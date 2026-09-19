Тръмп подписа закона "Линдзи Греъм" за санкции срещу Русия, Зеленски му благодари

Американският президент Доналд Тръмп подписа Закона "Линдзи Греъм" за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила, съобщи Ройтерс, като се позова на изявление на Белия дом.
Актът, чието официално наименование е "Закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026 г." - в памет на внезапно починалия през юли сенатор от Южна Каролина, разчиства пътя към засилване на икономическия натиск върху Москва заради инвазията на силите ѝ в Украйна, отбелязва агенцията.
Законодателството взима на прицел енергетиката и военната промишленост на Русия, както и руския "сенчест флот" от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украйна, продължаваща вече пета година.
Противниците на закона, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще те попаднат в полезрението на Тръмп, тъй като законът дава правомощия на президента и да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му, посочва Ройтерс.
Украинският президент Володимир Зеленски благодари днес на американския си колега за това, че е подписал Закона "Линдзи Греъм", както и на Конгреса на САЩ, чиято Камара на представителите го одобри в сряда.
"Най-добрият начин да почетем паметта на Линдзи е да приложим този закон изцяло и колкото се може по-бързо", заяви Зеленски, визирайки Греъм - ревностен застъпник за Украйна, който внесе законопроекта в Конгреса на САЩ преди около година и половина.
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17 коментара
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Благодарил хърбел на щърбел :))
Какво е медицинското название на подобни действия, като тези на Тръмп, по отношение на санкциите: с едната ръка ги подписва, с главната цел лишаване на Русия от финанси за продължаване на войната, а с другата маха назидателно с показалец срещу Зеленски, да спре унищожаването именно на тези руски активи-източници на финансирането на войната?!?
Къде е едноименната ви участничка във форума, която тук обясняваше с присъщата и висока компетентност, че Тръмп нямало да подпише?Не смея да и споменавам името, че тя е под специална протекция, като името Господне, не бива да се споменава напразно и излишно.То всъщност името и е крадено,де.Тя много разбира от международна политика, даже ни обясняваше, че регионалните избори в Германия били за Бундестаг.Bundestag значи федерален парламент.Очаквам утре пак да се появи да ни обяснява, какво станало на изборите в Мекленбург и в Берлин.Много разбира и от Тръмп, и от американска политика, но най-вече - от путин, все пак за него работи.Тук само разни пенсионери и се хващат.