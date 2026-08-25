Системата "бонус-малус" за "Гражданската отговорност" влиза в сила днес

След над 10 години дебати и два неуспешни опита системата "бонус-малус" при задължителната застраховка "Гражданска отговорност за автомобилистите" влиза в сила, съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН).

На 25 август са обнародвани и влизат в сила дългоочакваните и нужни за целта промени в ключовите наредби за застраховката "Гражданска отговорност" и за регистрите на Гаранционния фонд на КФН, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта и съобщенията.

От финансовия надзор уточниха, че това е решителната крачка преди старта на системата "бонус-малус" в автомобилното застраховане, а застрахователните компании са длъжни да преработят информационните си системи така, че да я прилагат ефективно. Тъй като срок за това не е определен, практически компаниите вече могат да прилагат системата, ако са публикували на сайта си съответната методика. Застрахователите не са длъжни да предлагат "бонус-малус", но ако решат да го прилагат, трябва да е по правилата в Кодекса за застраховането.

Идеята на системата "бонус-малус" е изрядните шофьори да плащат по-евтина "Гражданска отговорност" (т. нар. "бонус"), а нарушителите на пътя – по-скъпа (т. нар. "малус"). В новата версия на закона системата няма да бъде централизирана с единни коефициенти за всички компании, а децентрализирана – тоест всеки застраховател сам ще си определя политиката, но всички компании ще имат достъп до единния регистър на щетимостта (т. е. на предявените и изплатени застрахователни претенции), който е към Гаранционния фонд. Така изцяло се елиминира зависимостта на цената на застраховката от констатираните от МВР нарушения на пътя. Тоест при гласуването на поправките депутатите и КФН реално се отказаха от предишната идея нарушителите на пътя да плащат по-скъпи застраховки, когато няма реално причинени щети.

Бонусът или малусът ще зависят само от щетите, а не от нарушенията на пътя

Прилагането на бонус или малус ще зависи от историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години. Историята им ще се удостоверява централизирано от Гаранционния фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил застрахован автомобилистът.

Автомобилистите с чиста история на щетите ще могат да получат по-ниска премия, от тези с лоша история на щетите. Оценката ще зависи от методиката на всеки отделен застраховател, който трябва да я публикува на сайта си.

Заведените застрахователни претенции ще се отчитат реално

За да функционира правилно системата, застрахователите вече ще са длъжни да вписват в реално време всички заведени при тях застрахователни претенции в регистъра на Гаранционния фонд, аналогично на вписването на застрахователните полици.

Въвежда се автоматичен достъп на застрахователите до регистъра на претенциите в Информационния център на Гаранционния фонд. Предвижда се и забрана за изискване на удостоверения на хартиен носител, доколкото застрахователите ще разполагат с електронен и безплатен служебен достъп до цялата необходима информация за историята на щетите във всеки конкретен случай.

Гаранционният фонд ще предоставя на застрахователите вътрешна електронна административна услуга за извличане на данни от регистъра на предявените и изплатени застрахователни претенции. Заявката съдържа идентификатор на собственика на превозното средство и идентификационен номер на превозно средство (VIN) / номер на рама и регистрационен номер на превозното средство. По тези данни се извлича номерът на застрахователните полици, въз основа на които се извличат данните от регистъра на предявените и изплатени застрахователни претенции. Резултатът от заявката включва данните, които се включват в удостоверението за застрахователни претенции, за последните 5 години, включително и данни за размера на предявените и изплатени застрахователни претенции.

Ще се прави оценка кой е действителният ползвател на автомобила

За да се избегне "изтриването" на историята на претенциите чрез формално прехвърляне на собствеността върху превозното средство (например между свързани лица или при лизинг на автомобил), са предвидени специални изисквания. Гаранционният фонд ще предоставя информация за щетите, включително и в случаи на промяна на собствеността върху превозното средство, ако преди нея застраховащият е бил собственик, ползвател по талон, приобретател или обичаен водач, който е сключвал предходен договор за същото превозно средство. По този начин историята на щетите ще следва реалния ползвател на автомобила.

Удостоверения за застрахователни претенции

Всеки водач, застраховащ или собственик на превозно средство може да поиска издаването на удостоверение за застрахователни претенции. Предвидено е то да се издава централизирано, чрез системата на Гаранционния фонд по образец.

Документът ще включва редица данни като местоположението на пътнотранспортното произшествие, вида на причинените щети (имуществени или неимуществени), данни за претенциите, предявени пред Гаранционния фонд за вреди, причинени при използване на превозното средство, когато е било незастраховано, данни за причинителя на пътнотранспортното произшествие, включително когато е причинено при използване на незастраховано превозно средство, както и данни за собственика (собствениците), ползвателя и обичайния водач на превозното средство.

Заявлението ще може да се подава на адреса на управление на Гаранционния фонд, чрез системата за сигурно електронно връчване, подписано с КЕП или ПИК на НАП, на интернет страницата на Гаранционния фонд, подписано с КЕП или в офис на застрахователя, в това число на застрахователен агент на хартиен носител.

С оглед осигуряване възможността за проверка на удостоверението, е предвидено изискване към Гаранционния фонд да включи уникален машинно четим код (QR код), който да позволява достъп до удостоверението на електронната страница на Гаранционния фонд, където да се съхранява архив на издадените удостоверения за срок от една година.

Застрахователите ще имат достъп до регистъра на ПТП

За противодействие на застрахователните измами всеки застраховател по "Гражданска отговорност" и "Каско" ще право на достъп до данни от регистъра на Гаранционния фонд на пътнотранспортните произшествия у нас и за участниците в тях. Тези данни включват информация за причинителя, данни за съпричиняване, детайли за свидетелството за управление и снимки, когато са налични. Достъпът ще се разрешава само по конкретна заявка, във връзка с вече предявена претенция.