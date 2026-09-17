ДАНС и прокуратурата са знаели какво става около "Петрохан" най-малко година преди трагедията

ДАНС прехвърли на прокуратурата вината за допуснатата трагедия на "Петрохан" и Околчица, като от обясненията на шефа на контраразузнаването Пламен Тончев стана ясно, че най-малко година по-рано е имало информация за престъпна дейност около Ивайло Калушев.
"Проверете делото, образувано в прокуратурата през януари 2025 г. по информация на ДАНС. Там има всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението и днес, само че тогава, ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи", каза председателят на ДАНС Пламен Тончев, след като бе изслушан в парламентарната комисия за контрол на службите.
На въпрос дали от ДАНС са подавали сигнал в прокуратурата за евентуална педофилия, Тончев посочи, че това е едно от обвиненията, изведени в документа на агенцията от януари 2025. По думите му тогава е предоставена официална справка с материали в прокуратурата.
Трагедията "Петрохан-Околчица" завърши с шестима загинали, като разследването все още не е приключило.
Според официалната версия на разследващите няма никакви данни за възможна външна намеса.
Хронология на сигналите
Сигнали в ДАНС са подавани още през 2022 година, като преди ден от "Продължаваме промяната" повдигнаха въпроса защо контраразузнаването не е реагирало толкова дълго време.
От 2021 година шеф на ДАНС е Пламен Тончев, който след кратко прекъсване отново бе назначен на поста от премиера Румен Радев.
През февруари тази година, непосредствено след трагедията, и.д. шеф на агенцията по това време Деньо Денев бе максимално пестелив за сигналите до агенцията относно хижата и обитателите ѝ.
След това материалите били пратени в прокуратурата, но агенцията нямала информация какво се е случило с преписката.
Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов към февруари месец дни след случилото се обяви, че става въпрос за педофилска мрежа, което провокира критики, че излиза с версия преди разследването и събирането на доказателства.
МВР потвърди по-рано
, че е получило общо четири сигнала, засягащи дейността на сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" (станало известно с рейнджърите от хижа "Петрохан") и на свързани с него лица.
Прокуратурата разследва финансови операции около хижа "Петрохан"
В четвъртък Софийската градска прокуратура съобщи, че продължава разследването по досъдебно производство, свързано с финансирането на дейности и финансови операции около неправителствената организация, стопанисваща хижа "Петрохан".
Продължава активното събиране и проверка на доказателства, включително относно движението и произхода на парични средства, както и относно придобито с тях имущество, посочиха от държавното обвинение.
В хода на разследването са установени данни за придобиването на моторни превозни средства, като произходът на средствата, използвани за тяхното закупуване, се изяснява.
Върху автомобилите са наложени предварителни обезпечителни мерки.Разследването продължава, като се извършват действия за установяване на произхода и движението на средствата, начина на финансиране на съответните дейности, както и на всички други обстоятелства, имащи значение за предмета на досъдебното производство.
Установени са и банкови сметки на свързани лица в България, както и сметка в САЩ. За нея е изпратено искане за съдействие до американските компетентни власти по линия на международното правно сътрудничество.
От прокуратурата посочват, че ще информират обществеността при наличие на нови обстоятелства, които могат да бъдат оповестени, без да се възпрепятства разследването.
Днес, по Дарик: "Вечерта след пресконференцията, когато бях вкъщи, Румен Радев ми се обади. Проведохме около 40 мин. разговор. И изрази благодарност и подкрепа към мен и екипа."... Нещонеясно?.... Ааа, да, Patek Philippe Aguaut 1568G-001, модел 2026 год. се купува с икономии от закуски...
Циркът, който от ДС ни разиграват е на макс! След протестите от декепмври 2025, задкулисието се стресна от предстоящите избори и ни спретнаха петрохан с много ясна политическа цел...и ако досега имаше много знаци, че задкулисието се прегрупира от Пеевски и Борисов до Радев (ДПС гласове се преляха към ПБ, ПБ назначи ИТН, ДПС, ГЕРБ кадри навсякъде и тн.), то най-голямото доказателство стана факт онзи ден! Докато ни повтаряха месеци наред това, което знаехме до болка - мафиатурата на джуджетата на Пеевски …
и Борисов и техните мутри са бранени до смърт - и хоп! Същата тази прокуратурата излезе да извърши активно мероприятие с тази меко казано скандална "презконференция"....тоест мафиатурата на джуджетата е вече под техен контрол....ще видиме правосъдна реформа ама друг път! Прегрупирането на мафиата и задкулисието от ДС с проекти като ДПС, ГЕРБ, ИТН, МЕЧ, Величие и сега ПБ върви по план....
Защо се противопоставят събитията на Петрохан с помилваните наркобосове? Имаме двама най-популярни кандидати за президенти. Единият няма нищо общо с Петрохан, а другиата е помилвала наркобосове. Единият е чист, а другата е омацана.
То до скоро "добрите" се кълняха във вярност към Калушев при все, че човека вече го няма. Представяте ли си да го разследват докато е бил още жив - че те "добрите" вероятно щяха ЕСПЧ да сезират. Щеше да е пълно със хиляди хора дето се кълнат колко добър човек бил, а матросовците щяха да разнасят транспаранти по жълтите павета срещу мафията, руските служби и други болни фантазии...
за да се откачи от ченгела, данс накисна прокуратурата (((-: . . . Я да ви видя сега кой стреля по-точно? ;-)
Аре кажете го в прав текст - заради полтически познанства на разследваните лица, които постоянно вдигат шум колко са "репресирани" от службите не предприехме действия за да не ни обявявят после за "потисници на доброто" или господ знае какво друго. Колосалния циркаджилък на същите и постоянните им напъни за рушене на всички институции с фалшиви новини, е реално това което е убило тези хора. Тик-ток партиите с техните безкрайни кръгове от подопечни НПО, които бълват глупости при всеки опит някой от кръга им да бъде проверен е РЕАЛНАТА ПРИЧИНА за смъртта на тези хора.
Знаели са , да, а Андрей Янкулов от АКФ е писал заплашителни писма , да не ги разследват.. И затова сега е номинация на жълтопитеците за ВСС..
Тя и ако баба ми беше мъжка... Ма те службите виновни бе, и експертите. Как някоя майка не се е кандидатирала за президент?
ДАНС ще обвинява прокуратурата, прокуратурата ще обвинява МВР, МВР ще обвинява ДАНС и виновни няма да има. Ама вдигнете им още заплатите де, не се стискайте. Тоя Сарафов, незаконния главен прокурор, не носи отговорност за действията и бездействията си.