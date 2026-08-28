Украйна с рекорден брой удари по петролни рафинерии, свали преработката на нефт в Русия до 20-годишно дъно

Август още не е приключил, а Въоръжените сили на Украйна вече са нанесли 21 удара по руски петролни рафинерии. Това е най-високият брой за един календарен месец, изчислява Bloomberg. Досега най-интензивни атаки срещу сектора на нефтопреработката е имало през май (17) и юли (18).
В резултат цените на бензина от средата на август отново започнаха да се повишават след двуседмично затишие през първата половина на месеца. На бензиностанциите отново се появиха огромни опашки — включително в Москва, чието снабдяване властите поставят като приоритет, пише The Moscow Times.
Заради украинските атаки от началото на август са спрели работа шест от най-големите петролни рафинерии в страната. Последната е предприятието на "Лукойл" — "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ). Според данни на Reuters, с неговото спиране всички основни нефтопреработвателни заводи на "Лукойл" са прекратили работа.
В резултат нефтопреработката в Русия в момента се намира на най-ниското си ниво от над 20 години, според EA Analytics. Среднодневният обем през август е бил 3,8 млн. барела. През предходните години по това време — период, характеризиращ се с повишено търсене заради отпускарския сезон и прибирането на реколтата — Русия е преработвала по 5,3–5,5 млн. барела дневно.
Производството на бензин и доставките му за вътрешния пазар през първите три седмици на август са намалели с почти 20% спрямо същия период на миналата година, разказва пред Bloomberg източник, запознат с данните.
Производството на дизелово гориво е спаднало с 23%, но доставките на вътрешния пазар са намалели само с 3% благодарение на въведената в началото на лятото забрана за износ.
Шофьорите отново са принудени да търсят бензин. Читател на Deutsche Welle, живеещ в московския район Печатники, разказва за опит да зареди през нощта, при който е обиколил около 40 километра из града:
"Ако някъде има бензин, там има огромна опашка от 50–100 автомобила."
Той решил да не чака до сутринта, за да може след това веднага да отиде на работа, и се прибрал да спи.
"Напоследък използваме автомобила почти изключително за пътувания до вилата, за да посещаваме възрастните си родители", написал той.
Друг абонат също търси бензин през нощта. Според него успехът не е гарантиран:
"Често изобщо няма бензин. А ако има, се налага да чакаш [на опашката] два-три часа."
EA Analytics прогнозира леко увеличение на нефтопреработката през септември — почти до 4,2 млн. барела дневно.
"Но рисковете от спад остават, ако ударите с украински дронове продължат със същата интензивност", казва Луис Нив-Хоуз, петролен анализатор в Energy Aspects.
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20 коментара
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Като каза Путин да те питам - а къде е Путин? След срещата на шефа на ЦРУ и шефа на ФСБ той все още ли е субект в това, което става? Или той самият е станал вече обект? Защо ли руснаците са повикали такъв голям военнен транспортен самолет?
сионе, истинският чекист путин никога не си изпуска нервите. даже имам чувството, че е малко мазохист: украинците му размазаха Ч. флот, смляха му НПЗ-тата, логистикато му стана на дим и пепел, а той само вика за някакви червени линии и кутии на пандори и иска още и още...
наистина откъде има толкова примитивщина на една шеста от сушата и тук-таме национални предатели по света и у нас? ОТКЪДЕ?
Ся, Колю от махалата е лекар и каза, че нервите са правопропорционални на ръстта, и изчисли, че при височина 1.58 м. на жужето, нервите му в опънато състояние са 1.56 м. - /2 см. се губят щото ги дъвче/... Пък на Колю жена му не е лекарка, ама все пита, кога ли украинците ще скъсат синджира, че много обичала да гледа заря над красная....
Напротив, никой не го е грижа за бензина на руснаците. Включително путлер.
НАТО, Сорос, марсианците и рептилите? :) Получавате по мордата, мyрзиkи. Това е единственото от което разбирате и ако не ви е стигнало, ще получите още.
Fъкан, никой не се чуди - в Русия! И такива като теб го доказват.
Каква Украйна, бре? Кво се правите на луди , като че ли не знаете кой доставя е насочва дроновете и ракетите.Интересно докога на Путин ще му издържат нервите , преди да ги подпука всички " желаещи"..
В Русия за снимка на горяща рафинерия или празна бензиностанция се лежи в Сибир по члена за „дискредитация на армията".Фактът си остава факт: Украйна, без да има собствен черноморски флот, прогони руския от Крим, а сега без авиация свали нефтопреработката ви до нивата от времето, когато Путин още имаше коса.