Бизнесът: Намесата на държавата при цените ще ограничи промоциите в магазините

Намесата на държавата с контрола над цените в България може да доведе до ограничаване на промоциите. Законодателството изисква търговците да доказват, че са увеличили цената на дадена стока само заради икономически обосновани причини, но често пъти подобна проверка може да се стартира след като изтече промоционалния период и цената се повиши. Отделно някои търговци, водени от маркетингови решения, предпочитат да не пишат, че дадена стока е на промоция, а че е с “най-добра цена”. В такива случаи също при изтичането на този период регулаторите може да търсят обяснение за поскъпването.

За това алармира в четвъртък Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС), в която членуват големи вериги като Mr. Bricolage, Sport Depot, Aiko, Mömax, Praktis, Masterhaus, книжарници Хеликон и др.

"С предложените правила държавата на практика ще доведе до абсурда да няма повече промоции", коментира изпълнителният директор на АТНС адв. Галин Попов.

"Ако търговец намали цената, за да привлече клиенти, съществува риск това да бъде тълкувано срещу него, когато цената се върне към предишното си ниво. В стремежа си да защити потребителите, регулаторът рискува да ги лиши от намаления", предупреждава той.

В становище до Министъра на икономиката, изпратено в последния ден от общественото обсъждане на методиката за "обоснованост" на цените, бизнесът настоява проектът да бъде основно преработен.

Методиката е част от пакета мерки, свързани с въвеждането на еврото в България, и има за цел да предотврати необосновано покачване на цените в прехода към новата валута. Според търговците обаче предложеният подход се опитва да накаже изрядния бизнес, като признава за "обосновано" поскъпване единствено преките разходи за дадена стока, и изцяло пренебрегва търсенето, предлагането, дефицита и конкуренцията.

От асоциацията формулират три основни искания към кабинета.

На първо място те настояват да няма административен контрол върху цените, тъй като поставянето на рамки върху печалбата на фирма ограничава свободната стопанска инициатива – а връщането към редовна цена след промоция не би трябвало да се счита за нарушение.

Второто искане е да не се въвежда излишна бюрокрация с изискването за скъпи за компаниите икономически модели за доказване на разходите, а да се заложи на ясни и обективни критерии, изключващи чиновнически произвол.

Трето, търговците настояват държавата да не определя ценовата политика на свободните стопански субекти – а ако все пак продължи да го прави, правилата да се приемат със закон, а не с наредба. Особено внимание АТНС отделя на факта, че проектът предвижда правомощие държавата да определя и „справедлива цена“ за стоки от основната потребителска кошница. Тази мярка според бизнеса излиза далеч отвъд обявената цел да се спре спекулата и означава пряка държавна намеса в ценообразуването.

"Подкрепяме борбата с нелоялните практики. Настояваме обаче Министерството на икономиката да преработи методиката така, че закрилата на потребителите да не унищожи конкуренцията и свободния пазар. Държавата трябва да защитава както потребителите, така и търговците", заключава адв. Галин Попов.

АТНС обединява национално представени компании за търговия с мебели, строителни материали, спортни стоки, книги и др.Те имат над 100 обекта в 13 областни града и наемат над 3000 души.