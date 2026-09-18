Прокуратурата обвини бившия екоминистър Борислав Сандов по делото “Петрохан“

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов (“Зелените“) за престъпление по служба заради сключеното от него споразумение с т.нар. рейнджъри от “Петрохан“.

Закъснелите с 4 години действия на прокуратурата изглеждат като пореден пример как институцията е склонна да се задейства под политическия натиск на управляващите.

Споразумението между Сандов и рейнджърите от "Национална агенция за контрол на защитените територии" е подписано преди повече от четири години – на 8 февруари 2022 г. Това е същата организация, която е основана от Ивайло Калушев, лидерът на групата “рейнджъри“ от хижа “Петрохан“.

В началото на тази година Калушев бе открит мъртъв в кемпер под връх Околчица заедно с още двама души – млад мъж и непълнолетно момче. Версията на властите е, че Калушев ги е убил и после се е самоубил.

Отделно пред хижа “Петрохан“ бяха откри телата на тримата му партньори в рейнджърската организация, за които властите твърдят, че са се самоубили.

”Според събраните по досъдебното производство доказателства той (Сандов) е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация”, се казва в съобщението на прокуратурата.

Прокуратурата твърди, че министерството е възложило на "рейнджърите" властнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони.

Според обвинението действията са били извършени с цел да бъде набавена облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на район и земи около рид "Тодорини кукли“ в Стара планина.

Вследствие на това са настъпили значителни вредни последици, но не се казва какви точно.

Ако остане в този вид, обвинението на прокуратурата няма как да издържи в съда. Практиката по делата за извършени престъпления по служба изисква от прокуратурата да каже точно каква вреда е нанасена на институците от деянието. В случая това изглежда недоказуемо.

Фактът, че прокуратурата не посочва размера на насената щета, е още едно доказателство за бързането да се повдигне някакво обвинение под политически натиск.

Обясненията на Сандов

Бившият министър Борислав Сандов е заявявал, че е посещавал хижата 3-4 пъти. За споразумението той неведнъж е казвал, че то не дава никаква власт на “рейнджърите“.

“Няма сключен договор, а рамково споразумение, което не създава права и задължение нито за МОСВ, нито за организацията. Това е НПО и такъв тип има много в България и света. А това споразумение си го представете като стискане на ръце пред камери, че ще пазим заедно природата - лист хартия, и е с атрибутите на рамково споразумение, но не създава права и няма финансов ангажимент", обясни Сандов.

Той твърди, че не е познавал Калушев и групата му преди да подпише с тях въпросното споразумение през 2022 г. Впоследствие това споразумение е прекратено от следващия министър с аргумента, че са извършени нарушения при сключването му.

"Веднъж съм посетил хижата през 2022 г., за да се уверя, че няма фиктивна работа и че те наистина разполагат с техниката, за която са ми показвали снимки и че наистина базата е в състояние, в което те могат да живеят там и буквално да извършват този тип дейности. Видях техника, свързана с тези гмуркания може би, защото видях множество кислородни бутилки, видях техника, която е джип, който е високопроходим", заяви Сандов пред БНТ по-рано тази година

Следващите му посещения били през 2023 г. и 2024 г. със семейството му в горещите летни дни.

"Там не се запазва нощувка. Аз съм се обадил, че се качвам и ще се радвам да се видим да пием чай и така нататък. Не е имало възпрепятстване на това да стигна до мястото, но това са ни отношенията , не сме имали някакви задълбочени отношения с тези хора, което по някакъв начин да предполага, че сме били в приятелски отношения, не сме били колеги, не сме участвали в една и същата организация... Ние сме пили чай на верандата и сме коментирали общополитически теми. Или теми, свързани с гората, какво се случва с биоразнообразието. Коментирахме възможността за обявяване на нова защитена територия там. Това са темите, които сме обсъждали. И аз мисля, че тези хора работиха в тази посока", заяви още Сандов.

Бившият министър допълни, че не е виждал деца на хижата. Видял един от загиналите, за когото смятал, че е син на Калушев.

"Нищо смущаващо не е имало в поведението. Но за сектантство, за паравоенно, за онази дума с "п", която дори не искам да споменавам в националният ефир сутрин рано, никакви индикации... Веднъж съм виждал там може би една от тези жертви, момчето което е, защото наподобява от видеото, от онези видеа, които се пуснаха, наподобяваше точно това момче. Признавам, мислех, че е син на Иво Калушев", каза Сандов.

Другата мишена?

Другата очаквана политическа мишена на прокуратурата е кметът на София Васил Терзиев.

Столичният кмет кмет е признавал, че е дарявал лични пари на сдружението преди да бъде избран за кмет на София. Посещението му в хижата е било през лятото на 2025 г.

"Нормално е, когато съм дарявал пари на някого да съм поне запознат с това какво правят и да имам убеденост, че тези хора наистина извършват такава дейност. Видях ги тези хора, видях как използват дронове, за да наблюдават територията, видях как правят обходи, говорили сме си за това какво бракониерство има там, какво се случва с дърветата, кой има интерес към тях", е разказвал Терзиев.