Андалусия - страстната перла на Южна Испания

Пътешествието в най-южната част на Испания звучи като примамлива възможност в края на летния ваканционен период. Вече е септември, но както ще стане дума и по-долу в Андалусия продължава да е достатъчно топло и през този месец, за да говорим все така за лятна почивка.

За феновете на колоезденето през 2026 г. има и специална причина да посетят региона - заключителните етапи на колоездачната обиколка на Испания се провеждат в там, а финалът е в Гранада в непосредствена близост до дворцовия комплекс Алхамбра (на снимката).

Състезанието е интригуващо до последно, а при топ букмейкъра за спортни залози, генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан, могат да се открият много опции за тази и други колоездачни надпревари. Все пак епилогът на сезона - Световното първенство на шосе в Монреал, е в края на следващата седмица.

А животът в Андалусия продължава с пълна сила и след края на колоездачния тур (Вуелтата). Това е най-многолюдната автономна област в Испания и втора по големина с територия от над 87 000 кв. км. И всяка от осемте ѝ провинции предлага нещо своеобразно и различно от останалите.

Какви дрехи да си носим при пътешествие в испанския юг?

В най-южната част на европейска Испания (да не забравяме, че иберийското кралство има две малки владения в Африка, както и значими островни архипелази като Канарите и Балеарите) лятото си тръгва по-късно, отколкото в по-северните региони и изобщо по-голямата част от континента.

През септември в Андалусия продължава да е доста горещо, особено в средата на деня. Това особено силно се усеща в разположените във вътрешността големи градове като Севиля, Гранада и Кордоба. Край разположените на средиземноморското крайбрежие Малага, Алмерия и Кадис времето е по-приятно и особено предразполагащо за късна ваканция на плажа.

Но ако сте се сетили за тази опция сега, твърде е вероятно изгодните свободни места отдавна да са изчерпани.

Та ако пътувате за дълъг уикенд или няколко дни, можете да си вземете само ръчен багаж. Е, не забравяйте все пак и лека връхна дреха, защото вечерите вече са прохладни.

Големите градове на Андалусия - културно обогатяване и модерно забавление

Ако целта ви не са на всяка цена курортите край морето, то има какво да видите и до какво да се докоснете и в историческите градове на Андалусия. А тези места предлагат както богата история с изобилие от бляскава архитектура, така и всички опции на съвременните начини за развлечение.

Севиля

Столицата на областта е разположена на двата бряга на река Гуадалкивир, като пази наследството и на периода на маврите, и това, което идва след него с Реконкистата. Олицетворение на това смесване е Хиралда - прословутата камбанария на местната катедрала, която всъщност е преправено минаре.

Сред задължителните забележителности за посещение в Севиля е кралската резиденция Алкасар, както и прословутият площад Пласа де Еспаня. Артистичният дух на града пък се долавя най-силно в малките улички на квартал Триана. А ако сте футболни фенове и пристигате тук през уикенда, то е твърде вероятно да се играе мач на някой от местните отбори - едноименният Севиля, който е рекордьор по трофеи в Лига Европа, или Бетис, който пък е участник в Шампионската лига през този сезон.

Кордоба

Това е друга перла от арабския период на доминация в южната част на Иберийския полуостров. Именно Кордоба е столица на Умаядския халифат - най-силният период на маврите в региона, когато в продължение на близо три века те владеят по-голямата част от територията на днешните Испания и Португалия.

Последвалото отвоюване на тези земи от католическите воини поставя нов пласт върху културата и архитектурата на града. Пример за това е катедралата Мескита - първоначално изградена като християнски храм в Кралството на висиготите, след това е превърната в джамия при арабската хегемония, за да стане отново църква, но вече в нов стил при Реконкистата.

За всеки пътешественик е важно да посети стария еврейски квартал, както и да мине по римския мост.

Визитата в Кордоба през септември (както и в Севиля или Гранада) означава да излизате на разходка сутрин или в късния следобед, защото по средата на деня температурите продължават да бъдат много високи. Иначе този град е особено очарователен през май, когато се провежда фестивалът на вътрешните дворове (т.нар, “Fiesta de los Patios”).

Гранада

Последната столица на маврите на Иберийския полуостров е запазила своето средновековно очарование и до днес. Докато Севиля и Кордоба са върнати от Реконкистата под християнска власт още през XIII век, то Гранада остава крепост на маврите чак до края на XV век.

Основната атракция е комплексът Алхамбра - единственият изцяло запазен средновековен мюсюлмански дворец заедно с ограждащите го крепостни стени. Заслужава си да се разходи човек и по уличките на хълмистия квартал Албаисин, където също може да усети духа на отдавна отминалите времена. Или пък да види прословутите бани на Гранада, построени още преди градът да се превърне в последната арабска столица на полуострова.

Добре дошли в земите на фламенкото

Пътешествието в Андалусия няма как да не включва история и архитектура, освен ако не сте твърде решени да резервирате хотел в Марбея и цяла седмица да бъдете само на плажа и никъде другаде.

Но преживяването не е само обикаляне на забележителности - трябва да се усети духът на мястото, на региона. А неговата най-известна визитна картичка е музиката. Андалусия е земята на фламенкото, като е интересно, че може да се срещне в различни форми в различните големи градове.

Севиля и Гранада освен това са университетски места, което означава, че има много млади хора и съответно активен нощен живот. Активността действително рязко се повишава след сиестата - всички се крият от палещото слънце следобед и излизат да се забавляват след 17-18 часа. А мнозина се “събуждат” и по-късно, за да усетят атмосферата и на нощна Андалусия. През септември е един от най-подходящите периоди на годината за това.

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