Чехия ограничава цените на горивата и въвежда временен данък за рафинериите

Чехия въвежда таван на цените на горивата на дребно и временен данък за рафинериите от октомври, съобщи правителството на Андрей Бабиш, предаде Франс прес.

Това е втората подобна мярка, предприета тази година от чешкия премиер, след като между април и юли бяха въведени ограничения върху цените на горивата.

Цените на горивата, и по-специално на дизеловото гориво, достигнаха рекордни равнища в Европа заради конфликтите в Близкия изток и Украйна.

"Правителството одобри предложение за възобновяване на регулирането на цените на горивата от 1 октомври", заяви чешкият министър на финансите Алена Шилерова.

Тя уточни, че Министерството на финансите ще определя всеки ден максималните допустими цени на бензина и дизеловото гориво.

Средната цена на дизеловото гориво и бензина по бензиностанциите в страната е достигнала 44.21 крони (2.08 долара) за литър през август спрямо 34.49 крони (1.63 долара) през август 2025 г., съобщи чешката компания CCS, която проучва пазара на горива в страната от 2005 г.

Чешкото правителство ще въведе и временен данък за рафинериите - "сектор, който се възползва от покачването на цените", заяви Шилерова пред журналисти.

Страните в цяла Европа реагират на поскъпването на горивата чрез подобни мерки, отбелязва АФП.

В няколко страни бяха организирани и протести срещу високите цени по бензиностанциите.