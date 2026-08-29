Русия губи 6000 войници повече месечно, отколкото успява да набере

Русия губи около 6000 военнослужещи повече месечно в Украйна, отколкото успява да набере, заявиха западни представители, цитирани от "Гардиън".

По техни оценки Русия продължава да привлича нови военнослужещи с темп от около 1000 души дневно. През последните два месеца обаче дори този темп не е бил достатъчен, за да компенсира убитите и ранените. "Оценяваме, че в момента разликата между броя на хората, които Русия губи като жертви, и броя на тези, които успява да набере, е около 6000 души месечно", заяви един от западните представители.

Според него отговорът на руския президент Владимир Путин е ескалация на ударите срещу цивилната инфраструктура и населението на Украйна. От началото на юли Русия е изстреляла над 360 ракети, като се възползва от недостига на средства за защита на Киев срещу балистични ракети. "Ясно е, че Москва възнамерява да се опита да сломи украинския морал, като тази зима унищожи енергийната инфраструктура на страната", заяви представителят.

Нова мобилизация носи рискове

Западните представители смятат, че възможностите на Путин да компенсира големите загуби на бойното поле чрез нова мобилизация са ограничени. Според тях нова мобилизация би представлявала сериозен политически и икономически риск. При последната подобна кампания през есента на 2022 г. около един милион руснаци, много от които висококвалифицирани, са напуснали страната, като по-малко от половината са се върнали. Не е ясно и дали руската армия би могла да поеме няколкостотин хиляди нови военнослужещи заради недостига на оборудване и офицери.

Украйна многократно е атакувала руски обекти, свързани с петролната индустрия, което доведе до недостиг на гориво. Киев същевременно продължава да призовава съюзниците си за допълнителна помощ с нападателни ракети и системи за противовъздушна отбрана.

Великобритания обещава информация за ракетите

Анди Бърнъм посети Киев при първото си задгранично посещение като министър-председател тази седмица. Той заяви пред Володимир Зеленски, че Великобритания ще предостави на Украйна информация, която досега е била класифицирана, за британските компоненти на крилатите ракети с голям обсег.

Бърнъм призова международната общност да засили защитата на Украйна от руските атаки, включително чрез предоставяне на повече произведени в САЩ ракети-прехващачи Patriot. Очаква се той да изложи тази позиция на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващия месец.

В отговор Русия отправи многократни заплахи за ответни действия, включително за атаки срещу британски военни цели в Украйна и извън нея.

Москва иска да избегне пряк сблъсък с НАТО

Западните представители заявиха, че заплахата от Русия остава реална, но оценката им е, че "Путин категорично иска да избегне пряк сблъсък с НАТО".

"Наблюдаваме продължаване на враждебната реторика и различни обвинения срещу Великобритания. Това напълно съответства на дългогодишната руска военна доктрина – използване на реторика както за експлоатиране на страховете на противниците, така и за влияние върху процеса на вземане на решения. Следователно това не е ново явление", заяви един от представителите. По думите им Русия все още има възможност да атакува Великобритания чрез кибератаки или физически нападения срещу цивилни обекти чрез посредници, например фабрики или складове.

Миналата година шестима мъже бяха осъдени на затвор за участието си в нападение, поръчано от Русия, срещу склад в Източен Лондон, в който се съхраняваше помощ за Украйна. Западните представители обаче заявиха, че оценката им е, че Путин би ограничил подобни действия, за да избегне по-пряк конфликт с НАТО.

Западът: Путин разчита на война на изтощение

Според западните представители основната цел на Путин в Украйна е да продължи кампанията на изтощение с надеждата подкрепата на съюзниците на Киев да намалее, особено ако правителствата бъдат разколебани от обществената тревога, породена от руските заплахи.

Един от представителите заяви, че подобни заплахи трябва да се разглеждат като опити за създаване на "разделена и по-уязвима Европа". "Важно е да се има предвид, че това не е ново. Русия многократно през последните години е прибягвала до заплахата от евентуална употреба на ядрени оръжия, за да се опита да ни уплаши и да прекратим подкрепата си за Украйна", заяви друг западен представител.