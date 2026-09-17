Бивш заместник на Васил Терзиев стана част от екипа на Благомир Коцев във Варна

Бившият заместник на кмета на София Васил Терзиев - Надежда Бобчева, вече е част от екипа на кмета на Варна Благомир Коцев. Тя вече е назначена за заместник-кмет с ресор екология. За същото Бобчева отговаряше и в София.

Надежда Бобчева напусна Столичната община, след като изнесе до голяма степен кризата с боклука, която започна през есента на миналата година. Официално напускането беше по взаимно съгласие. Неофициално имаше информация за конфликти с Васил Терзиев заради развоя на мегапоръчката за чистенето на София, който всъщност доведе и до кризата с отпадъците в стлицата. Тогава, а и в момента, като резултат от този търг основният дял в бизнеса с боклука на София се държи от фирми пряко или косвено, свързани с холдинга "Титан". За части от столицата това е чрез дългосрочни договори, за други към момента е временно решение.

Като заместник-кмет на община Варна Надежда Бобчева ще отговаря за политиките и дейностите на общината в областта на екологията и опазването на околната среда. Сред тях със сигурност ще и решаването на проблемите с чистенето и събирането на боклука.

И пак проблеми с боклука

В момента във Варна за чистенето отговаря частното дружество ЗМБГ (оперира и в части от София). От доста време и общината, и гражданите имат забележки към работата на фирмата заради препълнени кофи.

ЗМБГ чисти Варна от 2021 г. Първоначалният срок на контракта изтичаше през юли 2026 г. През април община Варна обяви обществена поръчка за нов изпълнител, но така и не успя да я довърши до изтичането на договора със ЗМБГ. Така два дни преди той да приключи е подписан анекс за удължаването му.

По подобен начин се развиха нещата и в София.

Още време и повече пари

Новият срок със ЗМБГ във Варна е до избор на нов изпълнител или до изчерпване на максималния финансов ресурс по контракта. Той пък е увеличен от първоначалните 90 млн. лева на 60 млн. евро. Повишени са и цените на основни дейности. Така събирането на боклука вече струва 75 евро на тон вместо договорените през 2021 г. 105 лева на тон.

Все пак удължаването на договора не може да надхвърли 12 месеца. Така до юли догодина община Варна трябва да е сключила договор с нов чистач.

Първият опит за избор на такъв от април тази година завърши с неуспех. В края на юли, след подписването на анекса със ЗМБГ, общината е прекратила търга от май. Мотивът е проблеми с документацията, които са потвърдени и от Комисията за защита на конкуренцията.

Познати играчи

Иначе освен настоящия чистач ЗМБГ, в търга от април участваха някои от играчите в бизнеса с боклука в София като "БКС Чистота", която получи и два дългосрочни договора с местната власт в столицата, турската фирма "Атлас Темизлик", която чисти в софийските "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне".

Друго турско дружество - "Норм санай", което за малко да вземе дял от бизнеса с боклука в София, пък във Варна се яви като подизпълнител (с до 70% от работата) на кандидата за чистенето "Изи Еко Клийн". Двете фирми бяха сред кандидатите и в столицата. И в софийската, и във варненската поръчка участва и компанията "Еко ресур-Р" (във Варна се яви в консорциум). Единственият играч от варненския търг, който не се е пробвал в софийския, е "Янев транс груп".

Вероятно в следващите месеци община Варна ще обяви нов търг за чистенето. Такъв предстои и в София.