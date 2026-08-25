ПП: Кабинет на Радев остави "Евролаб 2011" на "Капитан Андреево"

От "Продължаваме промяната" излязоха с позиция по повод изказването на премиера от понеделник за Размиг Чакърян – Ами.

"До неотдавна полицията и службите пазеха тези хора, ще станат ясни техните имена, а правосъдието работеше в техен интерес. Днес държавният чадър пада. Представяте ли си по времето на Пеевски и Борисов да влязат в имението на Ами, да изземат устройства?! До неотдавна тези хора и политическата класа бяха едно цяло", обяви преди ден Радев.

По този повод от "Продължаваме промяната" посочват:

"По повод наглото изказване на г-н Радев му напомняме, че неговият служебен кабинет с премиер Гълъб Донев "случайно" пропусна срока да внесе държавна такса от 70 лева за обжалване и така окончателно частната фирма "Евролаб 2011", свързана с Ами и Таки, остана в помещенията на ГКПП "Капитан Андреево".

От партията припомнят, че именно същото служебно правителство, избрано от Румен Радев, "подписа загробващия договор с Боташ".

"Днес Румен Радев е премиер, а министър на земеделието в неговия кабинет е Пламен Абровски – човекът, който през 2022 г. открито застана на страната на частния интерес и определи връщането на държавния контрол на границата като "замяна на една частна фирма с друга", посочват от ПП.

Една от най-шумните съдебни саги през последните 3 години бяха опитите на държавата да си върне лабораторния контрол и товаро-разтоварната дейност върху влизащите плодове и зеленчуци на ГКПП “Капитан Андреево”. Тази битка бе започната от кабинета на Кирил Петков и се водеше срещу дружеството "Евролаб 2011".

Редица журналистически разследвания през последните години, а и публични държавни регистри показаха, че фирмата, която върти невероятно доходоносен бизнес на границата, се свързва с ключови лица от българския ъндърграунд като Размиг Чакърян – Ами и Христофорос Аманатидис – Таки.