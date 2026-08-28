Украйна с рекорден брой удари по петролни рафинерии, свали преработката на нефт в Русия до 20-годишно дъно

Август още не е приключил, а Въоръжените сили на Украйна вече са нанесли 21 удара по руски петролни рафинерии. Това е най-високият брой за един календарен месец, изчислява Bloomberg. Досега най-интензивни атаки срещу сектора на нефтопреработката е имало през май (17) и юли (18).

В резултат цените на бензина от средата на август отново започнаха да се повишават след двуседмично затишие през първата половина на месеца. На бензиностанциите отново се появиха огромни опашки — включително в Москва, чието снабдяване властите поставят като приоритет, пише The Moscow Times.

Заради украинските атаки от началото на август са спрели работа шест от най-големите петролни рафинерии в страната. Последната е предприятието на "Лукойл" — "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ). Според данни на Reuters, с неговото спиране всички основни нефтопреработвателни заводи на "Лукойл" са прекратили работа.

В резултат нефтопреработката в Русия в момента се намира на най-ниското си ниво от над 20 години, според EA Analytics. Среднодневният обем през август е бил 3,8 млн. барела. През предходните години по това време — период, характеризиращ се с повишено търсене заради отпускарския сезон и прибирането на реколтата — Русия е преработвала по 5,3–5,5 млн. барела дневно.

Производството на бензин и доставките му за вътрешния пазар през първите три седмици на август са намалели с почти 20% спрямо същия период на миналата година, разказва пред Bloomberg източник, запознат с данните.

Производството на дизелово гориво е спаднало с 23%, но доставките на вътрешния пазар са намалели само с 3% благодарение на въведената в началото на лятото забрана за износ.

Шофьорите отново са принудени да търсят бензин. Читател на Deutsche Welle, живеещ в московския район Печатники, разказва за опит да зареди през нощта, при който е обиколил около 40 километра из града:

"Ако някъде има бензин, там има огромна опашка от 50–100 автомобила."

Той решил да не чака до сутринта, за да може след това веднага да отиде на работа, и се прибрал да спи.

"Напоследък използваме автомобила почти изключително за пътувания до вилата, за да посещаваме възрастните си родители", написал той.

Друг абонат също търси бензин през нощта. Според него успехът не е гарантиран:

"Често изобщо няма бензин. А ако има, се налага да чакаш [на опашката] два-три часа."

EA Analytics прогнозира леко увеличение на нефтопреработката през септември — почти до 4,2 млн. барела дневно.

"Но рисковете от спад остават, ако ударите с украински дронове продължат със същата интензивност", казва Луис Нив-Хоуз, петролен анализатор в Energy Aspects.