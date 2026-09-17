Макълмор даде хонорара си от тура с Ед Шийрън за Палестина, певецът също дарил 2 млн. долара

Американският рапър Макълмор, който бе отстранен от собственик на стадион като подгряващ изпълнител в турнето на Ед Шийрън в САЩ, е дарил хонорара си от 1 млн. долара от досегашното си участие в концертите на британската поп звезда отвъд океана. Той призова Робърт Крафт, който го свали от афиша и предизвика скандал, отразил се негативно върху имиджа на "доброто момче" на музикалната сцена да стори същото.

Малко по-късно Крафт, който притежава отбора по американски футбол "Ню Инглънд Пейтриътс", написа в социалните мрежи: "По-рано днес, преди Макълмор да ме предизвика да направя дарение, равностойно на неговото, Ед ми се обади и ме помоли да отделя 2 милиона долара – сума, равна на неговото дарение – за подпомагане на региона в борбата с тази хуманитарна криза".

"Сега Ед планира да се свърже с други собственици на концертни зали и целта ни е да продължим да работим заедно за изграждането на мостове", допълва Крафт, не не казва дали се е съгласил да направи дарението от 2 милиона долара, за което го е помолил Шийрън.

Това обаче е първият път, в който се споменава, че Шийрън е дарил такава сума за кризата в Палестина, посочва ББС. Музикантът не е коментирал евентуално дарение или други свои благотворителни планове.

Коментарите на Крафт бяха част от второто му изявление за седмицата относно скандала около турнето на Шийрън в САЩ.

В понеделник той потвърди, че е забранил Макълмор да участва в предстоящите концерти на британския певец на стадиона му "Джилет" (Gillette Stadium) близо до Бостън.

Крафт, който е евреин, обвини американския рапър в използване на език на омразата по време на две предишни участия като подгряващ изпълнител. Тогава Макълмор призова за "свободна Палестина" от сцената, направи други коментари и показа изображения от Газа.

Макълмор изпълни песен, посветена на пропалестинските протестиращи, и говори за "геноцид" в Газа – определение, което Израел отхвърля. Рапърът също така заяви, че критиките към Израел не са насочени срещу "моите еврейски братя и сестри".

Остри спорове

Макълмор беше отстранен от турнето в понеделник, което предизвика бурна реакция и доведе до оттеглянето на останалите подгряващи изпълнители в знак на протест.

Шийрън заяви, че решението за отстраняването на рапъра е взето от организаторите на турнето – Messina Touring Group, а не от самия него.

От Messina Touring Group обясниха, че Макълмор е бил отстранен, тъй като някои концертни зали – като стадиона "Джилет" на Крафт – биха отказали да домакинстват концертите, ако той участва. Това означава, че турнето е щяло да бъде отменено, ако Макълмор беше останал в програмата.

Шийрън, който свири на сватбата на Крафт през 2022 г., беше подложен на критики от някои хора заради това, че изглежда е приел въпросното решение.

Във вторник певецът заяви, че уважава "решимостта на Макълмор да отстоява и гласно да заявява убежденията си", и добави, че макар самият той да не използва публичните си изяви за политически цели, това "не означава, че не ме е грижа" или че не "подкрепям каузи по свой собствен, личен начин".

Шийрън продължава сам

Музикантът също така сподели, че не иска да разочарова феновете или екипа си, като отмени турнето, което трябва да продължи в събота във Филаделфия, щат Пенсилвания.

Въпреки че някои изпълнители, като Били Браг, призоваха Шийрън да се откаже от турнето, подобен ход би могъл да натовари музиканта и организаторите с огромни разходи, включително за наем на зали и възстановяване на суми за билети.

Шийрън има възможност да изнася концерти самостоятелно, дори ако се наложи да промени програмата си заради отсъствието на подгряващи изпълнители.

В последното си изявление, разпространено чрез стадион "Джилет"“, Крафт заяви, че би искал хората, изказващи се в подкрепа на палестинския народ, да знаят, че той е "подкрепял инициативи, създаващи възможности за палестинците". Крафт също така отбеляза, че е работил за сближаването на "млади палестинци и израелци с цел изграждане на бизнес, създаване на работни места и установяване на контакти".

Милиардерът и собственик на "Крафт Груп" (Kraft Group) – компания за управление на спортни събития и прояви – не уточни дали е призовал други собственици на стадиони да забранят на Макълмор да изнася концерти на техните обекти, както твърди рапърът.

Магнатът също така обвини носителя на "Грами" в "по-дълга история на антисемитска реторика" – твърдение, което Макълмор отрича.

Той добави, че рапърът "споделя само подбрана информация и пренебрегва действията на "Хамас".

Бойкот на Шийрън от ирландско радио

Другите подгряващи изпълнители, които се оттеглиха от турнето на Шийрън в САЩ в знак на солидарност с Макълмор, са Финиъс (брат на поп звездата Били Айлиш), ирландският певец и автор на песни Аарън Роу датската група "Лукас Греъм", както и групата "Беога".

Ирландското радио Classic Hits Radi“ спря да излъчва музиката на Шийрън след "реакцията от...нашите слушатели" по повод решението Макълмор да бъде изваден от турнето му.

В сряда Макълмор заяви, че ще дари цялата сума от 1 милион долара – нетните си приходи от турнето Loop на Шийрън – на шест палестински организации, "за да върне разговора там, където му е мястото: при палестинския народ".

"Това е несправедливост, породена от човешка дейност, и вярвам, че тя изисква незабавна политическа промяна", написа той в социалните мрежи.