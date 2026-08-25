ПП: Кабинет на Радев остави "Евролаб 2011" на "Капитан Андреево"

От "Продължаваме промяната" излязоха с позиция по повод изказването на премиера от понеделник за Размиг Чакърян – Ами.
"До неотдавна полицията и службите пазеха тези хора, ще станат ясни техните имена, а правосъдието работеше в техен интерес. Днес държавният чадър пада. Представяте ли си по времето на Пеевски и Борисов да влязат в имението на Ами, да изземат устройства?! До неотдавна тези хора и политическата класа бяха едно цяло", обяви преди ден Радев.
По този повод от "Продължаваме промяната" посочват:
"По повод наглото изказване на г-н Радев му напомняме, че неговият служебен кабинет с премиер Гълъб Донев "случайно" пропусна срока да внесе държавна такса от 70 лева за обжалване и така окончателно частната фирма "Евролаб 2011", свързана с Ами и Таки, остана в помещенията на ГКПП "Капитан Андреево".
От партията припомнят, че именно същото служебно правителство, избрано от Румен Радев, "подписа загробващия договор с Боташ".
"Днес Румен Радев е премиер, а министър на земеделието в неговия кабинет е Пламен Абровски – човекът, който през 2022 г. открито застана на страната на частния интерес и определи връщането на държавния контрол на границата като "замяна на една частна фирма с друга", посочват от ПП.
Една от най-шумните съдебни саги през последните 3 години бяха опитите на държавата да си върне лабораторния контрол и товаро-разтоварната дейност върху влизащите плодове и зеленчуци на ГКПП “Капитан Андреево”. Тази битка бе започната от кабинета на Кирил Петков и се водеше срещу дружеството "Евролаб 2011".
Редица журналистически разследвания през последните години, а и публични държавни регистри показаха, че фирмата, която върти невероятно доходоносен бизнес на границата, се свързва с ключови лица от българския ъндърграунд като Размиг Чакърян – Ами и Христофорос Аманатидис – Таки.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
10 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
И затова когато ПП-ДБ влязоха на Капитан Андреево и Ви разкриха схемите мутрата, чорапа и корпулентния се обединиха срещу тях в общ фронт, за да си върнат корупционната хранилка. Всички останали – от Борисов и Пеевски до Радев и Гечев – години наред си затваряха очите, лапаха от милионите и пазеха „златната локва." Ами то не може така хем да си ортак на таки и ами , хем да ни разиграваш циркове по телевизиите против тях"
Истината е, че Борисов и ГЕРБ създадоха схемата през 2012 г. чрез фирмата на Ами „Стоп Груп“, но хората на Радев я преподписаха в края на 2021 г. и я бетонираха през 2023 г. чрез кабинета „Донев“ и Явор Гечев с цирка за 70-те лева такса. Борисов я зачена, Пеевски я пазеше, а Радев я узакони . Всички сте в кюпа! ПП А Амбровски ще продължи "делото" на Пеевски.
Договорът с Евролаб 2011 (по-точно със Стоп Груп, която е собственик на Евролаб 2011) е сключен в края на 2011 по времето на правителството на Бойко Борисов. Интересен е факта, че документите са подадени в 21:00 ч на 31.12.2011, а самият договор е подписан в 22:26 ч на 31.12.2011 и влиза в действие от началото на 2012.
И затова когато Мутрата подгони Черепа и Зеленият чорап, веднага от ДБ се активизираха и започнаха протести... Защото ДБ били против Чорапа. Ама му стояха на коленце и му ръкопляскаха и му се радваха... Нещо позициите на ПП ДБ са като фурнаджийски лопати... Когато като си искат се въртят и все искат да се изкарат прави. Ами то не може хем да сте с Радев, хем да сте против него.
"Аз изгоних мафията от "Капитан Андреево", а Денков я върна"... "Аз съм в черния списък на мафията"... Някой интересуващ се от фактологията, може ли да познае на кой, вече самообявил се "десен" кандидат-президент призоваващ ПП-ДБ да се откажат от кандидатура и да го подкрепят - са тези цитати?... И ако познаят, да "познаят" и защо?..
Ами разбира се, че ще остави фирмата "Евролаб 2011" на границата, нали видя вие като я изгонихте какво стана с вас, Мафията дръпна въженцето на Трифонов и той ви свали от власт, след което изблея "За Македония-я-я", ама си беше за ГКПП “Капитан Андреево”.
Държавният чадър над Таки и Ами беше разпънат лично от служебното правителство на Гълъба, но в съучастие с Бойко и Пеевски. Схемата на „Капитан Андреево“ е рожба на ГЕРБ и ДПС, които години наред гарантираха милиардния монопол на мафията, за да пълнят чекмеджета с пачки и шкафчета с кюлчета. Когато ПП изгониха частната фирма, Радев, Борисов и Пеевски се обединиха в общ фронт – кабинетът „Донев“ и Гечев саботираха съдебните дела за 70 лева, Абровски ги бранеше в парламента, а ГЕРБ и ДПС осигуряваха политическия тил за връщането на мафията на границата. Изборът на Абровски за министър е шамар за всеки, борещ се с корупцията.
Зеленоникаквецът и казармените му пАдруги прекаляват с разчитането на слабата памет на народа. Все пак трябва малко повечко време, за да се забравят золумите им, а не да форсират с очевАдни лъжи. А може би искаме да ни лъжат, да ни лъжат....
А-а-а, не мойте тъй. Прогресивните фатмак-БОТАШИ борят олигархията и мафията. С всички сили. Дребен детайл от пейзажа е, че ами-такитата са пълномони посланици на руZко-сАвецката мафия и олигархия. Които, както знаем, са по-голям приятел, брат и дрОгар на булгарските такива. И сме ДЛЪЖНИ да ги обичаме.
Оттам капе! ;)