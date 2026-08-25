Бедствено положение в Струмяни

В община Струмяни е обявено бедствено положение след две приливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска, съобщава БНР.

Засега няма информация за загинали или бедстващи хора.

Наложила се е евакуация на 7 човека. Всички комуникации в общинския център са прекъснати.

“Доста голямо е количество валеж снощи късно вечерта - около 11:00 часа - при нас първият сигнал е в 11:39 часа. Колегите са насочени от директно тук към Струмяни и Илинденци, затруднен достъпът вследствие на огромни дървета и наноси, които водата е донесла, евакуирани са 7 човека. Към момента няма информация за загинали и пострадали. Има разрушения по мостови съоръжения", каза директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов.

В момента работят екипи, които отстраняват дървета и премахват наноси.

"Липсва водоснабдяване, електроснабдяване и е прекъсната жп линията - към настоящия момент е сложна ситуацията. Създадена е организация от наши екипи, доброволци, военнослужещи, тежка техника, за да може да се извозват и наносите, и дърветата, които се режат в момента, така че предстои много работа, докато се възстанови нормалният живот", добави Джартов.

Преди проливния дъжд огнеборци са гасили пожар в землището на село Драката, община Струмяни, допълни кметът Емил Илиев. Според него водното бедствие е следствие от унищожителните пожари в Пирин миналото лято.