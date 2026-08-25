Представят първия електрически влак "Алстом" за България

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще представи първия електрически влак "Алстом" (Alstom) за България днес на Централна гара София.

В страната са доставени общо 12 влака, финансирани със средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Общата им стойност е близо 155 млн. евро.

Договорът предвижда доставката и на още 23 влака, които ще пристигат поетапно у нас.

Влаковете на "Алстом" са предназначени за линии на дълги разстояния.

Заедно с мотрисите "Шкода", които вече са включени в графика, с влаковете на "Алстом" продължава обновяването на подвижния състав на българската железница.

Новите електрически мотрисни влакове "Шкода" започнаха поетапно да бъдат въвеждани в експлоатация преди десетина дни. Доставката на влаковете е на стойност 261.4 млн. евро без ДДС. Финансирането е по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Началото на процеса беше на 14 август от министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев на официална церемония на Централна гара София. Тогава той заяви, че до 20 август се очаква всичките 20 нови влака "Шкода" да започнат да оперират.

Те се движат на по-къси разстояния по линиите София - Мездра - Видин, София - Костенец, София - Мездра - Горна Оряховица, Пловдив - Димитровград, София - Благоевград - Петрич. Преди дни първата мотриса на "Шкода" беше нашарена на жп гарата в Благоевград въпреки призива да пазим новите влакове.