Дете загина, а девет души бяха ранени при руска атака срещу центъра на Киев

Руски дрон удари многоетажна сграда в центъра на Киев тази сутрин. Украинските власти съобщават за убито дете при атаката, както и за още една жертва при нападение в южната Одеска област, предаде Ройтерс.
Полицията заяви, че 14-годишно момче е загинало, а девет души са били ранени при руска атака с дрон срещу 16-етажна жилищна сграда в централния киевски район "Печорски".
Близо до центъра бе чута експлозия, съобщи репортер на Ройтерс.
Пето денонощие поред Русия подлага Киев и околността на почти непрестанни обстрели с по-бързите си и по-високо летящи дронове, които са по-трудни за сваляне.
Украинският президент Володимир Зеленски определи в публикация в Телеграм днешната руска атака срещу многоетажна сграда в Киев като брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика, предаде агенция Укринформ.
"Тази сутрин руснаците нанесоха удар с дрон по жилищна сграда в Киев. Трагично е, че при удара загина 14-годишно момче. Това е абсолютно брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика“, заяви украинският държавен глава.
Зеленски отбеляза, че от сутринта в различни области се наблюдава почти постоянна заплаха от атаки.
"Общо осем области бяха подложени на атаки от началото на деня. Един човек загина в Одеса при двойна атака срещу пощенски обект. В Запорожие беше поразена клиника, докато вътре имаше хора. Има ранени в Сумска и Николаевска област", каза той.
Зеленски заяви още, че Украйна спешно трябва да запълни дефицит от 27 млрд. долара във военното финансиране, в противен случай в началото на следващата година ще започне да изчерпва запасите си от дронове и ракети, посочва Ройтерс.
"Около една трета, а може би дори малко повече, от тези средства са необходими за дронове през януари, февруари и март. Ако не ги поръчаме и не ги платим през октомври и ноември, през януари и февруари ще се сблъскаме със сериозни предизвикателства“, каза днес на пресконференция Зеленски.
Той призова Европейската комисия да ускори отпускането на втория транш от заема в размер на 90 млрд. евро (102 млрд. долара), за да помогне за финансирането на тези покупки на оръжия.
Украйна е ударила през последното денонощие две руски рафинерии в Башкортостан и Самарска област, както и едно предприятие от отбранителната индустрия в Уляновск, каза Зеленски.
Той добави, че Украйна е нанесла също така удари по неуточнен брой цели в Черно море.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Смърт на Путлер и гадовете му ! Да вади децата си под развалините !
малко зловещо е да се каже по тоя начин, но!!! статистиката е такава: колкото цивилни православни християни успяват да убият руснняците с бомбенето си в Украйна..., толкова петролни рафинерии успяват да убият с дронове и ракети ВСУ в русиъ. . .
Ако не ги поръчаме и не ги платим през октомври и ноември, през януари и февруари ще се сблъскаме със сериозни предизвикателства“ Ами платете ги , бе..Вадете пари и плащайте..Фалирала , несъстоятелна територия , живееща от просия и подаяния..