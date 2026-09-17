ДАНС и прокуратурата са знаели какво става около "Петрохан" най-малко година преди трагедията

ДАНС прехвърли на прокуратурата вината за допуснатата трагедия на "Петрохан" и Околчица, като от обясненията на шефа на контраразузнаването Пламен Тончев стана ясно, че най-малко година по-рано е имало информация за престъпна дейност около Ивайло Калушев.

"Проверете делото, образувано в прокуратурата през януари 2025 г. по информация на ДАНС. Там има всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението и днес, само че тогава, ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи", каза председателят на ДАНС Пламен Тончев, след като бе изслушан в парламентарната комисия за контрол на службите.

На въпрос дали от ДАНС са подавали сигнал в прокуратурата за евентуална педофилия, Тончев посочи, че това е едно от обвиненията, изведени в документа на агенцията от януари 2025. По думите му тогава е предоставена официална справка с материали в прокуратурата.

Трагедията "Петрохан-Околчица" завърши с шестима загинали, като разследването все още не е приключило.

Според официалната версия на разследващите няма никакви данни за възможна външна намеса.

Хронология на сигналите

Сигнали в ДАНС са подавани още през 2022 година, като преди ден от "Продължаваме промяната" повдигнаха въпроса защо контраразузнаването не е реагирало толкова дълго време.

От 2021 година шеф на ДАНС е Пламен Тончев, който след кратко прекъсване отново бе назначен на поста от премиера Румен Радев.

През февруари тази година, непосредствено след трагедията, и.д. шеф на агенцията по това време Деньо Денев бе максимално пестелив за сигналите до агенцията относно хижата и обитателите ѝ.

След това материалите били пратени в прокуратурата, но агенцията нямала информация какво се е случило с преписката.

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов към февруари месец дни след случилото се обяви, че става въпрос за педофилска мрежа, което провокира критики, че излиза с версия преди разследването и събирането на доказателства.