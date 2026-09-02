DARA се раздели с Virginia Records след десетгодишно партньорство

Победителката в “Евровизия” DARA обяви, че прекратява професионалното си партньорство с продуцента си Virginia Records след близо десетилетие партньорство с музикалната компания.
"Някои истории не приключват - просто поемат в нова посока. След близо десет години, изпълнени с музика, мечти, безсънни нощи, предизвикателства и незабравими моменти, моят професионален път с Virginia Records стига до своя край", написа тя в публикация в социалните мрежи.
В публикацията си Дарина Йотова прави кратка равносметка на времето, през което е била част от компанията на Саня Армутлиева и благодари на екипа за доверието, подкрепата и общите успехи.
"Зад тази история стои екип от хора, които вложиха сърце, талант и отдаденост, и към които ще останат обич, уважение и искрена признателност.Една важна глава за мен се затваря, но музиката, спомените и човешката връзка остават”, пише тя.
Много от шоубизнеса и почитатели поздравяват Дара за решението ѝ и ѝ пожелават успех в това, което предстои.
DARA става част от Virginia Records през 2016 г. след участието си в предаването “Х Фактор”, в което Саня Армутлиева е ментор и част от журито. Първият сингъл на Дарина Йотова като DARA е "К'во не чу". Той излиза през юли 2016 г.
Спекулации за раздялата на DARA с лейбъла имаше скоро след триумфа ѝ на "Евровизия". Засега няма официално изявление от музикалната компания.
Певицата не посочва какви са причините да напусне Virginia Records и не дава конкретика за своето бъдеще.
През месец юли нейният съпруг Ервин Заимов е регистрирал нова продуцентска компания - StarShe Global DPK. Дейността ѝ е свързана с продуциране, артистичен мениджмънт, организиране на събития, участия, турнета и промоционални кампании в музикалния и развлекателния бизнес.
Все още не е ясно дали тя ще стане част от компанията му.
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