Стефан Белчев, ПБ: Една псевдоинфлуенсърка създаде класическо активно мероприятие (обновена)

Като "класическо активно мероприятие" определи случая със задържането на активистката от Струмяни Гергана Петрова от петък депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев.
Коментарът на народния представител от управляващата партия "Прогресивна България" във Фейсбук профила му идва часове след като вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани Илиян Тупаров от длъжността директор на ОДМВР - Благоевград, а преди това премиерът Румен Радев разпореди проверка на МВР и НСО.
Според Белчев случаят в Струмяни " е класически пример за това как едно реално бедствие се използва за личен и политически ПР".
"Опозицията седмици наред ревеше: "Къде е премиерът, защо го няма при хората в бедствието?". Когато Румен Радев отиде на място в Струмяни, за да свърши работа, веднага му спретнаха евтин цирк. Една псевдоинфлуенсърка умишлено потърси конфронтация с НСО и полицията, за да се изкара "жертва" пред камерите, а дежурни и до болка познати и омръзнали медийни квачки веднага яхнаха вълната. И целта е постигната – медиите вече не говорят за помощта за хората, а за нейния арест. Жалко е, че в България все още се хващаме на номерата на "дигитални екоактивисти", чиято единствена цел е трупането на лайкове и политически дивиденти на гърба на страдащите хора", написа Белчев в страницата си във Фейсбук.
Депутатът добави, че вместо фокусът да бъде върху държавната помощ и възстановяването, вниманието се отклонява към умишлено провокиран скандал.
В същото време самата Гергана Петрова даде пространно интервю за подкаста "Контракоментар" на Асен Генов, в който се определи като екоактивист и разказа за всичките си дългогодишни битки за по-дъбър живот в Струмяни - за решаване на проблемите с водата, със сечта в Пирин, с изхвърлянето на опасни отпадъци и т. н.
МС: Гергана Петрова придружаваше и снимаше премиера
Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера при посещението му в Струмяни в петък, стана ясно от изявление на правителствената пресслужба в събота около обяд.
Според него разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и го снимат при огледа на възстановителните дейности. "От видеокадрите е видно, че самата г-жа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения", допълниха от правителствената пресслужба, която разпространи и видео.
"Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя на Струмяни между г-жа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев. Уважението към фактите, закона и етичното поведение са общовалидни за всички, независимо от заеманата позиция и обществена роля", допълниха от МС.
*Статията е обновена в 16:29 ч. с позицията на Министерски съвет, б. р.
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28 коментара
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Само че ,заради тази „мър-ла“,мунчо демерджиев уволни шефа на полицията, а на мунчо ушатков му се наложи да си прекъсне ПР акцията и да се оправдава като комунист на разпит."Мила родна картинка!"
Клетият Белчев. Мислил, мислил как да се сложи на Вожда и накрая се оригнал словесно. По-добре да беше запретнал ръкави и да сложи калните ботуши, пък да вземе да помогне на терен на хорицата. "Ако ти цалунеш ръка, аз ще цалуна две, ако ти цалунеш онуй, аз ще цалуна още по-онуй" /Из "Бай Ганьо" на Ал.Константинов/. Та така и с никому ненужния Белчев.
баси простака рубладжия!
Един псевдопилитик създаде класическо активно мероприятие! ;)
Тоа па , я у лево и под вода...Да не вдига прах.
Дайте му жълтата фанелка и повече не го забелязвайте!
Все пак, трябва да се признае, че въоръженото крило на БКП беше по-дискретно... Нещата се уреждаха деликатно и по телефона - "бийте протестиращи" - ама не сме ние... "Ало Ваньо, изтегли си хората. Аз не съм като Първанов, обещал съм на Мишо" - ама не сме ние, "Какви НПО-та бе" - ама не сме ние... "Тоя да се размаже, щото не ме уважава" - ама не съм аз... Точно тази дискретност днес липсва на политическото крило на БКП... Ей това не схваща др. Белчев - единство в БКП-обединени и дискретен бой по инфлуенсъри, протестиращи, питащи … Прочети целия коментар
Ама разбира се че вие винаги сте невинни бе Белчев.Мунчо се изниза при смъртта на двамата летци.Сега пък активистката ви виновна.Айде сиктер бе.Ако беше Баце,щеше да се измайтапи,да каже едно за мисирките,и да разсмее всички.Ама мунчо забравя що политици,президенти и мин.председатели отидоха зян стига да реши някой че е за отстрел.Историята я знаят всички.Кат се тръгне от Джордж Вашингтон в операта,Кенеди,спокойно возещ се в колата,стшгаме до Луканов до къщата му,също до Трактора в гората,и още куп народ.С една дума,нарочат ли някого,няма спасение.