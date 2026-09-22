България отбеляза 118 години от обявяването на Независимостта си

България тържествено отбелязва 118 години от обявяването на независимостта си. На този ден през 1908 г. в старопрестолния град Велико Търново страната ни отхвърля окончателно васалната си зависимост от Османската империя, наложена от Берлинския договор, и се завръща на международната сцена като суверенна държава.

По традиция старата столица е център на тържествата. Празничният 22 септември започна с литургия в историческия храм "Св. 40 мъченици", където след пристигането си на гара "Трапезица" княз Фердинанд прочита манифеста за обявяване на Независимостта на 22 септември 1908 година заедно с министрите от кабинета на премиера Александър Малинов. Актьори и комитети направиха историческа възстановка на акта.

След това празнично шествие се отправи към крепостта Царевец, където под звуците на химна беше издигнат националният трибагреник.

На събитията присъства председателят на парламента Михаела Доцова, която поднесе цветя на паметната плоча и прие рапорта на командващия вечерната заря-проверка.

Празничният ден завърши на площад "Цар Асен I" с тържествена заря-проверка и аудио-визуалния спектакъл "Царевград Търнов - звук и светлина".

Празничният ден приключи с аудиовизуалния спектакъл "Царевград Търнов - Звук и светлина" и илюминации Сн.БГНЕС

Празникът беше отбелязан тържествено и в София, Пловдив, Варна, Бургас и останалите големи градове в страната.

В официалните си речи държавниците и обществениците посочиха, че независимостта не е еднократен акт, а ежедневна отговорност.

Президентът Илияна Йотова поздрави българите и посочи, че бъдещето на страната зависи от общите усилия, увереността и способността на обществото да бъде единно.

"България пое съдбата си в свои ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си в години на изпитания, срещу чужди вмешателства, в последвалите войни за национално обединение, в името на своето бъдеще. Независимостта е достояние на достойните за нея и изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни дела за нейното утвърждаване", написа премиерът Румен Радев на страницата си във "Фейсбук".

Председателят на парламента Михаела Доцова заяви, че "независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, с твърда воля и с много усилия".

Столичният кмет Васил Терзиев отбеляза, че истинската независимост се крие в способността да взимаме самостоятелни решения, но и в готовността да носим отговорност за последствията от тях.

Историците напомнят, че през 1908 г. българският политически елит показва завидна зрялост, избирайки перфектния дипломатически момент за постигането на една голяма национална кауза.