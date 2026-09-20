Правосъдният министър определи като "изкуствен" скандала с помилвания наркотрафикант

Правосъдният министър Николай Найденов определи като "изкуствен скандал" случая с помилвания наркотрафикат от сегашният кандидат за президент Илияна Йотова в качеството ѝ на вицепрезидент през 2022 г. Според него той е свързан с предизборната обстановка.

Помилването на Огнян Атанасов, известен като "петричкия Ескобар", от Йотова десет години преди изтичането на присъдата с аргумента изключителон тежко здравословно състояние, а да бъде заловед през 2024 г. отново да разпространява дрога, вече седмица е център на общественото внимание. Засега Йотова и подкрепящата я за нов мандат като президент управляваща партия "Прогресивна България" безуспешно се опитват да замажат скандала, прехвърляйки отговорността за решението ѝ на комисията по помилванията и предоставените им медицински експертизи за състоянието на Атанасов

И в неделя пред Нова телевизия Найденов посочи, че на база на експертизата, която е предоставена от специално назначена медицинска комисия, става ясно, че поне по документи състоянието на лицето е изключително тежко от медицинска гледна точка. Дали тези документи, които са предоставени и на база на които е взето това решение, отразяват действителната обстановка, е друг въпрос, каза правосъдният министър.

Ако експертизата отразява неверни факти, това би съставлявало основание за търсене на наказателна отговорност от лицата, които са я разписали, заяви той и каза, че е има проверка за това.

Експертизата е извършена през 2022 г., назначена от тогавашния министър, допълни Найденов. "Едно досъдебно производство за евентуално извършено престъпление се образува по достатъчно данни и законен повод. Считам, че те са налице", каза министърът на правосъдието. Той съобщи, че цялата информация по случая с помилването, която е в Министерството на правосъдието, е предоставено вече в парламента, тъй като му е била изискана.

Найденов коментира и случая "Петрохан", за който преди дни прокуратурата изнесе информация по начин, предизвикал множество критики.

Това е едно от големите престъпления не само на годината, но и може би на десетилетието, и е редно да си зададем въпроса, след като получихме някакъв отговор кой е извършителят, да видим кой стои зад тази организация, кой я е финансирал и дали зад това престъпление не са крият и други престъпления, така че отговорите, според мен, тепърва предстоят, заяви министърът.

Относно пресконференцията той посочи, че дълго време и съвсем не без основание прокуратурата е получавала обвинения, че работи тайно, че не дава информация за хода на досъдебните производства. "Е, сега го направи. Може би не го направи по най-подходящия начин, но аз не бих я критикувал за това предвид сериозността на изнесените данни", коментира Найденов.

За изтеклите и публикувани експертизи по случая с лични данни на деца, правосъдният министър каза, че има институции, в чийто мандат влиза контролът върху изтичането на подобни лични данни и, ако има нарушения, те следва да ги установят и да ги санкционират.

Според Найденов това производство по всяка вероятност ще приключи с прекратяване, защото извършителят не е сред живите.