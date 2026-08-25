Продължава издирването на мъж, изчезнал след пороя в Пещера

Продължава издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който изчезна при наводнението след проливните дъждове в понеделник.
Той е бил повлечен от стихията минути след като успял да спаси съпругата и детето си.
В издирването са включени полицейски екипи, следови кучета и дрон. Акцията продължава и тази сутрин.
Говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов каза пред БТА, че пътят Пещера - Батак остава затворен, а шофьорите могат да използват алтернативен маршрут през Варвара – гара Костандово – Ракитово – Батак.
Отсечката между двете населени места беше затворена,защото в резултат на валежите и силния вятър са паднали дървета и клони, днес предстои оглед на пътния участък.
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2 коментара
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Ще го намерят! Само да му приготвят прани дрехи. ;)
Дано издирването завърши с добра новина. Човекът е успял да спаси съпругата и детето си, а след това сам е бил повлечен от стихията. Това е поредното напомняне колко бързо природата може да превърне един обикновен ден в трагедия. Дано спасителните екипи го намерят жив и здрав.