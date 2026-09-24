Саботаж: Пожар в наземна станция на "Старлинк" в Полша

Пожар избухна снощи в наземна станция за сателитни комуникации на "Старлинк" в Централна Полша, предаде Ройтерс.
Станцията осигурява свързаност в региона, включително за Украйна, съобщи полският вицепремиер Кшищоф Гавковски. По думите му системите вече работят нормално.
Полша е в повишена готовност за възможни саботажи след началото на руската инвазия в съседна Украйна през 2022 г. Русия многократно е отричала да стои зад подобни действия.
"Пожарът обхвана електрозахранващата станция и генератора. Ясно е, че този саботаж е бил умишлено извършен с цел станцията да бъде извадена от строя – на практика да бъде прекъсната интернет връзката и да бъде нарушен достъпът до интернет на различни институции, включително на украинските въоръжени сили", заяви Гавковски.
"Въпреки че днес всичко работи, трябва да признаем, както наскоро отбеляза премиерът Туск, че това е елемент от хибридната война", добави той.
Гавковски подчерта, че засега не е установено Русия да стои зад пожара, но според него "много признаци сочат, че това съответства на новата руска доктрина за нападения".
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3 коментара
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Рашистите стават все по-нагли.
руски гърчове - безсилен бяс - луZърска Zлобичка - пут-наци-отчаяниЭ . . .
Хайде сега пак руснаците! Де се е чуло и видяло такова нещо?!