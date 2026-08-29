Кибератака и срещу ДЗИ, възможно е изтичане на лични данни на клиенти

ДЗИ "Общо застраховане" информира клиентите си за възможно изтичане на лични данни. От съобщението до потребителите става ясно, че има пробив, който е довел до чужд достъп до имена на клиенти, единен граждански номер (ЕГН) и данни за контакт.
"Няма отражение върху Вашите застрахователни полици, нито върху продуктите и услугите, които използвате при нас", подчертават от дружеството.
Засега няма нито официално съобщение на интернет страницата на компанията, нито прессъобщение.
"Освен това, с оглед Вашата защита, Ви препоръчваме да бъдете особено внимателни по отношение на подозрителни телефонни обаждания, имейли или линкове към уебсайтове и да се въздържате от предоставяне на лична информация чрез непроверени канали", допълва ДЗИ.
От съобщението става ясно, че по случая с източването на лични данни тече разследване. Част от клиентите на ДЗИ получават уведомление за хакерския пробив директно във Viber.В последно време стана ясно, че българският застрахователен сектор е силно уязвим срещу кибератаки. През април съвместно разследване на Mediapool и в. "Капитал" разкри рансъмуер атака (с искане за откуп) срещу българското дружество на "Уника" (Uniqa), довела до сериозно изтичане на лични данни на клиенти. През юли "Еврохолд" и "Евроинс" съобщиха, че са спрели масирана хакерска атака срещу системите им, която доведе до блокиране на интернет сайта на застрахователя и онлайн системите му. На този етап държавните институции не дават знак, че са приоритизирали проблема с кибератаките срещу застрахователния сектор у нас.
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