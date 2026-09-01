Зеленски предупреди авиокомпаниите в Русия, че небето й е опасно

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди днес авиационните и застрахователни компании, че присъствието на украински дронове в руското въздушно пространство го е направило опасно за използване и то на практика вече е затворено, предаде Ройтерс.
"Днес искаме да предупредим всяка авиационна компания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател, както и всеки, който все още разчита на ключови руски летища – руското небе ще стане напълно опасно", подчерта Зеленски във вечерното си видеообръщение.
Украинският президент също така разкритикува дипломатически представители на държавите съюзници на Украйна за това, че "отиват на лятна ваканция, докато страната воюва за оцеляването си", предаде ДПА.
"През последните две седмици Европа и страни по целия свят, които ни помагат, са в отпуск", изтъкна днес Зеленски пред журналисти.
Той допълни, че през това време Русия е предприела атаки по украинската инфраструктура, отчасти за да възпрепятства началото на новата учебна година, което беше отбелязано в цялата страна днес.
Зеленски обвини западните държави в това, че практикуват дипломация "само формално". Според него тези държави винаги се възползват от ваканционния период, което за него е "твърде неприятна реалност".
Украинският президент посочи, че неколкократно е призовавал международната общност за помощ през последните няколко седмици, без обаче да уточни към кои държави конкретно се е обърнал.
Киев неколкократно призова западните си съюзници да увеличат доставките си на боеприпаси за противовъздушни системи, от които се отчита недостиг, припомня ДПА.
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6 коментара
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Шефът на ЦРУ "бил на килимчето" разбираш ли... копнежи на руските мyрзилkи по безвъзвратно отминалото... Минаха времената когато, например, смешното човече станишко, напълно забравило че се води министър-председател на България, седя три часа на килимчето пред кабинета на путлер. А путлер се оказал "много зает"... :) Обаче "килимчето" неусетно се премести от Москва в Пекин и познай кой сега чака на него... :)
А Силуанов действително е бил допуснат на срещата на Г-20 …
в Северна Каролина, но го няма на официалната групова снимка. И действително е водил разговор с Бесент, но опитът му да повдигне темата за отмяна на санкциите е бил прекъснат с възражение че такива са възможни едва след спиране на бойните действия и изтегляне от окупираните територии... :)
Украинският президент посочи, че неколкократно е призовавал международната общност за помощ през последните няколко седмици, без обаче да уточни към кои държави конкретно се е обърнал. Ха-ха, тоя вече не го броят за жив. Путин се среща с Моди и Си , финансовият му министър е в САЩ, за да обсъждат бъдещото сътрудничество, шефът на ЦРУ беше на килимчето в Москва , я Зеля чака да го посети който Тръмп му изпрати..
Предупреждението на Зеленски има важно военно-техническо значение. Свалени самолети няма да има защото няма повече да летят. Това означава, че се отваря повече пространство за украинските ракети и дронове, което пространство не може да бъде покрито изцяло от руското ПВО. Както небето над Украйна - там няма полети от много време и украинсктото ПВО не смогва да го покрие изцяло. С други думи предстои да научим кон боб яде ли.
Индийският премиер Нарендра Моди, близък съюзник на руския президент Владимир Путин, призова Москва да прекрати войната срещу Украйна, съобщава BBC. „Всеки ден, прекаран във война, връща човечеството назад, а всяка крачка към мира изпълва човечеството с нова надежда и ентусиазъм“, заяви Моди.
„Русия ще падне, когато над Украйна изгрее украинското слънце.“
Заглавие " Зеленски сърдит на Запада" подхожда повече на статията..Джуджето узурпатор усеща как стените се събират.Ще свърши като Чаушеску.