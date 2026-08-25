Историята на "Билка Лайфстайл": от ишлеме до козметика без аналог

Историята на компанията "Билка Лайфстайл", която познаваме от едноименната паста за зъби и първата в България бяла козметика с грозде, започва преди повече от 30 години - през 1992 г. Първоначално под името "Милдекс" дружеството залага на онова, което пазарът изисква тогава: външна търговия със стоки от първа необходимост. Бизнес моделът е фокусиран върху износа на български консерви, макарони и кетчуп към страните от ОНД, като руският партньор финансира сделките, а основателката Мила Златкова поема цялата логистика и организация.

"Началото е било най-трудно, защото се хвърляш в непознати води и започваш бизнес, за който нямаш специална подготовка, рискуваш всичко, вземаш банков кредит за осъществяването му, а след това строиш фабрика", разказва днес нейната дъщеря Елица Златкова, която заема поста зам.-управител и представлява второто поколение в семейния бизнес.

Днес компанията, вече под името "Билка Лайфстайл", управлява собствена фабрика в Ихтиман, има 40 служители и реализира приходи от над 2 млн. евро от продажбата на козметика на три континента. Портфолиото ѝ включва над 70 продукта, произведени под бранда Bilka.

От търговия към собствена рецепта

В началото на посредническата дейност на "Милдекс" все по-сериозен дял заемат продажбите на паста за зъби и така постепенно се оформя и бъдещото развитие на компанията. По онова време компанията изнася пастите, които се произвеждат от българските държавни предприятия "Ален мак" и "Рубела". Постепенно обаче екипът открива пазарна ниша: докато клиентите търсят все по-голямо разнообразие, на пазара съществуват едва два-три вида продукти за орална хигиена.

Първият опит за производство е "на ишлеме" в Рудозем, където по поръчка на "Милдекс" технолог на "Рубела" създава серията пасти за зъби Mildfresh. По това време бизнесът се развива с подкрепата на руски партньор, който впоследствие се оттегля, а екипът наброява едва осем души.

Самата Елица Златкова се присъединява активно към управлението преди 16 години, след като завършва маркетинг във Великобритания и финанси в България. По думите ѝ, стратегията на компанията винаги е била фокусирана върху използването на потенциала на българските билки като основно конкурентно предимство.

Инвестицията в Ихтиман: 2500 кв. м и GMP стандарти

Големият завой към пълна независимост настъпва през 1997 г. След смяна на собствеността в предприятието партньор, семейство Златкови решават, че е време за собствена производствена база. Изборът пада върху Ихтиман, където днес компанията разполага с 8069 кв. м собствен терен и застроена площ от около 2500 кв. м.

Базата включва не само производствени линии, но и три лаборатории за контрол на качеството и развойно звено, което е изцяло обновено през миналата година. Самият процес е организиран според изискванията на Добрата производствена практика (GMP) – стандарт, който на достъпен език означава производство в "чисти помещения". Това е интегрирана стратегия за микробиологична чистота, която гарантира безопасността на продуктите и намалява рисковете за хората и околната среда.

Днес в предприятието работят общо 40 души, като 32-ма от тях са пряко заети в технологичните и производствени процеси.

Екипът на компанията е над 40 специалисти

Търсене на ниша: От хомеопатия до "грозде терапия"

През 2007 г., след като преминава през няколко кризи и промени в структурата, компанията взема решение да концентрира всичките си усилия върху бранда Bilka. По това време марката продава едва по 30 хил. бройки месечно на вътрешния пазар.

Вместо да се конкурират челно с масовите марки, те залагат на специфични концепции. "Ние решихме да вложим знанието за билките в продуктите. Съчетаваме съвременните научни постижения и иновациите с богатствата, които ни предлага природата", обяснява Елица Златкова. Резултатът е откриването на нови пазарни ниши. Една от тях е хомеопатичната грижа, където дружеството става пионер с линията Bilka Homeopathy – първата българска паста за зъби без флуор, мента и изкуствени подсладители, одобрена от Асоциацията на лекарите хомеопати. Пастата се произвежда с патентован билков екстракт с доказано антибактериално действие.

По подобен начин се открива и разработва и друга категория: в "Интимна хигиена" компанията е първата, която започва производство на специализирани български продукти и на практика създава нишата.

През 2007 г. дружеството решава да навлезе и в бялата козметика. Вместо да заложи на традиционното за България розово масло, компанията насочва вниманието си към серията Bilka Mavrud, базирана на антиоксидантните свойства на маслото от гроздови семки. Елица Златкова споделя, че изборът на сорта Мавруд е съзнателен отказ от пазарното клише на розата, тъй като твърде много други компании вече произвеждат такива продукти.

Производствената база в Ихтиман

Според нея природата в страната предлага много други растения, които заслужават да бъдат представени по модерен начин. Грозде терапията дотогава не е позната в България, докато в Италия и Франция има традиции в това производство. Сортът Мавруд расте само у нас има отлични качества за кожата. Затова "Билка Лайфстайл" решава да заложи на него. Серията се оказва много успешна и дава увереност на компанията да продължи да развива асортимента си в нови посоки.

Елица посочва, че компанията има износ и сериозни партньори в Коста Рика, Хонконг, както и в някои арабски държави. В Европа компанията работи с партньори в Унгария, Хърватска, Словакия, Литва, Латвия, Северна Македония, Кипър и Гърция. Работи и с компания, която представя продуктите ѝ в Amazon Германия.

"Опитваме се да развиваме международните пазари и да разширяваме асортимента за износ. Искаме да разширим присъствието си, защото българската козметика има какво да покаже", разказва тя.

Грижа за децата

Паралелно с бизнеса "Билка Лайфстайл" подкрепя и каузи. Компанията има дългосрочен социален проект, насочен към грижата за зъбите на децата, и произвежда детски пасти.

Фабриката е оборудвана с най-модерните съоръжения за производство на козметика

Преди 15 години започва инициатива, в която Елица Златкова активно участва. Тя е провокирана от реален проблем – изследване на Българския зъболекарски съюз по онова време, от което излиза тревожната статистика за състоянието на детското орално здраве в България.

"Това ни мотивира да оставим тази статистика в миналото. Направихме образователен куклен спектакъл, който представяме из детските градини. Инициативата доста се разви във времето, чрез други формати – създадохме специална детска песен, която превръща миенето на зъбките в забавление, както и дигитални игри и съдържание, насочени към децата и техните родители. Създадохме и телевизионна реклама-анимация, която излъчваме по детските канали, радио реклама. Стараем се чрез игра и забавление децата да научават как правилно да се грижат за своите зъби – кога и как да ги мият, какво е полезно затях и защо това е важно", казва тя.

С времето инициативата придобива още по-лично значение за Елица, която става родител на три деца и вижда от първо лице колко важна е грижата за детското здраве.