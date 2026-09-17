Към средата на септември недостигът на бензин в Русия се е задълбочил: гориво липсва на почти всяка втора бензиностанция, пише "Новая газета Европа", позовавайки се на данни от услугата gdebenzin.
Така бензин АИ-92 липсва в 45% от бензиностанциите, а по-скъпият АИ-95 - в 53%. За сравнение, в края на август тези показатели са били съответно 33% и 38%.
Едновременно с това се увеличава броят на бензиностанциите, където има опашки и ограничения при продажбата на гориво. През последната седмица делът на бензиностанциите с въведени лимити е достигнал 11-12%, при средно 3,2% през август. Опашки се наблюдават на 20-27% от бензиностанциите.
Недостигът се усеща най-силно в Санкт Петербург и Ленинградска област. Там шофьори съобщават за опашки, продължаващи повече от два часа.
В Ленинградска област, където след украинска атака е спрял работа най-големият нефтопреработвателен завод в Северозападна Русия — "Кинеф", до 1 октомври е забранено да се продават по повече от 30 литра гориво на автомобил.
Властите също съобщават, че в региона са затворили около 20% от частните и малките бензиностанции.
Освен това през последната седмица остър недостиг на бензин е регистриран в Новоросийск, Краснодар, Иркутск, Перм, Сургут, както и в Ростовска и Архангелска област, Ямало-Ненецкия и Ханти-Мансийския автономен окръг.
Влошаването на ситуацията съвпада с нова вълна от атаки срещу руски нефтопреработвателни заводи.
През август изданието е преброило най-малко 23 успешни атаки срещу НПЗ, което е почти два пъти повече в сравнение с юли.
Сред засегнатите са били едни от най-големите производители в Русия, включително "Славнефть – ЯНОС" в Ярославъл, НОРСИ в Нижни Новгород, "Кинеф" в Кириши и Пермският нефтопреработвателен завод.
През септември Въоръжените сили на Украйна са нанесли удари по "Танеко" в Татарстан, както и по нефтопреработвателни заводи в Рязан, Сизран и Саратов. Последните три са преустановили работа.
Предприятията са собственост на "Роснефт" и имат общ производствен капацитет от над 32 милиона тона годишно.
В началото на септември президентът Владимир Путин заяви, че руснаците трябва да са "готови" за продължителен недостиг на бензин.
Той призна, че властите не са очаквали серията от атаки срещу обекти от енергийния сектор, която е довела до спад на нефтопреработката в страната до 20-годишен минимум.
В резултат производството на бензин е било достатъчно за едва около две трети от вътрешното потребление.
Недостигът също така води до повишаване на цените. Според данни на Росстат, към 15 септември бензинът в Русия средно е поскъпнал с 21% в сравнение с декември 2025 г.
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7 коментара
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Бензинът е измислен от западноте бесове и капиталисти! Истинските праVoславни славяни да се пазят от тази дяволска работа!
Копейките да взимат по една туба с Бендzин и да заминават в матушката да помагат на оркостанците.
Нефтопреработвателен завод "Кинеф", грешка в превода ли е или е актуалното му състояние след оси.ране от птиците на Мадяр?..
Е, за Путлер и партийните секретари има служебни коли и служебен бензин, така че всичко е наред. Животът на редовия колхозник няма никаква стойност за управляващите, те даже имат идея работният ден да стане 12 часа и да няма почивен ден така че бензин няма да им трябва. Пеша до работата, там 12 часа, после пеша обратно. Няма да имат време за гевезелъци и няма да им трябва бензин. Хем няма да има задръствания че да не се изнервят партийните секретари.
Кажете за празните рафтове в магазините в цяла окраjна!
при cвuнИте (вместо бензин) има 'иZвинИте' (((((-:
Съветската власт чука на вратата, електрификацията е важна ;-)