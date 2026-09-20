Борисов сменя курса на ГЕРБ – от популизма обратно към консерватизма и бизнеса

Сериозна промяна в политическия фокус на ГЕРБ и връщането ѝ към консервативните ѝ корени след дългия период на популизъм с категорична подкрепа за предприемачите и бизнеса, заяви в неделя лидерът на партията Бойко Борисов по време на визита в Добрич и Силиства, където представи академията на ГЕРБ „Новите умове“ за освежаване на партията, заради чийто неравномерен обхват обаче младежкият ГЕРБ във Враца на практика се разпадна.

ГЕРБ ще се концентрира върху хората, които произвеждат, и ще се дистанцира от политическото състезание по раздаване на публични средства, заяви Борисов пред партийния актив в тези два града.

Преди ден Борисов беше в Бургас, където призна, че разкритикува правителството на Румен Радев в популизъм при разходването на бъюджетни средства и призна, че в последните години най-големията популист в страната е бил именно той.

“ГЕРБ се връща там, където беше - мощна, консервативна, дясна партия. Край на популизма. В момента като пиленца се опитват да хранят цели групи хора, но то е за сметка на работещите, на бизнеса. Красивите думи - “ще дадем повече”, страшно добре звучат. Само че ние искаме да сме партията, която да каже как ще ги дадем”. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов в Бургас в събота

“ Имаше години, в които България беше давана за пример в цяла Европа - с финансова стабилност и нулева нелегална миграция. Там трябва да върнем ГЕРБ и държавата. Всички говорят как най-важното е да върнат правомощията на президента. Не, най-важното е свободата на гражданите и на свободния бизнес”, каза Борисов преди ден.

“Днес всички партии са в полето на популизма. Ние също бяхме там, защото цели като Еврозоната и Шенген трябваше да бъдат постигнати. Повече никога няма да допуснем това олевяване! Връщаме се към това, което сме - дясно-консервативна партия с ясни решения. Дясната политика означава да мислим за човека, който се труди, създава и поема риск, инвестира и създава продукт. Ние като партия трябва да защитаваме предприемачите и да гарантираме свободата им. Трябва да гарантираме и автономността на общините. Ще се помага на всеки, който желае да работи, а там, където има уязвими групи - ще има и необходимите социални мерки. Но в центъра на политиката ни трябва да бъде човекът, който работи и създава. Всички говорят и за съкращаване на администрацията - за мен по-важното е тя да бъде ефективна”, каза Борисов, чията партия не излъчи свой кандидат-президент за предстоящите в края на октомври, но ключови са ѝ местните избори догодина. Те ще са индикатор доколко ГЕРБ ще успее да задържи сегашните си кметове да не мигрират към силната на деня „Прогресивна България“ или да мобилизира избирателите си да застанат зад нови лица.

"Не ми заплашвайте кметовете, ще ви направя скандал, обърна се Борисов се обърна към управляващите от "Прогресивна България" в неделя. "Народът има инстинкт. Те виждат сега, че хората на Радев не са искрени. До местните избори още повече хора ще изтрезнеят от това, което са направили. Дотогава те ще се разпаднат, ГЕРБ - не", добави той.

В Добрич и Силиства Борисов продължи да разкритикува управляващите, че са се подвели по манталитета "да се дава, да се дава", без да се замислят за малкия, средния и големия бизнес, които реално генерират тези средства. Според него в момента всички партии се намират на терен, където е политически изгодно да се обещават пари, но това са парите на "работника, на бизнесмена, на предприемчивия, умния, можещия".

"Затова ние напускаме този терен, в който последните години бяхме", обеща Борисов. Той заяви амбицията партията му да се превърне в своеобразна "камара", на която бизнесът отново да повярва и която да превърне "мечтателите" в предприемачи, премахвайки страха им от хилядите държавни и общински регулатори.

"Трябва да си се върнем там, където бяхме, а там, където бяхме, значи финансова дисциплина, мерките да са адекватни и към този, който произвежда. Този, който донася тези 50 евро, да теглим заеми, за да ти давам пари да си караш колата – аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? Катастрофа – в хазарта. Милиарди инвестират българите в хазарт. Когато излязохме преди няколко месеца и дадохме най-разточителния бюджет, българите възроптаха и скочиха срещу нас, защото разбраха, че не сме искрени", каза още Борисов.