Отново ограничения на продажбите на бензин в Москва заради украинските атаки

Бензиностанции в Москва отново въведоха ограничения върху количествата бензин, които клиентите могат да купуват, заради недостиг на горива вследствие на украинските атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии и повишеното сезонно търсене, съобщи Ройтерс, позовавайки се на доставчици на горива.

Недостигът започна да се задълбочава през май и до юли обхвана повечето региони на Русия. През юни бензиностанциите в Москва успяха да отменят част от ограниченията, въведени по-рано, но сега някои от тях отново ограничават продажбите.

Украйна атакува руски петролни рафинерии в опит да отслаби военните способности на Москва и да намали приходите ѝ от енергийния сектор, посочва Ройтерс.

За да увеличат доставките на вътрешния пазар, руските власти забраниха износа на бензин и дизелово гориво, облекчиха изискванията за качеството на горивата и започнаха да внасят петролни продукти.

Въпреки предприетите мерки Ройтерс съобщава за опашки на някои бензиностанции в Москва и околностите на руската столица.

Оператор на телефонната линия за клиенти на "Газпром нефт“, петролното подразделение на "Газпром“, съобщи, че продажбите на бензин и дизелово гориво на автоматизираните бензиностанции на компанията в Москва са ограничени до 40 литра на клиент.

На останалите бензиностанции на "Газпром нефт“ няма ограничения за дизеловото гориво, докато бензинът се продава в количества до 60 литра на автомобил.

"Роснефт“, най-големият производител на петрол в Русия, съобщи, че продажбите на бензин във всички нейни бензиностанции в страната са ограничени до 30 литра на автомобил. За дизеловото гориво няма ограничения.

Компанията предупреди клиентите и за по-продължително време за обслужване заради повишеното търсене.

"Лукойл“ съобщи, че е въвел ограничения върху продажбите на горива в Москва и околностите заради повишеното търсене, непланирана поддръжка на рафинерии и необходимостта да гарантира нормалната работа на бензиностанциите си. Компанията не уточни какви количества могат да бъдат купувани.

От телефонната линия за клиенти на "Татнефт“ съобщиха, че продажбите на бензин на бензиностанциите на компанията са ограничени до 50 литра на автомобил.