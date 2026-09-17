Русия може да замени част от своите подразделения по направленията към Суми и Харков със севернокорейски военнослужещи, за да освободи свои сили за прехвърляне в района на Лиман в Донецка област, където руската армия загуби ключов плацдарм.

За това съобщава американският Институт за изследване на войната (ISW), позовавайки се на източници в руската групировка "Север". Според тях севернокорейски офицери вече са били на територията на Украйна в близост до държавната граница, но основно с цел разузнаване на терена.

По данни на Главното управление на разузнаването (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна през август в Русия са се намирали около 8500 военнослужещи от Северна Корея, включително приблизително 400 оператори на дронове. Основната част от контингента е била разположена в Курска област, която граничи със Сумска област.

"Някои подразделения на руските въоръжени сили ще бъдат изтеглени, за да бъде ликвидирана заплахата в района на Красни Лиман (в Донбас), а корейците ще заемат техните позиции", съобщили източниците.

В същото време ISW засега не е установил признаци, че подразделения от Северна Корея вече действат на територията на Украйна. Според анализаторите тяхното прехвърляне през границата би представлявало значително разширяване на участието на Северна Корея във войната.

В началото на есента руските войски са били принудени да напуснат 240 кв. км в района на Лиман, откъдето са планирали да атакуват т.нар. "пояс от градове-крепости" в Донбас.

В резултат на украинското контранастъпление, продължило четири месеца, руската армия е провалила операцията за обкръжаване на агломерацията Славянск–Краматорск от север. В резултат на това териториалните завоевания на Русия от началото на март са били напълно заличени.

Едновременно с привличането на севернокорейски военнослужещи руското командване възнамерява да предислоцира два батальона от 1-ви мотострелкови полк на Въздушно-космическите сили югоизточно от Суми.

Източникът уточнява, че става дума за село Рясное, чието превземане руското Министерство на отбраната обяви още на 26 май.

"На практика това е изгорена ничия земя. Заради дроновете и от двете страни придвижването през селото е възможно само на прибежки - от мазе до мазе", отбелязал той.

На 15 и 16 септември руските войски са продължили настъпателните действия в северната част на Сумска област, но според оценката на анализаторите не са постигнали напредък.

От ГУР са заявили, че през есента Москва възнамерява да поиска от Пхенян до 50 000 допълнителни военнослужещи.

Междувременно Владимир Путин вече за 16-и път отложи сроковете за превземането на Донбас. Според близки до Кремъл източници на Bloomberg президентът очаква руската армия да овладее напълно региона през следващите шест месеца.