Васил Терзиев поведе велошествие в София и пак обеща нови 20 км велоалеи

Кметът на София Васил Терзиев повече в неделя велошествие по столичния булевард "Цариградско шосе" като част от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Той приветства хората, които в почивния ден предпочетоха да се качат на велосипедите, отбеляза, че общината е длъжник на хората, които искат да се придвижват с колелета и обеща одо края на мандата се да спази обещанието за нови 20 км велоалеи не само по улиците, но и в парковете, в споделените пространства и чрез връзки между съществуващите вече трасето.
Терзиев коментира, че иска велошествието, което повтаря софийското трасе на провелия етап в България на "Джиро д'Италия", да стане ежегодно и да се стимулира по-добра велокултура и безопасност на пътя. Той допълни, че е ходил на работа с велосипед и тротинетка, но придвижването по този начин все още е "малко по-опасно, отколкото би трябвало да бъде".
Заради шествието "Цариградско шосе" бе освободено от автомобили в участъците от площад "Народно събрание" до бул. "Копенхаген", по който велосипедистите се връщат обратно.
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