Тръмп спря достъпа до Белия дом на три медии

Американският президент Доналд Тръмп забрани днес достъпа до Белия дом на три медии – телевизионните канали CNN и MS NOW и онлайн изданието Politico, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
MS NOW (My Source for News, Opinion and the World – "Моят източник на новини, мнения и света") е новото име на MSNBC.
"От този момент забранявам на медиите за фалшиви новини CNN, MS NOW... и Politico... достъпа до Белия дом в резултат от тяхното постоянно разпространение на ФАЛШИВИ НОВИНИ", написа Тръмп в социалната си платформа Truth Social, добавяйки, че ще оповести имената на още медии във връзка с този списък.
"На медиите не трябва да се позволява постоянно да пишат и да предават ИЗМИСЛИЦИ и ЛЪЖИ, когато отразяват президента на Съединените щати, администрацията на Тръмп или Съединените американски щати", отбеляза той.
Трите споменати медии, както и Националният пресклуб, до този момент не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.
Тръмп многократно е призовавал телевизии да свалят шоупрограми или новинарски емисии, които той не харесва, или които са си позволявали шеги и критики спрямо неговото правителство, посочва агенцията. Освен това той е настоявал Федералната комисия по комуникациите да отнема лицензи на телевизионни канали, чиито новини и предавания е критикувал.
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5 коментара
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Този искам да е жив, като почнат да го съдят за стотиците престъплени на корупция, държ измяна, пдф - я, нарушавана на конституцията и др. 1000 г не му мърдат присъда.
Великият диктатор.
Май има "съветници" от путинска Русия!
Само той може да лъже. Монополист!