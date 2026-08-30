"Искате гражданска война? Ще я получите". Майка на загинал в Украйна войник отправи обръщение към Путин

Татяна Стерхова, майка на загинал в Украйна руски военнослужещ, записа емоционално обръщение към Владимир Путин, в което обвини президента за смъртта на сина си, оплака се от корупцията на фронта и заяви, че съществува заплаха от гражданска война.

"Погребах сина си преди дни. Какво се случва в нашата Русия? Владимир Владимирович Путин, какво правите? Погубвате нашите момчета! Погубвате ги, убивате ги", казва жената във видеото, публикувано от "Холод".

По думите на Стерхова тя е чакала сина си година и осем месеца. "Донесоха го без глава — казва жената. — Искате гражданска война? Скоро ще я получите."

«Наших пацанов гробите, убиваете!»



Мать погибшего на войне с Украиной военного записала эмоциональное видеообращение к Путину после того, как не смогла получить выплату на погребение сына, и пообещала «костьми лечь, но не отдать второго сына» pic.twitter.com/XPqB3TFfiU — Холод (@holodmedia) August 24, 2026

Според жената властите са "измамили народа" и той вече "не иска да ходи да гласува". Тя се оплаква, че не може да получи дори "мизерните пари за погребение" в размер на 60 хиляди рубли, защото военният комисариат изисква от нея "оригинала на удостоверението", който е бил взет, за да бъде издаден актът за смърт.

"Казват, че скоро ще има мобилизация. Аз ще легна с костите си, но няма да дам втория си син. Няма да го дам!", крещи жената.

"Майки, надигнете се, надигнете се — продължава тя. — Защо убиват синовете ни? Това е гавра! Путин, кога ще прекратиш всичко това, кога ще отстраниш своите чакали навсякъде и навред?"

Жената разказва за ширещата се корупция в армията и за командири, които "печелят на гърба на войниците", като искат пари от тях, за да не ги изпращат на предната линия или за да им разрешат отпуск.

"Искаш отпуск — плащай! Не искаш на предната линия — плащай! Докога ще унищожаваш? Тези твои чакали, шибаното ти офицерство, по дяволите, ще печелят на гърба на нашите синове, на нашите сълзи? Стига вече, стига!", казва жената.

Според оценки на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) към юни 2026 г. руската армия в Украйна е дала общо 1,4 милиона жертви — убити, ранени и безследно изчезнали. От тях най-малко 450 хиляди са били убити.

Потвърдените загуби, според данни на "Медиазона" и руската служба на Би Би Си, които анализират списъци на загиналите, данните от Регистъра на наследствените дела и съдебната статистика, към края на миналата година са достигнали 350 хиляди убити.

От 300-те хиляди мобилизирани през 2022 г., три години по-късно на фронта са останали едва 168 хиляди, според изчисленията на икономиста Янис Клюге, направени въз основа на статистиката на федералния бюджет.

Към 2026 г., според оценката на експерта, делът на загубите сред мобилизираните може да е достигнал приблизително 60% — на фронта са останали малко над 100 хиляди от тях.