Стефан Белчев, ПБ: Една псевдоинфлуенсърка създаде класическо активно мероприятие (обновена)

Като "класическо активно мероприятие" определи случая със задържането на активистката от Струмяни Гергана Петрова от петък депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев.

Коментарът на народния представител от управляващата партия "Прогресивна България" във Фейсбук профила му идва часове след като вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани Илиян Тупаров от длъжността директор на ОДМВР - Благоевград, а преди това премиерът Румен Радев разпореди проверка на МВР и НСО.

Според Белчев случаят в Струмяни " е класически пример за това как едно реално бедствие се използва за личен и политически ПР".

"Опозицията седмици наред ревеше: "Къде е премиерът, защо го няма при хората в бедствието?". Когато Румен Радев отиде на място в Струмяни, за да свърши работа, веднага му спретнаха евтин цирк. Една псевдоинфлуенсърка умишлено потърси конфронтация с НСО и полицията, за да се изкара "жертва" пред камерите, а дежурни и до болка познати и омръзнали медийни квачки веднага яхнаха вълната. И целта е постигната – медиите вече не говорят за помощта за хората, а за нейния арест. Жалко е, че в България все още се хващаме на номерата на "дигитални екоактивисти", чиято единствена цел е трупането на лайкове и политически дивиденти на гърба на страдащите хора", написа Белчев в страницата си във Фейсбук.

Депутатът добави, че вместо фокусът да бъде върху държавната помощ и възстановяването, вниманието се отклонява към умишлено провокиран скандал.

В същото време самата Гергана Петрова даде пространно интервю за подкаста "Контракоментар" на Асен Генов, в който се определи като екоактивист и разказа за всичките си дългогодишни битки за по-дъбър живот в Струмяни - за решаване на проблемите с водата, със сечта в Пирин, с изхвърлянето на опасни отпадъци и т. н.

МС: Гергана Петрова придружаваше и снимаше премиера

Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера при посещението му в Струмяни в петък, стана ясно от изявление на правителствената пресслужба в събота около обяд.

Според него разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и го снимат при огледа на възстановителните дейности. "От видеокадрите е видно, че самата г-жа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения", допълниха от правителствената пресслужба, която разпространи и видео.

"Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя на Струмяни между г-жа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев. Уважението към фактите, закона и етичното поведение са общовалидни за всички, независимо от заеманата позиция и обществена роля", допълниха от МС.

*Статията е обновена в 16:29 ч. с позицията на Министерски съвет, б. р.