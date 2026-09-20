Правосъдният министър определи като "изкуствен" скандала с помилвания наркотрафикант

Правосъдният министър Николай Найденов определи като "изкуствен скандал" случая с помилвания наркотрафикат от сегашният кандидат за президент Илияна Йотова в качеството ѝ на вицепрезидент през 2022 г. Според него той е свързан с предизборната обстановка.
Помилването на Огнян Атанасов, известен като "петричкия Ескобар", от Йотова десет години преди изтичането на присъдата с аргумента изключителон тежко здравословно състояние, а да бъде заловед през 2024 г. отново да разпространява дрога, вече седмица е център на общественото внимание. Засега Йотова и подкрепящата я за нов мандат като президент управляваща партия "Прогресивна България" безуспешно се опитват да замажат скандала, прехвърляйки отговорността за решението ѝ на комисията по помилванията и предоставените им медицински експертизи за състоянието на Атанасов
И в неделя пред Нова телевизия Найденов посочи, че на база на експертизата, която е предоставена от специално назначена медицинска комисия, става ясно, че поне по документи състоянието на лицето е изключително тежко от медицинска гледна точка. Дали тези документи, които са предоставени и на база на които е взето това решение, отразяват действителната обстановка, е друг въпрос, каза правосъдният министър.
Ако експертизата отразява неверни факти, това би съставлявало основание за търсене на наказателна отговорност от лицата, които са я разписали, заяви той и каза, че е има проверка за това.
Експертизата е извършена през 2022 г., назначена от тогавашния министър, допълни Найденов. "Едно досъдебно производство за евентуално извършено престъпление се образува по достатъчно данни и законен повод. Считам, че те са налице", каза министърът на правосъдието. Той съобщи, че цялата информация по случая с помилването, която е в Министерството на правосъдието, е предоставено вече в парламента, тъй като му е била изискана.
Найденов коментира и случая "Петрохан", за който преди дни прокуратурата изнесе информация по начин, предизвикал множество критики.
Това е едно от големите престъпления не само на годината, но и може би на десетилетието, и е редно да си зададем въпроса, след като получихме някакъв отговор кой е извършителят, да видим кой стои зад тази организация, кой я е финансирал и дали зад това престъпление не са крият и други престъпления, така че отговорите, според мен, тепърва предстоят, заяви министърът.
Относно пресконференцията той посочи, че дълго време и съвсем не без основание прокуратурата е получавала обвинения, че работи тайно, че не дава информация за хода на досъдебните производства. "Е, сега го направи. Може би не го направи по най-подходящия начин, но аз не бих я критикувал за това предвид сериозността на изнесените данни", коментира Найденов.
За изтеклите и публикувани експертизи по случая с лични данни на деца, правосъдният министър каза, че има институции, в чийто мандат влиза контролът върху изтичането на подобни лични данни и, ако има нарушения, те следва да ги установят и да ги санкционират.
Според Найденов това производство по всяка вероятност ще приключи с прекратяване, защото извършителят не е сред живите.
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20 коментара
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Да ти сложат едно изкуствено хапче в кафето, чугун!
Приемането на скандалът с помилването за нещо изкуствено, автоматично прави това помилване нещо естествено.
Както през 1939 и до 22.06.41 година подпалвачи на война са били Англия и Франция,пък Хитлер миротворец и жертва на агресия Нищо ново ли не научихте бе другари.
Наркосектата брани мунчовица на амбразурата. Търговците на наркотици и други престъпници вече официално си имат и трите власти: след съдебната, сега могат да се похвалят и с правителство и президентка. Честито на олигофpeните, гласували за това!
Изкуствена е на баба му сливата на тоя ч и к и д ж и я
Ako не е Йотова кой ще е президент :/ Гюров ли :/ няма начин :/
Туск: Украйна търпи рекордните 27 000 убити и ранени месечно, заради новата руска стратегия. Предстои и катастрофалната зима. Туск се позовава на информация получена от украинската страна
Журналя, колко пъти да ви се казва, че е неправилно да се пише правосъден министър! Нито пък военен, икономически и т.н. Министърът не е правосъден и не може да бъде, той отговаря за правосъдието и затова се казва министър на правосъдието! Той нито е продукт на правосъдието, нито осъществява правосъдие, той организира сферата на правосъдието съгласно закона!
Прав си. Нещо трябва са се направи. А това нещо е незабавно спиране на военните действия и започване на преговори. Което го иска и Зеленски. Но не го иска Путин. Та въпросът е нашите миротворци Радев и Йотова като имат Путин за свой човек готови ли са да му се изрепчат и да му тропнат с крак “Хватить!”.