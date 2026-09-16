Парламентът превръща нарушаването на санкциите на ЕС в престъпление

Нарушаването и заобикалянето на санкциите на Европейския съюз да се превърне в тежко станат престъпления, наказуемо със затвор и сериозна глоба. Това приеха в сряда депутатите, гласувайки промени в Наказателния кодекс, изготвени от Министерството на правосъдието.

Законопроектът получи подкрепата на 18 депутати, а само един гласува “против”.

Целта е България да приведе изцяло наказателното си законодателство в съответствие с европейските изисквания за прилагане на ограничителните мерки на ЕС.

Заместник-министърът на правосъдието Ирена Борисова съобщи при представянето на проекта, че заради забавянето на транспонирането на европейската директива Европейската комисия е започнала наказателна процедура срещу България.

"Целта на Директивата е да осигури ефективното прилагане на ограничителните мерки на ЕС, така че да се постигне висока степен на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие", заяви Борисова.

По думите ѝ санкциите са сред основните инструменти на ЕС за постигане на целите на общата външна политика и политиката на сигурност, както и за защита на върховенството на закона, правата на човека, международното право и мира.

Проектът предвижда в Наказателния кодекс да бъде създадена нова глава "Престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз".

В нея ще бъдат включени различни форми на нарушаване на санкционния режим. Сред тях са използването или разпореждането със замразени финансови средства и икономически ресурси, нарушаването на забрани за пътуване, както и сключването или продължаването на сделки, забранени от санкциите на ЕС.

В обхвата на наказателните разпоредби ще попадат и нарушения на забрани за предоставяне на финансови услуги или извършване на финансови дейности. Това включва финансиране, предоставяне на финансова помощ, инвестиции и инвестиционни услуги, както и приемане на депозити.

Предвижда се наказуемо да бъде и предоставянето на определени нефинансови услуги в нарушение на санкциите. Сред посочените в законопроекта са правни консултации, доверително управление, счетоводство и одит.

Законопроектът предвижда изключение за предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се, когато тя е в съответствие с принципите на безпристрастност, хуманност, неутралност и независимост. От наказателна отговорност ще бъдат изключени и адвокатите, когато защитават или представляват свои клиенти в съдебни и други процесуални производства.

До момента Агенцията по вписванията е почти единствената институция у нас, която прави нещо реално за прилагането на огранитичелните мерки на ЕС, като замразяват сделки по прехвърляне на активи.

Един от най-известните случаи на замразени от Агенцията по вписванията сделки е за промяната в собствеността на българското дружество на основания от руския милиардер Андрей Мелниченко торов гигант, регистриран в Швейцария - EuroChem. Това доведе до замразяване на 43 млн. лв. на жената на милиардера - сръбската поп певица и модел Сандра Николич (Александра Мелниченко).

Блокирани бяха също сделки, свързани с братя Велчеви, "Турски поток" и "Дома на Москва" в София.

През юни тази година обаче се разбра, че въпреки санкциите бившият изпълнителен директор на "Лукойл - България" Валентин Златев е успял да купи притежавани от Русия имоти в София - пететажна сграда на ул. "Райко Алексиев" и още две сгради на ул. "Шипка" 20.