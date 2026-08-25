Бедствено положение в Струмяни

В община Струмяни е обявено бедствено положение след две приливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска, съобщава БНР.
Засега няма информация за загинали или бедстващи хора.
Наложила се е евакуация на 7 човека. Всички комуникации в общинския център са прекъснати.
“Доста голямо е количество валеж снощи късно вечерта - около 11:00 часа - при нас първият сигнал е в 11:39 часа. Колегите са насочени от директно тук към Струмяни и Илинденци, затруднен достъпът вследствие на огромни дървета и наноси, които водата е донесла, евакуирани са 7 човека. Към момента няма информация за загинали и пострадали. Има разрушения по мостови съоръжения", каза директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов.
В момента работят екипи, които отстраняват дървета и премахват наноси.
"Липсва водоснабдяване, електроснабдяване и е прекъсната жп линията - към настоящия момент е сложна ситуацията. Създадена е организация от наши екипи, доброволци, военнослужещи, тежка техника, за да може да се извозват и наносите, и дърветата, които се режат в момента, така че предстои много работа, докато се възстанови нормалният живот", добави Джартов.
Преди проливния дъжд огнеборци са гасили пожар в землището на село Драката, община Струмяни, допълни кметът Емил Илиев. Според него водното бедствие е следствие от унищожителните пожари в Пирин миналото лято.
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1 коментар
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Струмяни- умишлени пожари, изсичане горите, ерозия. Ерозия върнала почвите хиляди години назад. След ерозията- опасни наводнения. Предсказано скоро по БНР от проф. Георги Костов. Звуков файл. https://bnrnews.bg/horizont/post/341650/georgi-kostov Когато не поддържаме горите, идват още по-опасни бедствия. Соларките и ВяЕЦ не задържат вода, както буковите гори. Алчност, безпризорност и алчна безстопанственост във всички сфери на обществения живот! Многопартийните избори са задълбочаваща се ОТРИЦАТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ!