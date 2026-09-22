Чехия ограничава цените на горивата и въвежда временен данък за рафинериите

Чехия въвежда таван на цените на горивата на дребно и временен данък за рафинериите от октомври, съобщи правителството на Андрей Бабиш, предаде Франс прес.
Това е втората подобна мярка, предприета тази година от чешкия премиер, след като между април и юли бяха въведени ограничения върху цените на горивата.
Цените на горивата, и по-специално на дизеловото гориво, достигнаха рекордни равнища в Европа заради конфликтите в Близкия изток и Украйна.
"Правителството одобри предложение за възобновяване на регулирането на цените на горивата от 1 октомври", заяви чешкият министър на финансите Алена Шилерова.
Тя уточни, че Министерството на финансите ще определя всеки ден максималните допустими цени на бензина и дизеловото гориво.
Средната цена на дизеловото гориво и бензина по бензиностанциите в страната е достигнала 44.21 крони (2.08 долара) за литър през август спрямо 34.49 крони (1.63 долара) през август 2025 г., съобщи чешката компания CCS, която проучва пазара на горива в страната от 2005 г.
Чешкото правителство ще въведе и временен данък за рафинериите - "сектор, който се възползва от покачването на цените", заяви Шилерова пред журналисти.
Страните в цяла Европа реагират на поскъпването на горивата чрез подобни мерки, отбелязва АФП.
В няколко страни бяха организирани и протести срещу високите цени по бензиностанциите.
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3 коментара
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Не и в Щатите. Там втора ръка електрокари все още държат цени - 2024 набор, струва около 35000 дойлера ( горе- долу цената на нов комплект батерии). Проблема е, че производителите масово отказват да подменят батериите по гаранция, позовавайки се на " неправилно разреждане и зареждане" от ползвателя. Гледам ги как се хвалят по форумите, че му показвало на бордовия компютър остатъчен пробег нула, а той минал още двайсе километра. После като вземе да виси по зарядните и едва изкарва 100 километра, …
отива да се жалва и му казват:" сори пич, не си зареждал според предписанията и си разреждал до дупка. Дай ся едни 25-30 илядо ойро за батерия". Цените все още са високи за масовия пейзан! Един смотан Нисан Листо, почва с базов модел на 58000 ойро! Мерси! Ше си карам тойотата - бензин още две -три години. Ше се завъртя покрай шоу- тима на BYD или Volvo - Geely след нова година, да видим !
тов. трамп- голова. :) На практика еднолично ускорu преминаването от двг на електромобили по цял свят. Unintedned consequenes. А се заканваше че щял да свали цената на бензина под два долара за галон като спечели втори мандат. Добре, ама днес е четири долара... в Тексас. В други щати повече...
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