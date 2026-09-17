25 000 севернокорейци работят в заводи за дронове за Русия

Русия все по-активно използва работници от Северна Корея за сглобяването на бойни дронове за войната срещу Украйна, заобикаляйки международните санкции и едновременно с това предоставяйки на Пхенян важен източник на валутни приходи за незаконните му военни програми. Това се посочва в доклад на Многостранната група за мониторинг на санкциите (MSMT), която обединява САЩ и техни съюзници.
Според оценките в доклада, 25 хиляди севернокорейци са заети в руската дронова индустрия, включително в предприятия в специалната икономическа зона "Алабуга" в Татарстан, където се сглобяват безпилотни летателни апарати. Като цяло севернокорейските трудови мигранти в чужбина са донесли на режима на Ким Чен Ун близо 800 милиона долара през последната година. Тези средства се използват за финансиране на ядрената и ракетната програма на севернокорейския режим в нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.
В доклада се отбелязва, че задълбочаването на военното сътрудничество между Москва и Пхенян надхвърля доставките на оръжия и войски и се разпростира върху трудовата и промишлената сфера. Русия получава нов резерв от работна сила за отраслите, обслужващи войната срещу Украйна, а режимът на Ким - достъп до чуждестранна валута, което допълнително размива санкционния режим, който Москва в миналото сама е помагала да бъде прилаган.
По данни на MSMT севернокорейските работници в Русия се представят за студенти по специална визова схема, която позволява заобикаляне на санкциите. Един такъв работник получава средно 7500 долара годишно, като по-голямата част от тази сума се конфискува от режима на Ким. Месечните плащания в Русия могат да бъдат до пет пъти по-високи, отколкото в Китай, което прави воюващата страна все по-привлекателна дестинация за Пхенян: към края на 2025 г. в Китай са работили между 20 хиляди и 70 хиляди севернокорейци, а в Русия - между 15 хиляди и 30 хиляди.
"Властите на КНДР строго контролират придвижването на работниците и контактите им с външни лица, за да предотвратят дезертьорството, а онези, които все пак успеят да избягат, рискуват да предизвикат репресии срещу останалите им в страната роднини", се казва в доклада.
Групата MSMT, в която участват САЩ, Южна Корея, Япония и още осем държави, е създадена през 2024 г., след като Русия блокира в Съвета за сигурност на ООН продължаването на мандата на специалната комисия, която в продължение на 15 години следеше за спазването на санкциите срещу Пхенян.
По-рано беше съобщено, че севернокорейските работници на строителни обекти в три руски града работят до 16 часа на ден, практически без почивни дни, и получават не повече от 10 долара месечно след всички удръжки. Паспортите им се изземват от представители на севернокорейските специални служби, а самите работници често не знаят за кого точно работят, тъй като руски компании ги наемат в нарушение на санкциите на ООН.
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4 коментара
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В Джърси има магазин Роджър Уилко , в него продават българска огнена вода :-))
TИ направи ли ДАРЕНИЕ за oкраjна? Доналд Тръмп постави ЦЕЛ- ЕС да намери 350 милиарда $ за американско оръжие за oкраjна само тази година. Ако Манол Пейков и неговата дарителска мрежа не съберат сумата- да ходят на фронта в oкраjна! Да пазят oкраjна лично!
Bravo. Taka se pravi
25 хиляди севернокорейци * 7500 долара годишно = 187.5 милиона долара. В статията пише 800 милиона долара. Моля като си измисляте статии или ги преписвате от външни източници, поне математиката да излиза. Как да ви вярват хората после?