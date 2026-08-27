"Бонус-малус" в застраховането реално ще заработи след половин година

Системата "бонус-малус" за застраховката "Гражданска отговорност" за автомобилистите реално ще заработи след около 6-7 месеца, въпреки че влезе в сила преди ден. Това стана ясно от изказване на зам.-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Пламен Данаилов в интервю за БНР.

Историческият "пробив" е, че най-сетне са в сила ключовите наредби, които разписват как ще функционира обменът на данни за щетимостта на автомобилите между застрахователите и МВР, но ще е необходимо и време, за да се адаптира единната информационна система на Гаранционния фонд, както и отделните системи на застрахователите.

Компаниите и сега няма пречка да предлагат по-евтини застраховки на изрядните шофьори и по-скъпи - на тези, причинили щети, но занапред те ще трябва да разпишат на сайтовете си методиките си, по които изчисляват съответния бонус или малус. Прилагането на отстъпка или надценка обаче няма да бъде задължително.

Пламен Данаилов заяви, че КФН е дала 3 месеца срок на Гаранционния фонд да приведе своите ИТ системи в съответствие с приетите наредби. След това застрахователите ще имат още 3 месеца, за да свържат своите системи с тази на Гаранционния фонд.

"Очаквам в следващите 6 месеца всички тези действия да бъдат извършени, застрахователите да обявят своите политики, да свържат системите си с Гаранционния фонд и да започнат да получават информация за историята на щетите", каза Пламен Данаилов.

"Въвеждането на системата бонус-малус е венецът на над 10-годишни усилия и два неуспешни опита. Сигурен, че прилагането ѝ сега, ще доведе до по-голяма конкуренция и по-изгодни цени за изрядните шофьори", добави той.

По думите му при леките автомобили делът на причинените щети е около 3–3.5%, което означава, че преобладаващата част от водачите не се определят като рискови шофьори.

Всеки застраховател ще може по собствен начин да преценява как да остойности и да прилага тези данни, с които ще разполага. Това със сигурност ще засили конкуренцията и ще отговаря на един по-конкурентен пазар, посочи Пламен Данаилов.

КФН няма да въвежда единна цена или максимален размер на премията.

За определяне на цената на застраховката ще се ползват данните в единната информационна система на Гаранционния фонд за причинените от съответния автомобил щети за последните 5 години.

"Вече ще има достъп до причинените щети и история за последните 5 години на тези причинени щети от всяко моторно превозно средство. Тази история ще бъде достъпна до всички застрахователи и до всички автомобилни водачи, които са собственици или ползватели на съответното МПС. Това ще доведе до по-справедливо разпределяне на цената на "Гражданската отговорност" и определяне на риска, който застрахователят е поел", обясни Пламен Данаилов.

Няма нито една държава-членка на ЕС, в която "Гражданската отговорност" да е на водач, а не на конкретно превозно средство, категоричен бе Данаилов и уточни, че в някои държави системата е допълнително надградена, като се взима предвид възрастта и стажа на шофьора.

Данаилов посочи още, че вече освен собственик на автомобила, вече ще трябва да се попълва и ползвател. По думите му това е особено важно за фирмените автомобили.

Предвидени са контроли в системата, за да няма заобикаляне и изтриване на историята на причинените щети, изтъкна той. И уточни също, че ако автомобил се продаде, историята на МПС-то няма да бъде наследена от новия собственик.