретния модел.
Така данните престават да бъдат просто запис от извършените ремонти. Те се превръщат в част от историята на автомобила – инструмент за по-добра поддръжка днес и за повече предвидимост и доверие утре.
 

Най-важният ресурс остава човекът

 
Парадоксът на дигитализацията е, че колкото повече технологии влизат в сервиза, толкова по-висока става стойността на добре подготвения специалист.
Именно това е същинската трансформация – не просто повече технологии в работилницата, а нов начин, по който автомобилът, данните и човешката експертиза работят заедно.
 
Примерът на "Силвър Стар" показва следното - необходимо е компаниите не само да изграждат специалисти, но и да внедряват повече дигитални технологии, които използват данните за анализ и превенция, вместо сервизът да реагира едва след възникването на проблем.

Ключови думи

автомобили коли диагностика Мерцедес Бенц сервиз
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

0 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.

Препоръчано от редакцията