Представят първия електрически влак "Алстом" за България

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще представи първия електрически влак "Алстом" (Alstom) за България днес на Централна гара София.
В страната са доставени общо 12 влака, финансирани със средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Общата им стойност е близо 155 млн. евро.
Договорът предвижда доставката и на още 23 влака, които ще пристигат поетапно у нас.
Влаковете на "Алстом" са предназначени за линии на дълги разстояния.
Заедно с мотрисите "Шкода", които вече са включени в графика, с влаковете на "Алстом" продължава обновяването на подвижния състав на българската железница.
Новите електрически мотрисни влакове "Шкода" започнаха поетапно да бъдат въвеждани в експлоатация преди десетина дни. Доставката на влаковете е на стойност 261.4 млн. евро без ДДС. Финансирането е по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Началото на процеса беше на 14 август от министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев на официална церемония на Централна гара София. Тогава той заяви, че до 20 август се очаква всичките 20 нови влака "Шкода" да започнат да оперират.
Те се движат на по-къси разстояния по линиите София - Мездра - Видин, София - Костенец, София - Мездра - Горна Оряховица, Пловдив - Димитровград, София - Благоевград - Петрич. Преди дни първата мотриса на "Шкода" беше нашарена на жп гарата в Благоевград въпреки призива да пазим новите влакове.
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12 коментара
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Сегашните влакове с въглища ли се движат?!
Ами бягай в матушката ти путина и се радвай на всеобщата евтиния.
Oт влизането ни в ЕС, започна голямото присвояване на средства са модернизацията на ЖП линиите, които сврзват ЕС с Черно море.
Тези които ремонтират влаковете са възпитаници на полувисшето училище по транспорт Каблешков. От тук вече можеш да си направиш заключение качеството на ремонтите и продължителността на живот на влаковете. Заради неграмотността на монтьорите в депата.
Тя и любовта към всичко руско си е приоритет на "дураци"
Ще стане както f-16 - поддръжката и ремонтите ще струват много по-скъпо от цената на влаковете. Руската техника е дуракоустойчива за балканци и евтино ремонтопригодна. Гледам депата за ремонт на мотрисите Siemens и много мотриси стоят без да ги ремонтират заради скъпите ремонти.
Като на всеки русофилистик на Сиончо душичката му все към западното я тегли. Не е написал Москвич или Жигули. Трабант и Мерседес написал.
Става въпрос за железопътен транспорт. Само с нови влакове не става. Трябва ново съвременно трасе с нова баластова призма, релси и траверси, с нови осигурителни системи, с нови стрелки, с нови подлези и надлези за високите скорости и най-вече- истински железничари, отдадени на тази трудна, денонощна професия. Пак казвам- само с нови влакове нищо не правим!
Това , естествено, са пълни глупости. Ти какво би искал на караш по не чак толкова добрите ни пътища , Трабант или Мерседес?
Трябва да обръщаме повече внимание на френската продукция. Въпреки макрон.