Лекари: От грип пази ваксината, а не "подсилването" на имунитета

Почти всеки втори пациент с грип в амбулаторната практика през последния зимен сезон е бил дете под 15 години. 14% от децата с грип развиват пневмония, при 68% от случаите може да се наложи хоспитализация, а до 11% от хоспитализираните с грип развиват неврологични усложнения. Това съобщи д-р Гергана Николова, зам.-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, на събитие по повод предстоящия грипен сезон и Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца. Заради рисковете, които крие грипа, лекарите препоръчват поставянето на ваксина като специфична защита срещу заболяването, вместо опити за "подсилване" на имунитета с имуностимуланти.

"Грипът не е тежка настинка", подчерта д-р Николова. Тя съобщи, че през грипния сезон 2025–2026 г. в практиките на личните лекари са регистрирани около 1.14 млн. прегледа с диагноза вирусна инфекция, 5.13 млн. с остра инфекция на горните дихателни пътища и около 85 хил. лабораторно доказани случая на грип.

Тя уточни, че действителният брой на случаите на грип е по-голям, тъй като не всички се доказват лабораторно.

По думите ѝ децата се заразяват по-лесно от възрастните, отделят грипния вирус по-дълго време и могат по-продължително да бъдат източник на инфекция за семейството и близките си.

Грипът отваря път за бактериални инфекции

След грип се увеличава и рискът от бактериална инфекция, което при децата под 5 години води до 50% ръст на употребата и предписването на антибиотици, посочи Николова.

"Много лесно грипът понижава имунната защита, отваря пътя широко на бактериалната инфекция, върху вирусната се наслагва и бактериалната и се налага употребата на антибиотици", обясни тя.

Николова предупреди и за последиците от прекомерната употреба на антибиотици. По думите ѝ вече се виждат антибиограми, при които от 14 изследвани антибиотика евентуално могат да се използват само един или два, при това от "тежка генерация".

Ето защо по думите ѝ е важно децата да бъдат ваксинирани, тъй като по този начин се ограничава и последващата употреба на антибиотици.

Имунитетът не трябва да се подсилва с повод и без повод

Началникът на Лабораторията по клинична имунология в УМБАЛ "Св. Иван Рилски“ проф. Доброслав Кюркчиев обори популярното схващане, че човек трябва просто да "подсили" имунитета си, за да се предпази от грип.

По думите му имунната система не трябва да се разглежда като "силна" или "слаба", а като "регулирана" или "дисрегулирана".

"Имунитетът трябва да е максимално силен е абсолютно невярно твърдение. Това представлява потенциална опасност. Имунитетът трябва да бъде регулиран, а не подсилван с повод или без повод", каза Кюркчиев.

"Хората масово вярват, че имунната система представлява нещо като една добра лелка, която колкото е по-ячка, толкова повече ще набие момчетата, които ни дразнят – вируси и бактерии. Нищо общо... Имунната система далеч не е добрата лелка, която бие само лошите. Тя може да ви нашляпа и вас“, каза Кюркчиев и предупреди, че имунният отговор може да бъде и срещу собствения ни организъм. По думите му при инфекция прекомерното стимулиране на имунната система може да доведе до отделяне на голямо количество биологично активни вещества и до т.нар. имунопатичен ефект.

Не трябва да се дават имуностимуланти на болни деца

Ето защо лекарите предупреждават да не се дават имуностимуланти на болни деца.

"Изключително рисково нещо е детето да е болно и ние да му качваме имунната защита с имуностимулатори. Това е толкова погрешно!“, заяви д-р Николова.

Проф. Кюркчиев посочи, че например миоперикардитите не са следствие от самия вирус, а са реакция на имунната система. "И затова по време на грип, ако си вземал имуностимулант, тази реакция на имунната система, която води до перикардит, може да се засили неимоверно много", обясни той.

Ваксината създава специфичен имунен отговор

Проф. Кюркчиев обясни, че за разлика от имуностимулантите, ваксината създава специфичен имунен отговор.

"Плюсът на ваксината е огромен, защото изгражда определени имунни структури, насочени само срещу конкретния вирус, който е в състава на ваксината. Тоест правиш нещо специфично, конкретно насочено", каза той.

Заблудата "природно" срещу "синтетика"

Друга популярна заблуда по думите му е вярването, че имунитетът трябва да се подсилва с природни средства: "Нещо природно – нещо био, еко, билки, туй-онуй, а не синтетика, защото синтетиката е лоша, а природата е добра - това е много силна идея и също много невярна идея. Защото това, че нещо е природно, далеч не го прави полезно.

Няма такава връзка – природата е хубаво, синтетиката е лошо. Има връзка кое как работи върху една строго регулирана система", посочи проф. Кюркчиев.

За първа година държавата поема ваксините срещу грип за децата

От 1 октомври започва Националната програма за ваксинопрофилактика на грипа при децата, която предвижда безплатно ваксиниране на деца от 6-месечна до 7-годишна възраст. Тя обхваща също деца до 18 години с определени хронични заболявания. Осигурени са инжекционни и назални ваксини.

За децата между 6 месеца и 2 години се използват инжекционни неживи ваксини. При децата с хронични заболявания, при които има противопоказания за живата ваксина, също ще се използва инжекционна ваксина. Проф. Кюркчиев посочи, че назалните живи ваксини имат предимството да предизвикват по-добър имунен отговор – освен антитела стимулират и клетъчния и локалния имунитет в носоглътката. Вирусът във ваксината се размножава само при по-ниската температура в носоглътката, но не и при телесната температура от 37 градуса, което ги прави безопасни. Изключение са хората с доказан имунен дефицит, при които живи ваксини не трябва да се прилагат, както и на близките им, заради риск от предаване на ваксинния вирус.

Началникът на Клиниката по педиатрия в УМБАЛ "Лозенец" доц. Йорданка Узунова уточни, че програмата няма да обхване автоматично 100% от децата, но целта е постепенно да се разширява с всяка следваща година.

Д-р Николова призова родителите, които искат да ваксинират децата си или се колебаят, да обсъдят това с личния лекар.