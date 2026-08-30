"Искате гражданска война? Ще я получите". Майка на загинал в Украйна войник отправи обръщение към Путин

Татяна Стерхова, майка на загинал в Украйна руски военнослужещ, записа емоционално обръщение към Владимир Путин, в което обвини президента за смъртта на сина си, оплака се от корупцията на фронта и заяви, че съществува заплаха от гражданска война.
"Погребах сина си преди дни. Какво се случва в нашата Русия? Владимир Владимирович Путин, какво правите? Погубвате нашите момчета! Погубвате ги, убивате ги", казва жената във видеото, публикувано от "Холод".
По думите на Стерхова тя е чакала сина си година и осем месеца. "Донесоха го без глава — казва жената. — Искате гражданска война? Скоро ще я получите."
«Наших пацанов гробите, убиваете!»— Холод (@holodmedia) August 24, 2026
Мать погибшего на войне с Украиной военного записала эмоциональное видеообращение к Путину после того, как не смогла получить выплату на погребение сына, и пообещала «костьми лечь, но не отдать второго сына» pic.twitter.com/XPqB3TFfiU
Според жената властите са "измамили народа" и той вече "не иска да ходи да гласува". Тя се оплаква, че не може да получи дори "мизерните пари за погребение" в размер на 60 хиляди рубли, защото военният комисариат изисква от нея "оригинала на удостоверението", който е бил взет, за да бъде издаден актът за смърт.
"Казват, че скоро ще има мобилизация. Аз ще легна с костите си, но няма да дам втория си син. Няма да го дам!", крещи жената.
"Майки, надигнете се, надигнете се — продължава тя. — Защо убиват синовете ни? Това е гавра! Путин, кога ще прекратиш всичко това, кога ще отстраниш своите чакали навсякъде и навред?"
Жената разказва за ширещата се корупция в армията и за командири, които "печелят на гърба на войниците", като искат пари от тях, за да не ги изпращат на предната линия или за да им разрешат отпуск.
"Искаш отпуск — плащай! Не искаш на предната линия — плащай! Докога ще унищожаваш? Тези твои чакали, шибаното ти офицерство, по дяволите, ще печелят на гърба на нашите синове, на нашите сълзи? Стига вече, стига!", казва жената.
Според оценки на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) към юни 2026 г. руската армия в Украйна е дала общо 1,4 милиона жертви — убити, ранени и безследно изчезнали. От тях най-малко 450 хиляди са били убити.
Потвърдените загуби, според данни на "Медиазона" и руската служба на Би Би Си, които анализират списъци на загиналите, данните от Регистъра на наследствените дела и съдебната статистика, към края на миналата година са достигнали 350 хиляди убити.
От 300-те хиляди мобилизирани през 2022 г., три години по-късно на фронта са останали едва 168 хиляди, според изчисленията на икономиста Янис Клюге, направени въз основа на статистиката на федералния бюджет.
Към 2026 г., според оценката на експерта, делът на загубите сред мобилизираните може да е достигнал приблизително 60% — на фронта са останали малко над 100 хиляди от тях.
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9 коментара
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На проколхозната измem няма да ѝ се вярва, като види любимия си нискостеблен бащица обесен с главата надолу като Мусолини, а този ден идва по-скоро отколкото могат да си представят.
Тази фалшива майка е чуждестранен агент и цели да дискредитира законната власт на великия Путин, величието на Русия, както и русофилията по света и у нас. Мястото и е в затвора. За истинската руска майка е благодат че синовете и мрат на фронта за величието на вожда и не са алчни за погребални пари. :-)
Опарила се, ревнала. Ама тя не реве срещу войната, а срещу корупцията на военните, която пречи на това украинци да бъдат избивани по-успешно. Свестен руснак няма. Не съществува такъв. Не се е родил и няма да се роди такъв.
Че имам запек сутринта Путин е виновен.. :)
Жената на снимката сякаш не е чувала за "Генерален план Ост" който е трябвало да редуцира руснаците до 25 милиона...........https://bg.wikipedia.org/wiki/Генерален_план_„Ост“
Къде отидоха многото коментари под тази статия ?
Син убива баща си в Германия, защото се бие на страната на украинците за над 10000 долара на месец.........https://m.bild.de/regional/ruhrgebiet/dortmund-sohn-soll-vater-auf-der-couch-erstochen-haben-6a8ef62a198bb9fbdfaffe87?t_ref=https%3A%2F%2Feadaily.com%2F
А къде е Путин? Да не би Тръмп да изпрати Ратклиф да го прибере с онзи голям транспортен самолет както навремето Ото Скорцени прибра Мусолини? Така, де - приятел в нужда се познава.
Интересно и какво им е виновен Путин? Нациста зеленски е виновен за всичко с неговата алчност, безочие и босификациите на украински младежи. Зеленски изби сума ти цивилни руснаци с неговите терористични удали във вътрешността на Русия. Те какво да кажат?