Тръмп подписа закона "Линдзи Греъм" за санкции срещу Русия, Зеленски му благодари

Американският президент Доналд Тръмп подписа Закона "Линдзи Греъм" за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила, съобщи Ройтерс, като се позова на изявление на Белия дом.

Актът, чието официално наименование е "Закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026 г." - в памет на внезапно починалия през юли сенатор от Южна Каролина, разчиства пътя към засилване на икономическия натиск върху Москва заради инвазията на силите ѝ в Украйна, отбелязва агенцията.

Законодателството взима на прицел енергетиката и военната промишленост на Русия, както и руския "сенчест флот" от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украйна, продължаваща вече пета година.

Противниците на закона, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще те попаднат в полезрението на Тръмп, тъй като законът дава правомощия на президента и да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му, посочва Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски благодари днес на американския си колега за това, че е подписал Закона "Линдзи Греъм", както и на Конгреса на САЩ, чиято Камара на представителите го одобри в сряда.

"Най-добрият начин да почетем паметта на Линдзи е да приложим този закон изцяло и колкото се може по-бързо", заяви Зеленски, визирайки Греъм - ревностен застъпник за Украйна, който внесе законопроекта в Конгреса на САЩ преди около година и половина.