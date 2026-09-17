Русия се кани да прехвърли севернокорейски военни край Суми и Харков, за да засили натиска върху Донбас

Русия може да замени част от своите подразделения по направленията към Суми и Харков със севернокорейски военнослужещи, за да освободи свои сили за прехвърляне в района на Лиман в Донецка област, където руската армия загуби ключов плацдарм.
За това съобщава американският Институт за изследване на войната (ISW), позовавайки се на източници в руската групировка "Север". Според тях севернокорейски офицери вече са били на територията на Украйна в близост до държавната граница, но основно с цел разузнаване на терена.
По данни на Главното управление на разузнаването (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна през август в Русия са се намирали около 8500 военнослужещи от Северна Корея, включително приблизително 400 оператори на дронове. Основната част от контингента е била разположена в Курска област, която граничи със Сумска област.
"Някои подразделения на руските въоръжени сили ще бъдат изтеглени, за да бъде ликвидирана заплахата в района на Красни Лиман (в Донбас), а корейците ще заемат техните позиции", съобщили източниците.
В същото време ISW засега не е установил признаци, че подразделения от Северна Корея вече действат на територията на Украйна. Според анализаторите тяхното прехвърляне през границата би представлявало значително разширяване на участието на Северна Корея във войната.
В началото на есента руските войски са били принудени да напуснат 240 кв. км в района на Лиман, откъдето са планирали да атакуват т.нар. "пояс от градове-крепости" в Донбас.
В резултат на украинското контранастъпление, продължило четири месеца, руската армия е провалила операцията за обкръжаване на агломерацията Славянск–Краматорск от север. В резултат на това териториалните завоевания на Русия от началото на март са били напълно заличени.
Едновременно с привличането на севернокорейски военнослужещи руското командване възнамерява да предислоцира два батальона от 1-ви мотострелкови полк на Въздушно-космическите сили югоизточно от Суми.
Източникът уточнява, че става дума за село Рясное, чието превземане руското Министерство на отбраната обяви още на 26 май.
"На практика това е изгорена ничия земя. Заради дроновете и от двете страни придвижването през селото е възможно само на прибежки - от мазе до мазе", отбелязал той.
На 15 и 16 септември руските войски са продължили настъпателните действия в северната част на Сумска област, но според оценката на анализаторите не са постигнали напредък.
От ГУР са заявили, че през есента Москва възнамерява да поиска от Пхенян до 50 000 допълнителни военнослужещи.
Междувременно Владимир Путин вече за 16-и път отложи сроковете за превземането на Донбас. Според близки до Кремъл източници на Bloomberg президентът очаква руската армия да овладее напълно региона през следващите шест месеца.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
16 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Главнокомандващ на солдатите на Кимчо ще е орандж ман.
Това не дава ли намек, че войната пълзи към световна?
Сега е момента да захвърлиш клавиатурата и да пребориш Путин на фронта! Ако окраjна Zагуби, ще е защото ТИ не си я подкрепил!
1300 души са дневните загуби на руските човекоядци, Fekaль16! Украинците през това време губят 1300 дрона.
Kato gledam Mai Mediapool da zakasali s lesnite mangizi. Spriali sa neo fashistkats centurs na komentarite
Rasistki, bulgaristanski bokluk
Bravo.. poveche triabva da dokarat
На емоции не става, всеки ден загубите на украинската армия по 1300 души. Всички укронацисти ще бъдат избити до крак , с всеки изминал ден загубите им нарастват. Какво очакват, няма как да стане на магия
Има дрончета за всички.
ВСУ са в контранастъпление в района на Лиман и положението на орките е плачевно. Изпращат готвачи на месни щурмове