Всички подгряващи артисти в щатското турне на Ед Шийрън го напуснаха

Всички подгряващи изпълнители от турнето на британската поп звезда Ед Шийрън в САЩ се оттеглиха, след като рапърът Макълмор беше изваден от програмата заради изказвания в подкрепа на Палестина по време на концерт, предаде ББС.

Сред напусналите шоуто са Финиъс, братът на поп звездата Били Айлиш, който заяви: "На изпълнителите не бива да се налага мълчание, когато се застъпват за потиснатите."

Ирландският певец и автор на песни Арън Роу и датската група "Лукас Греъм" (Lukas Graham) също обявиха, че напускат, както и ирландската фолк група "Беога" (Beoga), която всяка вечер излиза на сцената заедно с Шийрън.

Тези съобщения дойдоха часове след като самият певец заяви, че няма да се въвлича в публичен дебат относно Газа, и подчерта, че не носи отговорност за отстраняването на Макълмор от турнето.

"Решението Макълмор да напусне турнето беше на организатора, а не мое", написа Шийрън в Instagram.

"Никога не бих разочаровал феновете, които вече са си направили планове, нито бих изоставил екипа на турнето и останалите подгряващи изпълнители и музиканти, които разчитат на мен за работа и препитание", допълва той

Предстои Шийрън да изнесе концерт на стадион "Линкълн Файненшъл Фийлд" във Филаделфия в събота. Уебсайтът на турнето му "Loop" не е актуализиран и имената на "Лукас Греъм" и Роу все още фигурират в списъка със специални гости.

По-рано този месец Макълмор – чието истинско име е Бенджамин Хагърти – призова за "свободна Палестина" и показа кадри на разрушенията в Газа по време на два концерта в Ню Джърси.

Коментарите му предизвикаха критики от страна на еврейски организации, след което някои от концертните зали оказаха натиск върху организаторите на турнето да го отстранят от програмата.

В изявлението си Шийрън сподели, че е водил "продължителни разговори през цялата седмица с представители на залите, опитвайки се да намери решение", но организаторите от "Месина Туринг Груп" (Messina Touring Group) в крайна сметка са взели решение за прекратяване на участието на Макълмор.

Шийрън свири заедно с Макълмор от години, сн. GettyImages

Макар звездата да заяви, че е "потресен от конфликта между Израел и Палестина" и че "страданието и болката, причинени и на двете страни, са човешка трагедия". "Имам лични възгледи за този опустошителен конфликт. Това, че избирам да не говоря публично, не означава, че нямам мнение, нито че не ме е грижа. Нито пък означава, че не подкрепям каузи по свой собствен, личен начин", допълва Шийрън

Той обяснява, че причината да не използва професионалната си платформа за политика е присъствието на млади хора – често деца, от различен произход в публиката му.

"Хората, които идват на концертите ми, не очакват политически форум. Уважавам решимостта на Макълмор да отстоява позицията си и да говори високо за това, в което вярва. Въпреки това има място за различни подходи към една и съща цел: мира. Избирам да използвам славата и платформата си, за да създавам усещане за безопасност и сигурно място, да поддържам дипломация и да оставям каналите за диалог отворени, а не затворени. Ако се фокусираме единствено върху това кой ще вика най-силно, нищо няма да се промени. Съществуват различни начини да се бориш за промяна", обяснява още певецът.

ББС обаче отбелява, че ако целта на изявлението на Шийрън е била да успокои феновете и останалите изпълнители в програмата, изглежда то е постигнало обратния ефект.

В публикация в Instagram от "Лукас Греъм" написаха: "Трябва да можем да говорим за войната, за убитите цивилни, за децата, които заслужават да пораснат. Където и да живеят. Какъвто и флаг да се вее над тях."

Роу, който подгряваше концертите от австралийската част на турнето по-рано тази година и се върна като подгряващ изпълнител за американския етап през юни, заяви, че не е взел решението [да напусне] с лека ръка, като добави: "Ед ми е приятел и промени живота ми; никога не бих могъл да му се отблагодаря достатъчно за това."

Анди Роу защити правото на Макълмор да има политически виждания, сн. GettyImages

В публикацията си групата Beoga заяви: "За нас като музиканти да свирим пред такава публика всяка вечер е сбъдната мечта, но да изнасяме концерти на места, които заглушават всеки, призоваващ за свободна Палестина, е просто неприемливо за нас."

Споровете започнаха на 4 септември, когато Макълмор се появи на сцената по време на концерта на Ед Шийрън на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси.

Той каза на публиката: "Една от основните причини да искам да участвам в това турне е именно възможността да застана на стадиони като този и да изрека две думи, които са изключително скъпи за сърцето ми: Свободна Палестина."

След това той изпълни песента си "Hind's Hall", посветена на пропалестинските протестиращи в Колумбийския университет и осъждаща военните действия на Израел в Газа, докато на големия екран се излъчваха кадри от разрушенията в ивицата Газа.

Част от публиката аплодираше, но почти веднага последваха критики.

Израелско-американският съвет инициира петиция с искане за изваждането на рапъра от турнето, а организацията "StopAntisemitism" заяви, че музикантът е подвел феновете с пропаганда – твърдение, което бе разпространено и от поп звездата Пинк чрез споделяне в Instagram.

На следващата вечер Макълмор се върна на същата сцена и се обърна директно към своите "еврейски братя и сестри" сред публиката.

"Критиката към Израел, критиката към апартейда и противопоставянето на геноцида по никакъв начин не са критика към вас", каза той, като добави, че иска хората в Газа и на Западния бряг да знаят, че не са забравени.

Израел отхвърля обвиненията в геноцид. Страната твърди, че войските ѝ провеждат операции за самозащита в Газа и на окупирания Западен бряг в съответствие с международното право.

Израелската армия започна кампания в Газа в отговор на безпрецедентна атака на "Хамас" от 7 октомври 2023 г., при която бяха убити около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници.

В понеделник Макълмор обяви, че е бил изваден от програмата на турнето. В изявление в Instagram той посочи, че бойкотът е бил организиран от Робърт Крафт – милиардер и собственик на стадион "Джилет" в Масачузетс.

Крафт – който навремето нае Ед Шийрън да свири на сватбата му – потвърди, че е взел решението да не допусне Макълмор, заявявайки, че няма да "предоставя трибуна за реч на омразата", и обвини рапъра в "по-дълга история на антисемитска реторика".

"Съгласен съм с Макълмор – загубени са твърде много животи и има твърде много страдание, но споделянето само на подбрана информация и пренебрегването на действията на "Хамас" не е честно и единствено задълбочава разделението и омразата", каза Крафт.

Той обаче не коментира твърдението, че е призовал други организатори на събития да окажат натиск върху турнето. Организаторът на турнето Messina Touring Group заяви пред списание Rolling Stone, че от концертните зали са ги уведомили, че няма да позволят на Макълмор да излезе на сцената, "което би довело до отмяна на турнето и би засегнало стотици хиляди фенове".

Много от изпълнителите, които се оттеглиха във вторник вечерта, посочиха, че реакцията на Крафт е повлияло на решението им.

"Парите не ти дават правото да диктуваш как да се води разговорът", заявиха от "Лукас Греъм". "Ничия банкова сметка не би трябвало да определя кой има право да говори или чие страдание ни е позволено да признаем", допълва групата.

Датчаните от "Лукас Греъм" се солидаризираха с отстранения рапър, сн. БГНЕС

Макълмор обяви, че разбира трудната ситуация, в която е попаднал Шийрън, но го разкритикува, че не е заел категорична позиция.

"Заемането на страна може да ти струва скъпо. Пари, рекламни договори, спонсорства, фестивали, частни участия, лични отношения и достъп. Аз съм губил всичко това. Но няма неутрална позиция между потисника и потиснатия", написа рапърът.

Той също така подчерта, че макар да е успял да изнесе само два концерта от турнето, ако думите му са успели да "върнат фокуса на разговора към Палестина, то това е било най-успешното турне, в което някога съм участвал".

В сряда, в предаването Today по BBC Radio 4, министърът на културата Лиза Нанди заяви, че артистите имат право да изразяват мнение по политически въпроси, но добави: "Наистина съчувствам на Ед Шийрън".

"Мисля, че той е поставен пред изключително труден избор, разкъсван между подгряващите изпълнители, които иска да популяризира и подкрепи, и организаторите на турнето; надявам се, че хората все пак ще отидат на концерта му", каза тя.

Нанди добави, че "никой не трябва да дава трибуна на антисемитизма", но че както хората, така и организаторите имат "право на собствено мнение" по въпроса дали политиката и музиката трябва да се смесват.

Елан Кар, изпълнителен директор на Израелско-американския съвет, заяви в предаването Today, че изказванията на Макълмор са "възмутителни" и "нямат място на концерт".

"Концертите трябва да бъдат събития, обединяващи всички – нещо, което самият Ед Шийрън е заявявал: той иска концертите му да са достъпни и приятни за всички посетители. Да караш еврейските фенове и онези, които подкрепят Израел, да се чувстват нежелани, е недопустимо – а точно това направи Макълмор; затова е напълно уместно, че участието му в бъдещи концерти беше прекратено", каза още Кар.

Според някои фенове при това положение британската поп звезда трябва да отмени турнето си, според други – то трябва да продължи сазостоятелно, защото иначе ще пострадат феновете, които са планирали живота си около посещението на концертите му.