Руският Краснодарски край обяви извънредно положение заради украински атаки срещу износа на зърно

Губернаторът на руския Краснодарски край Вениамин Кондратиев обяви извънредно положение заради украински въздушни атаки, които затрудняват износа на зърно, предаде Ройтерс.

Краснодарският край е един от най големите селскостопански производители в Русия. Мярката позволява на засегнатите да получат компенсации.

През последните месеци Русия и Украйна засилиха атаките срещу кораби, транспортиращи зърно, в Черно море, което доведе до ръст на световните цени на зърното.

Според агенция „Интерфакс“ Кондратиев е заявил, че „масирани атаки“ срещу логистичната инфраструктура са довели до спиране на работата на пристанищата и нарушения в корабоплаването в Черно море. По думите му земеделските производители не са успели да продадат значителна част от реколтата си, което е довело до свръхпредлагане на зърно на вътрешния пазар.

Новоросийск, голям пристанищен град в Краснодарския край, често е обект на украински атаки с дронове и е важен център за износа на руски петрол, петролни продукти и зърно, наред с други стоки.

Тази седмица Кремъл съобщи, че са осъществени нови дипломатически контакти по турско предложение за осигуряване на безопасното преминаване на корабите със зърно през Черно море. Междувременно Русия търси алтернативни маршрути за износ на зърнената продукция.

През юли 2022 г. с посредничеството на Турция и ООН беше постигнато споразумението за т.нар. Черноморска зърнена инициатива, което осигури безопасен износ на украинско зърно по време на войната.

Русия обаче се оттегли от споразумението на следващата година, като заяви, че нейният износ на храни и торове се сблъсква със сериозни препятствия.